Το Cisco Secure AI Factory με NVIDIA καθιστά το AI ευκολότερο στην ανάπτυξη και ασφαλέστερο

Η Cisco ανακοίνωσε μια σημαντική επέκταση του Secure AI Factory with NVIDIA, δίνοντας στους πελάτες ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη AI σε ολόκληρη την υποδομή τους — από το κεντρικό data center μέχρι τα τοπικά σημεία όπου δημιουργούνται τα δεδομένα και λαμβάνονται οι αποφάσεις. Επιχειρήσεις, neoclouds, sovereign clouds και πάροχοι υπηρεσιών μπορούν πλέον να μεταφέρουν το AI από την πιλοτική φάση σε πλήρη παραγωγή χωρίς να συρράπτουν αποσπασματικά συστήματα, συμπιέζοντας τους χρόνους ανάπτυξης από μήνες σε εβδομάδες και ενσωματώνοντας ασφάλεια εξαρχής.

«Οι περισσότεροι οργανισμοί κατανοούν τις δυνατότητες του AI να μετασχηματίσει τις επιχειρήσεις τους, αλλά αναζητούν τον τρόπο να αναπτύξουν την τεχνολογία με ασφάλεια και σε κλίμακα», δήλωσε ο Chuck Robbins, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cisco. «Σε συνεργασία με τη NVIDIA, λύνουμε αυτήν την πρόκληση με μια αρχιτεκτονική που θέτει νέο πρότυπο απόδοσης — καθιστώντας απλούστερη την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την ασφάλεια υποδομών AI.»

«Τα AI factories μετασχηματίζουν κάθε κλάδο και η ασφάλεια πρέπει να είναι ενσωματωμένη σε κάθε επίπεδο — από το silicon μέχρι το software — για την προστασία δεδομένων, εφαρμογών και υποδομών», δήλωσε ο Jensen Huang, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της NVIDIA. «Μαζί, η NVIDIA και η Cisco χτίζουν τα ασφαλή θεμέλια για υποδομές AI — από τον πυρήνα μέχρι το edge — ώστε οι εταιρείες να κλιμακώνουν την ευφυΐα με εμπιστοσύνη.»

AI που Εκτελείται Παντού, Όχι Μόνο στο Data Center

Το AI inference πραγματοποιείται εκεί που βρίσκονται τα δεδομένα και οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν — είτε στον χώρο ενός νοσοκομείου, είτε κατά την ανάλυση βίντεο σε βιομηχανικό χώρο σε πραγματικό χρόνο για την ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτή η πραγματικότητα αναδιαμορφώνει θεμελιωδώς τις υποδομές, απαιτώντας τα inference workloads να λειτουργούν τοπικά — πιο κοντά στα δεδομένα, τις συσκευές και τη στιγμή που πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Η Cisco και η NVIDIA δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να υποστηρίξουν σενάρια edge inferencing μέσω:

Μετασχηματισμός του Enterprise Edge : Υποστηρίζοντας πλέον τις NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Server Edition GPUsστα χαρτοφυλάκια Cisco UCS και Cisco Unified Edge, η Cisco επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκτελούν κρίσιμα AI workloads στο edge χωρίς το ενεργειακό κόστος και το αποτύπωμα υλικού κλίμακας data center.

Μετασχηματισμός του Service Provider Edge: Σήμερα η Cisco ανακοινώνει το Cisco AI Grid with NVIDIA reference design, που συνδυάζει τη δύναμη του Cisco Mobility Services Platform με τις NVIDIA RTX PRO Blackwell Series GPUs. Αυτό επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να αξιοποιήσουν τα υπάρχοντα δίκτυά τους για να προσφέρουν managed services για edge AI εφαρμογές με αξιοπιστία carrier-grade και sovereignty δεδομένων.

Ενίσχυση Απόδοσης και Αποδοτικότητας για AI Factories Μεγάλης Κλίμακας

Βασιζόμενη στη δυναμική των πρόσφατα λανσαρισμένων συστημάτων με Cisco Silicon One G300 για scale-out και P200 για scale-across, η Cisco συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη της απόδοσης, καθιστώντας παράλληλα τη διαδικασία ταχύτερη και απλούστερη.

Απόδοση Νέας Γενιάς: Τα τελευταία high-speed switches της Cisco τροφοδοτούν τα πιο απαιτητικά AI workloads, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου Cisco N9100 με χωρητικότητα 102.4Tbps που τροφοδοτείται από NVIDIA Spectrum-6 Ethernet switch silicon. Αυτό έρχεται να προστεθεί στο πλέον γενικά διαθέσιμο 800G N9100 με NVIDIA Spectrum-4 Ethernet switch silicon.

