Google: βοηθώντας τις οικογένειες σε όλη την Ευρώπη να χτίσουν υγιείς ψηφιακές συνήθειες

Ο Dr Garth Graham, Επικεφαλής του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του YouTube σε παγκόσμιο επίπεδο, μοιράζεται πέντε συμβουλές για την πλοήγηση στον ψηφιακό κόσμο, με αφορμή τη διάθεση της νέας λειτουργίας ορίου προβολής στα Shorts στην Ευρώπη.

Ως γιατρός και γονέας, o Dr Graham εστιάζει το έργο του σε ένα βασικό ερώτημα: πώς μπορεί η τεχνολογία να υποστηρίξει την ευημερία των χρηστών; Το ερώτημα αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν αφορά τους νέους ανθρώπους.

Στο YouTube, η προσέγγιση επικεντρώνεται στην προστασία των εφήβων στον ψηφιακό κόσμο, όχι στον αποκλεισμό τους από αυτόν. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για μάθηση και εξερεύνηση, παράλληλα με την παροχή ουσιαστικών εργαλείων στους γονείς. Για περισσότερο από μια δεκαετία, σε συνεργασία με ανεξάρτητους ειδικούς στην ανάπτυξη των παιδιών, η Google έχει αναπτύξει λειτουργίες που βοηθούν τις οικογένειες να θέτουν τα ψηφιακά όρια που ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες.

Από σήμερα, η νέα σειρά εργαλείων της Google για οικογένειες είναι διαθέσιμη σε ολόκληρη την Ευρώπη:

Οι γονείς μπορούν πλέον να ορίζουν ημερήσια χρονικά όρια για την προβολή της ροής των Shorts, ενώ έχουν και τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το όριο σε μηδέν λεπτά, απενεργοποιώντας πλήρως τη ροή. Απλούστερη δημιουργία οικογενειακού λογαριασμού: Δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να εντάσσουν τα παιδιά τους στον κατάλληλο, ανάλογα με την ηλικία τους, λογαριασμό στο YouTube. Πλέον, μέσα σε λίγα μόνο βήματα, οι γονείς μπορούν να δημιουργούν απευθείας στο YouTube έναν εποπτευόμενο παιδικό λογαριασμό και να επιλέγουν τις ρυθμίσεις περιεχομένου που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους.

Συμβουλές για τη δημιουργία υγιών ψηφιακών συνηθειών

Τα εργαλεία είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης. Σκοπός τους είναι να υποστηρίζουν τις συζητήσεις και τις συνήθειες που αναπτύσσουν οι οικογένειες στον πραγματικό κόσμο. Ακολουθούν πέντε απλές συμβουλές που θα βοηθήσουν την οικογένειά σας να περιηγηθεί στον ψηφιακό κόσμο:

Μιλήστε ανοιχτά. Μετατρέψτε σε τακτική συνήθεια τη συζήτηση για τις διαδικτυακές εμπειρίες, καθώς και το είδος των δημιουργών (creators) και των εκπομπών που αρέσουν στο παιδί σας. Παρακολουθήστε μαζί. Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίζετε τι βλέπει το παιδί σας; Παρακολουθήστε μαζί του. Καθίστε στον καναπέ και δείξτε ενδιαφέρον, ρωτήστε το γιατί του αρέσει ένας συγκεκριμένος δημιουργός. Συμφωνήστε στους κανόνες και χρησιμοποιήστε τα εργαλεία. Συζητήστε για τα όρια που είναι κατάλληλα για τη δική σας οικογένεια. Χρησιμοποιήστε τους γονικούς ελέγχους του YouTube, όπως το όριο στη ροή των Shorts, την “Ώρα για ύπνο” και τις υπενθυμίσεις “Κάντε ένα διάλειμμα”, για να βοηθήσετε στη διαμόρφωση αυτών των συνηθειών. Βρείτε την ισορροπία. Βοηθήστε το παιδί σας να δημιουργήσει μια υγιή ισορροπία ανάμεσα στον ψηφιακό κόσμο και τις φυσικές δραστηριότητες, και την προσωπική επαφή. Προωθήστε τη συνειδητή χρήση. Διδάξτε στο παιδί σας να είναι προσεκτικό και επιλεκτικό. Καθοδηγήστε το παιδί σας προς περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που εμπλουτίζει τις γνώσεις του, εμβαθύνει τα ενδιαφέροντά του και διευρύνει τους ορίζοντές του.

Η δημιουργία ενός υποστηρικτικού ψηφιακού περιβάλλοντος είναι μια δέσμευση που μοιραζόμαστε όλοι. Το YouTube θα συνεχίσει να δημιουργεί εργαλεία και να επεκτείνει τα μέτρα προστασίας για τις οικογένειες, δίνοντας στους γονείς τον πρώτο λόγο, με καθοδήγηση από ανεξάρτητους ειδικούς.