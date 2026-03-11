Οι παγκόσμιες κυβερνοεπιθέσεις παρέμειναν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Φεβρουάριο

Η Check Point Research δημοσίευσε τα Global Threat Intelligence Insights για τον Φεβρουάριο του 2026, αποκαλύπτοντας ότι οι οργανισμοί παγκοσμίως αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 2.086 κυβερνοεπιθέσεις ανά εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση 9,6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025 και παραμένοντας ουσιαστικά σταθερές σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026 (0,2%).

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η κυβερνοπιέση έχει σταθεροποιηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Παρότι οι ransomware επιθέσεις μειώθηκαν σε ετήσια βάση λόγω μιας ανώμαλης εκστρατείας στις αρχές του 2025, ο συνολικός όγκος επιθέσεων παραμένει εξαιρετικά αυξημένος, τροφοδοτούμενος από αυτοματοποιημένες επιθέσεις, τη διεύρυνση των ψηφιακών υποδομών και την αυξανόμενη έκθεση μέσω ανεξέλεγκτης χρήσης GenAI εργαλείων.

«Τα δεδομένα του Φεβρουαρίου επιβεβαιώνουν ότι ο κυβερνοκίνδυνος δεν είναι περιστασιακός, αλλά συνεχής. Ακόμη και όταν η δραστηριότητα των ransomware παρουσιάζει διακυμάνσεις, οι επιτιθέμενοι διατηρούν σταθερή πίεση σε κλάδους και περιοχές — κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην Ελλάδα, όπου οι οργανισμοί δέχθηκαν κατά μέσο όρο 1.660 επιθέσεις την εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση 24% σε ετήσια βάση», δήλωσε ο Μιχάλης Μπόζος, Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία στην Check Point Software Technologies, συμπληρώνοντας:

«Οι πιο στοχευμένοι τομείς στη χώρα μας —όπως ο Κυβερνητικός Τομέας, οι Τηλεπικοινωνίες και τα Καταναλωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες— υπογραμμίζουν ότι τόσο οι κρίσιμες υποδομές όσο και οι ευρύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες δέχονται συστηματική πίεση από προηγμένες και αυτοματοποιημένες απειλές. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη χρήση εργαλείων GenAI συνεχίζει να δημιουργεί νέους κινδύνους διαρροής ευαίσθητων δεδομένων. Γι’ αυτό, η προσέγγιση “prevention-first” και η προστασία σε πραγματικό χρόνο με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να αναχαιτιστούν οι επιθέσεις πριν προκαλέσουν λειτουργική ή οικονομική ζημιά».

Η Υιοθέτηση GenAI Συνεχίζει να Αυξάνει τον Κίνδυνο Διαρροής Δεδομένων – Η Εκπαίδευση Παραμένει ο Κορυφαίος Στόχος

1 στις 31 εντολές προς GenAI από εταιρικά δίκτυα ενέχει υψηλό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων

από εταιρικά δίκτυα ενέχει υψηλό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων Το 88% των οργανισμών που χρησιμοποιούν GenAI αντιμετώπισαν υψηλού κινδύνου prompts

που χρησιμοποιούν GenAI αντιμετώπισαν υψηλού κινδύνου prompts Το 16% των prompts περιείχε δυνητικά ευαίσθητο υλικό (έγγραφα, credentials, δεδομένα πελατών κ.ά.)

περιείχε δυνητικά ευαίσθητο υλικό (έγγραφα, credentials, δεδομένα πελατών κ.ά.) Κάθε οργανισμός χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 11 διαφορετικά GenAI εργαλεία

Ο μέσος χρήστης δημιουργεί 62 prompts/μήνα

Η Εκπαίδευση παραμένει ο πιο στοχευμένος κλάδος με 4.749 εβδομαδιαίες επιθέσεις/οργανισμό (+7% YoY).

Ακολουθούν:

Κυβερνητικός Τομέας : 2.714 επιθέσεις/εβδομάδα (+2% YoY)

: 2.714 επιθέσεις/εβδομάδα (+2% YoY) Τηλεπικοινωνίες: 2.699 επιθέσεις/εβδομάδα (+6% YoY)

Περιφερειακοί Όγκοι Επιθέσεων – Η Λατινική Αμερική Κορυφαία Παγκοσμίως

Λατινική Αμερική : 3.123 επιθέσεις/εβδ. (+20% YoY)

: 3.123 επιθέσεις/εβδ. (+20% YoY) APAC : 3.040 επιθέσεις/εβδ. (+3% YoY)

: 3.040 επιθέσεις/εβδ. (+3% YoY) Αφρική : 2.993 επιθέσεις/εβδ. (+7% YoY)

: 2.993 επιθέσεις/εβδ. (+7% YoY) Ευρώπη : +11% YoY

: +11% YoY Βόρεια Αμερική: +9% YoY

Ransomware – Μείωση 32% σε ετήσια βάση, αλλά ο κίνδυνος παραμένει

Τον Φεβρουάριο 2026 καταγράφηκαν 629 δημόσια καταγεγραμμένες ransomware επιθέσεις, με 32% μείωση σε σχέση με πέρυσι – κυρίως λόγω της μεγάλης καμπάνιας της Clop το 2025.

Βόρεια Αμερική : 57% των περιστατικών

: 57% των περιστατικών Ευρώπη : 17%

: 17% APAC: 17%

Οι χώρες με τους περισσότερους στόχους:

ΗΠΑ – 51% Καναδάς – 6% Ην. Βασίλειο – 2,7%

Κλάδοι με τη μεγαλύτερη επίδραση:

Business Services : 37%

: 37% Consumer Goods & Services : 13%

: 13% Industrial Manufacturing: 9%

Κορυφαίες ομάδες ransomware:

Qilin (15%)

Clop (13%)

The Gentlemen (11%)

Συνολικά, 49 διαφορετικές ομάδες επηρέασαν οργανισμούς παγκοσμίως.