Η Visa εγκαινιάζει το πρόγραμμα Agentic Ready

Η Visa, παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη του Visa Agentic Ready, ενός νέου παγκόσμιου προγράμματος που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει το οικοσύστημα πληρωμών, καθως αυτό εισέρχεται σε μια νέα εποχή agentic commerce. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται αρχικά στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, και βασίζεται στο Visa Intelligent Commerce – το στρατηγικό πλαίσιο της Visa για την υλοποίηση αξιόπιστων εμπορικών συναλλαγών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα.

Σε αυτό το αρχικό στάδιο, το Visa Agentic Ready επικεντρώνεται στην ετοιμότητα των συνεργαζόμενων εκδoτών καρτών, παρέχοντάς τους μια δομημένη διαδικασία δοκιμής και επικύρωσης συναλλαγών μέσω ψηφιακών agents. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τη Visa και επιλεγμένους εμπόρους, με στόχο να εξερευνηθεί πως αυτές οι συναλλαγές μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια και σε μεγάλη κλίμακα, μέσα σε πλήρως ελεγχόμενα περιβάλλοντα λειτουργίας.

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες εκδότες καρτών αποκτούν άμεση εμπειρία σχετικά με τον τρόπο που οι πλατφόρμες agentic commerce μπορούν να ξεκινούν και να ολοκληρώνουν ασφαλείς συναλλαγές εκ μέρους των καταναλωτών, διατηρώντας παράλληλα το επίπεδο εμπιστοσύνης, ελέγχου και προστασίας που χαρακτηρίζει το δίκτυο της Visa.

«Καθώς οι AI agents επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα και πραγματοποιούν αγορές, οι πληρωμές πρέπει να εξελίσσονται αντίστοιχα», αναφέρει ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα. «Το Visa Agentic Ready βοηθά τους εκδότες καρτών στην Ευρώπη να προετοιμαστούν κατάλληλα για την πραγματοποίηση ασφαλών συναλλαγών που εκκινούνται μέσω agents, αξιοποιώντας υποδομές που οι καταναλωτές ήδη εμπιστεύονται».

Ειδικά σχεδιασμένο για την Ευρώπη, βασισμένο σε υφιστάμενες υποδομές

Παρόλο που το Visa Agentic Ready είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα, εφαρμόζεται πρώτα στην αγορά της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο μιας σταδιακής υλοποίησης. Η Ευρώπη προσφέρει ένα ισχυρό περιβάλλον για δοκιμές και συνεργασίες, χάρη στην υψηλή υιοθέτηση του tokenisation, των passkeys και των προηγμένων μεθόδων ταυτοποίησης – δυνατότητες που είναι εξίσου καλά εδραιωμένες στο παγκόσμιο δίκτυο της Visa.

Σε αυτό το αρχικό στάδιο, το πρόγραμμα δοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πληρωμές μέσω ψηφιακών agents σε πραγματικά περιβάλλοντα εκδοτών καρτών, ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένουν ασφαλείς, αξιόπιστες και μπορούν να λειτουργήσουν εύκολα σε μεγάλη κλίμακα.

Το Visa Agentic Ready υποστηρίζεται από το ασφαλές δίκτυο της Visa συνδυάζοντας tokens, ταυτοποίηση στοιχείων, μηχανισμούς διαχείρισης κινδύνου και ελέγχου, προκειμένου να εξεταστεί πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν αξιόπιστες συναλλαγές μέσω agents σε διάφορα κανάλια και περιπτώσεις χρήσης. Το έργο αυτό συμβάλλει στην ενημέρωση των εκδοτών καρτών για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επεκτείνουν τις ήδη καθιερωμένες δικλίδες προστασίας σε μελλοντικές, AI‑driven εμπειρίες, χρησιμοποιώντας tokenisation και βιομετρική ταυτοποίηση, προκειμένου οι πληρωμές μέσω agent να συνδέονται ξεκάθαρα με ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα παρέχει τη συγκατάθεσή του και θα διατηρεί τον έλεγχο σε καίρια σημεία της διαδικασίας.

