Πέμπτη, 12 Μαρτίου

Οι παγκόσμιες κυβερνοεπιθέσεις παρέμειναν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Φεβρουάριο

Security

Η Check Point Research δημοσίευσε τα Global Threat Intelligence Insights για τον Φεβρουάριο του 2026, αποκαλύπτοντας ότι οι οργανισμοί παγκοσμίως αντιμετώπισαν κατά μέσο όρο 2.086 κυβερνοεπιθέσεις ανά εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση 9,6% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025 και παραμένοντας ουσιαστικά σταθερές σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026 (0,2%).

Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η κυβερνοπιέση έχει σταθεροποιηθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Παρότι οι ransomware επιθέσεις μειώθηκαν σε ετήσια βάση λόγω μιας ανώμαλης εκστρατείας στις αρχές του 2025, ο συνολικός όγκος επιθέσεων παραμένει εξαιρετικά αυξημένος, τροφοδοτούμενος από αυτοματοποιημένες επιθέσεις, τη διεύρυνση των ψηφιακών υποδομών και την αυξανόμενη έκθεση μέσω ανεξέλεγκτης χρήσης GenAI εργαλείων.

«Τα δεδομένα του Φεβρουαρίου επιβεβαιώνουν ότι ο κυβερνοκίνδυνος δεν είναι περιστασιακός, αλλά συνεχής. Ακόμη και όταν η δραστηριότητα των ransomware παρουσιάζει διακυμάνσεις, οι επιτιθέμενοι διατηρούν σταθερή πίεση σε κλάδους και περιοχές — κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην Ελλάδα, όπου οι οργανισμοί δέχθηκαν κατά μέσο όρο 1.660 επιθέσεις την εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση 24% σε ετήσια βάση», δήλωσε ο Μιχάλης Μπόζος, Country Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία στην Check Point Software Technologies, συμπληρώνοντας:

«Οι πιο στοχευμένοι τομείς στη χώρα μας —όπως ο Κυβερνητικός Τομέας, οι Τηλεπικοινωνίες και τα Καταναλωτικά Αγαθά & Υπηρεσίες— υπογραμμίζουν ότι τόσο οι κρίσιμες υποδομές όσο και οι ευρύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες δέχονται συστηματική πίεση από προηγμένες και αυτοματοποιημένες απειλές. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη χρήση εργαλείων GenAI συνεχίζει να δημιουργεί νέους κινδύνους διαρροής ευαίσθητων δεδομένων. Γι’ αυτό, η προσέγγιση “prevention-first” και η προστασία σε πραγματικό χρόνο με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να αναχαιτιστούν οι επιθέσεις πριν προκαλέσουν λειτουργική ή οικονομική ζημιά».

Η Υιοθέτηση GenAI Συνεχίζει να Αυξάνει τον Κίνδυνο Διαρροής Δεδομένων – Η Εκπαίδευση Παραμένει ο Κορυφαίος Στόχος

  • 1 στις 31 εντολές προς GenAI από εταιρικά δίκτυα ενέχει υψηλό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων
  • Το 88% των οργανισμών που χρησιμοποιούν GenAI αντιμετώπισαν υψηλού κινδύνου prompts
  • Το 16% των prompts περιείχε δυνητικά ευαίσθητο υλικό (έγγραφα, credentials, δεδομένα πελατών κ.ά.)
  • Κάθε οργανισμός χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 11 διαφορετικά GenAI εργαλεία
  • Ο μέσος χρήστης δημιουργεί 62 prompts/μήνα

Η Εκπαίδευση παραμένει ο πιο στοχευμένος κλάδος με 4.749 εβδομαδιαίες επιθέσεις/οργανισμό (+7% YoY).

Ακολουθούν:

  • Κυβερνητικός Τομέας: 2.714 επιθέσεις/εβδομάδα (+2% YoY)
  • Τηλεπικοινωνίες: 2.699 επιθέσεις/εβδομάδα (+6% YoY)

Περιφερειακοί Όγκοι Επιθέσεων – Η Λατινική Αμερική Κορυφαία Παγκοσμίως

  • Λατινική Αμερική: 3.123 επιθέσεις/εβδ. (+20% YoY)
  • APAC: 3.040 επιθέσεις/εβδ. (+3% YoY)
  • Αφρική: 2.993 επιθέσεις/εβδ. (+7% YoY)
  • Ευρώπη: +11% YoY
  • Βόρεια Αμερική: +9% YoY

Ransomware – Μείωση 32% σε ετήσια βάση, αλλά ο κίνδυνος παραμένει

Τον Φεβρουάριο 2026 καταγράφηκαν 629 δημόσια καταγεγραμμένες ransomware επιθέσεις, με 32% μείωση σε σχέση με πέρυσι – κυρίως λόγω της μεγάλης καμπάνιας της Clop το 2025.

  • Βόρεια Αμερική: 57% των περιστατικών
  • Ευρώπη: 17%
  • APAC: 17%

Οι χώρες με τους περισσότερους στόχους:

  1. ΗΠΑ – 51%
  2. Καναδάς – 6%
  3. Ην. Βασίλειο – 2,7%

Κλάδοι με τη μεγαλύτερη επίδραση:

  • Business Services: 37%
  • Consumer Goods & Services: 13%
  • Industrial Manufacturing: 9%

Κορυφαίες ομάδες ransomware:

  • Qilin (15%)
  • Clop (13%)
  • The Gentlemen (11%)

Συνολικά, 49 διαφορετικές ομάδες επηρέασαν οργανισμούς παγκοσμίως.

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!

Infocom Today
SmartTalks