Τα τελευταία high-speed switches της Cisco τροφοδοτούν τα πιο απαιτητικά AI workloads, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου Cisco N9100 με χωρητικότητα 102.4Tbps που τροφοδοτείται από NVIDIA Spectrum-6 Ethernet switch silicon. Αυτό έρχεται να προστεθεί στο πλέον γενικά διαθέσιμο 800G N9100 με NVIDIA Spectrum-4 Ethernet switch silicon. Ταχεία Ανάπτυξη: Το Cisco Nexus Hyperfabric, πλέον τμήμα του Cisco Nexus One, θα υποστηρίζει τα switches Cisco N9000 Series, συμπεριλαμβανομένου του N9100 Series με NVIDIA Spectrum-X Ethernet silicon. Οι οργανισμοί μπορούν πλέον να μετατρέψουν ένα σύνθετο, πολυ-προμηθευτικό πάζλ ολοκλήρωσης σε μια απλή λύση full-stack, μειώνοντας τους χρόνους ανάπτυξης και το βάρος στο IT.

Οι πελάτες που κατασκευάζουν μεγάλα AI factories έχουν πλέον δύο επικυρωμένες οδούς επιλογής: ένα AI factory βασισμένο σε reference architecture συμβατή με το πρόγραμμα NVIDIA Cloud Partner (NCP), και μια Cisco Cloud Reference Architectureβασισμένη στο Cisco Silicon One που ακολουθεί τις ίδιες σχεδιαστικές αρχές.

Ασφάλεια Ενσωματωμένη σε Κάθε Επίπεδο

Σε μια εποχή όπου τα AI μοντέλα αποτελούν περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας και οι agents λειτουργούν με αυξανόμενη αυτονομία — εκτελώντας ενέργειες, λαμβάνοντας αποφάσεις και αλληλεπιδρώντας με άλλους agents — η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι εκ των υστέρων σκέψη. Η Cisco ενσωματώνει προστασία στον ιστό του Secure AI Factory with NVIDIA για τη διασφάλιση τόσο από εξωτερικές απειλές όσο και από ανεξέλεγκτη συμπεριφορά agents, μεταξύ άλλων:

Ασφάλεια υποδομών AI : Το AI είναι τόσο ασφαλές όσο το hardware που το εκτελεί — και οι επιτιθέμενοι το γνωρίζουν. Το Cisco Hybrid Mesh Firewall παρέχει συνεπείς πολιτικές ασφαλείας σε ένα ποικίλο σύνολο σημείων επιβολής: network switches, workload agents και πολλά άλλα. Μεγαλύτερη κάλυψη σημαίνει λιγότερα κενά προς εκμετάλλευση. Σήμερα, η Cisco επεκτείνει τη λύση Cisco Hybrid Mesh Firewall ώστε να επιτρέπει την επιβολή πολιτικών στα NVIDIA BlueField data processing units (DPUs) ενσωματωμένα σε NVIDIA GPU servers συνδεδεμένους σε Cisco Nexus One fabrics. Οι απειλές μπλοκάρονται σε επίπεδο server πριν φτάσουν ποτέ στα δεδομένα του οργανισμού. Αποτέλεσμα: AI workloads που προστατεύονται εκ των έσω, χωρίς καμία επίπτωση στην απόδοση.

Ασφάλεια AI agents: Το Cisco AI Defense παρέχει ασφάλεια μοντέλων, αυτοματοποιημένο vulnerability testing και πλέον εξειδικευμένα guardrails για AI agents στο edge, μέσω ενσωμάτωσης με τα NVIDIA NeMo Guardrails, τμήμα του λογισμικού NVIDIA AI Enterprise. Αυτό βοηθά τους AI developers και τις ομάδες ασφαλείας να προηγούνται των αναδυόμενων απειλών και να διατηρούν την εμπιστοσύνη στο AI. Οι αναπτύξεις AI γίνονται ολοένα πιο κατανεμημένες, με agents σε edge τοποθεσίες να αλληλεπιδρούν συχνά με αυτούς στον πυρήνα για την ολοκλήρωση εργασιών και την εκτέλεση ροών εργασίας. Το AI Defense, ως τμήμα του Cisco Secure AI Factory with NVIDIA, επεκτείνεται πλέον στην ασφάλεια αυτών των αλληλεπιδράσεων agent-to-agent.