Από την προετοιμασία στην εφαρμογή σε πραγματική κλίμακα

Η εφαρμογή του agentic commerce σε μεγάλη κλίμακα απαιτεί τον συντονισμό ολόκληρου του οικοσυστήματος πληρωμών, και η Visa είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που έχει ήδη εντάξει αρκετούς από τους πελάτες της στο πρόγραμμα Agentic Ready.

Μέσα από ελεγχόμενες δοκιμές με επιλεγμένους εμπόρους, το πρόγραμμα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τον τρόπο λειτουργίας των πληρωμών μέσω agents σε πραγματικά περιβάλλοντα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη καθώς αυτές οι νέες εμπειρίες μεταβαίνουν από τη θεωρία στην πράξη.

Στους πρώτους εκδότες καρτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Visa Agentic Ready συγκαταλέγονται οι Alpha Bank, Banca Transilvania, Bank Leumi, Bank of Cyprus, Bank of Valletta, Barclays, CAL, Commerzbank, Cornèrcard, DZ Bank, Erste Bank Oesterreich μέλος του Erste Group, Eurobank Limited, HSBC UK, MAX, Millennium BCP, Nationwide Building Society, Nexi Group, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank International, Revolut, Banco Santander, ενώ αναμένεται η ένταξη επιπλέον συνεργατών, όσο το πρόγραμμα επεκτείνεται.

Το Agentic Ready αξιοποιεί τη δυναμική που έχει ήδη αναπτυχθεί μέσω συνεργασιών στην περιοχή Ασίας‑Ειρηνικού, στη Μέση Ανατολή και στη Λατινική Αμερική, με στόχο να καταστήσει το εμπόριο μέσω AI πραγματικότητα για καταναλωτές και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Δηλώσεις συνεργατών

Ο Παναγιώτης Διβριώτης, Director Cards & Personal Loans της Alpha Bank, δήλωσε: «Η Alpha Bank συνεργάζεται με τη Visa στο πρόγραμμα Agentic Ready, με στόχο να ενισχύσει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας βιώνουν τις συναλλαγές, καθιστώντας τες ταχύτερες, εξυπνότερες και ασφαλέστερες. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στις επενδύσεις της τράπεζας σε τεχνολογία αιχμής και στη δέσμευσή της να προσφέρει πραγματική αξία στους πελάτες της».

Η Μάγδα Σουρέλη, Head of Retail Payments της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε:«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία της Visa, η οποία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την εμπειρία πληρωμών των πελατών της Τράπεζας Πειραιώς».

O Andrew Rankin, Chief Payments Officer, της HSBC UK, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τη Visa για τον σχεδιασμό και τη δοκιμή ενός νέου agentic οικοσυστήματος πληρωμών που θα είναι ασφαλές, αξιόπιστο και γρήγορο. Ως ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές, η HSBC UK δεσμεύεται να ενισχύει την ανθεκτικότητα των συστημάτων της και να δημιουργεί καλύτερες εμπειρίες για τους πελάτες μας, τόσο στις εγχώριες όσο και στις διασυνοριακές πληρωμές».

Ο Matías Sánchez, Global Head of Cards and Digital Solutions της Banco Santander, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την πρακτική εφαρμογή των αγορών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Με τη δοκιμή μιας πραγματικής συναλλαγής, αποδείξαμε πως αυτές οι τεχνολογίες λειτουργούν ως βασικός παράγοντας για την υλοποίηση ασφαλούς και διαλειτουργικού agentic commerce μέσα σε ένα διασυνδεδεμένο οικοσύστημα πληρωμών, το οποίο ενώνει τράπεζες, δίκτυα και εμπόρους, διατηρώντας παράλληλα τις καθιερωμένες δικλίδες προστασίας και τους ελέγχους από τον καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η Banco Santander πραγματοποίησε ένα πραγματικό παράδειγμα χρήσης, αγοράζοντας ένα βιβλίο με κάρτα Santander España Visa, επιδεικνύοντας έτσι στην πράξη την εφαρμογή εμπορικής συναλλαγής μέσω agent».

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Visa Agentic Ready μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο λογαριασμού τους στη Visa για περισσότερες πληροφορίες.