Η Cisco Θωρακίζει την Ανάπτυξη Enterprise AI Agents

Ενισχύοντας τη δέσμευσή της να ενσωματώνει ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα υποδομής AI, καθώς και στο agentic εργατικό δυναμικό, η Cisco ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι το Cisco AI Defense θα υποστηρίζει και θα θωρακίζει τα runtimes του NVIDIA OpenShell — τμήμα του NVIDIA Agent Toolkit — προσθέτοντας ελέγχους και guardrails για τη διακυβέρνηση ενεργειών agents και claw actions. Παρακολουθώντας και επικυρώνοντας συνεχώς κάθε εργαλείο και ενέργεια που εκτελεί ένας agent, το Cisco AI Defense διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν AI agents με εμπιστοσύνη για τη διαχείριση κρίσιμων ροών εργασίας, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια. Αυτή η ενσωμάτωση γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ καινοτομίας και ρίσκου, επιτρέποντας στους οργανισμούς να εμπιστεύονται τα αυτόνομα συστήματά τους ώστε να λειτουργούν αξιόπιστα και με ασφάλεια.

«Ως ηγέτης σε λύσεις high-performance computing, η Cirrascale είναι ενθουσιασμένη με την παρουσίαση των νέων switches Cisco N9100 Series βασισμένων σε NVIDIA Spectrum-6, που επεκτείνουν το NCP reference architecture-compliant χαρτοφυλάκιο της Cisco με εντυπωσιακή χωρητικότητα 102.4T και unified management plane μέσω του Nexus One. Αυτές οι καινοτομίες, σε συνδυασμό με την ευελιξία των NX-OS και SONiC, μας επιτρέπουν να κλιμακώνουμε τις AI υποδομές μας απρόσκοπτα, διατηρώντας παράλληλα τη λειτουργική απλότητα. Η διαθεσιμότητα του 51.2T Spectrum-4 switch ενισχύει περαιτέρω τη δυνατότητά μας να παρέχουμε AI λύσεις αιχμής στους πελάτες μας με ασυναγώνιστη απόδοση και αξιοπιστία.» – Alex Nataros, CTO, Cirrascale Cloud Services

«Η Sharon AI ανυπομονεί για τα switches Cisco N9100 Series, που προσφέρουν χωρητικότητα 102.4T με cloud-managed Nexus Hyperfabric μέσω Nexus One. Με τη συμμόρφωση NCP RA και τη διαθεσιμότητα του 51.2T Spectrum-4 N9100 switch, θα κλιμακώσουμε τις AI υποδομές μας με ισχυρή απόδοση και αποδοτικότητα. Τα switches N9300 βασισμένα σε G300 Silicon One παρέχουν την ευελιξία για την κάλυψη εξελισσόμενων αναγκών πελατών. Η turnkey ανάπτυξη AI υποδομής μέσω Nexus One απλοποιεί σημαντικά τις λειτουργίες και επιταχύνει τον χρόνο απόδοσης αξίας (time-to-value).» – Andrew Leece, COO και ιδρυτής, Sharon AI

«Οι πελάτες της World Wide Technology εμπιστεύονται τη Cisco για enterprise networking. Το ισχυρό AI networking χαρτοφυλάκιό της επεκτείνει αυτήν την εμπιστοσύνη στα AI workloads. Το χαρτοφυλάκιο της Cisco προσφέρει επιλογή και ευελιξία στους πελάτες να κατασκευάσουν εξατομικευμένες AI υποδομές χρησιμοποιώντας switches βασισμένα σε Cisco Silicon One και NVIDIA Spectrum-X Ethernet switch silicon, με κορυφαία απόδοση έως 102.4Tbps σε NX-OS ή SONiC, ενοποιημένα μέσω του Nexus One management plane. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτές τις εξελίξεις για να παρέχουμε την κλιμακωσιμότητα και απόδοση που απαιτεί η agentic εποχή.» – Jeff Fonke, Practice Director – Global Solutions & Architecture, World Wide Technology

«Καθώς οι οργανισμοί ξεπερνούν τη φάση πειραματισμού με το AI, η κύρια πρόκληση έχει μετατοπιστεί από το “τι μπορεί να κάνει το AI” στο “πώς το θέτουμε σε λειτουργία με ασφάλεια σε κλίμακα.” Ο κλάδος βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής, όπου τα AI workloads — ειδικά το real-time inferencing — πρέπει να μετακινηθούν πιο κοντά στα δεδομένα στο edge, χωρίς να δημιουργούν νέα silos ασφαλείας ή υποδομών. Η συνεργασία μεταξύ Cisco και NVIDIA σχεδιάστηκε για να προσφέρει στους πελάτες την ευελιξία και τις επιλογές που χρειάζονται για να κλιμακωθούν, βοηθώντας τους παράλληλα να ξεπεράσουν σύνθετες προκλήσεις ολοκλήρωσης.» – Mary Johnston Turner, Global Lead, Digital and Datacenter Infrastructure and Services, IDC