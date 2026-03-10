Skroutz Plus: πάνω από 130 ευρώ εξοικονόμησε ο μέσος χρήστης το 2025

Την καθοριστική αξία της υπηρεσίας Skroutz Plus στη διαμόρφωση της αγοραστικής εμπειρίας αναδεικνύουν τα δεδομένα του 2025 του Skroutz, του δημοφιλέστερου marketplace στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτά, ο μέσος Skroutz Plus συνδρομητής εξοικονόμησε το 2025 πάνω από 130 ευρώ από μεταφορικά, αποκλειστικά Plus Deals και εκπτωτικά κουπόνια. Η οικονομική ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας ενισχύθηκε περαιτέρω μέσω του προγράμματος επιβράβευσης, καθώς μέσα στο έτος το Skroutz “μοίρασε” στα Plus μέλη του κοντά στο 1 εκατ. ευρώ σε Skroutz Coins.

Με περίπου 20 παραγγελίες τον χρόνο, τα 230 χιλ. ενεργά μέλη της υπηρεσίας πραγματοποίησαν το 44% των συνολικών παραγγελιών και το 43% του ετήσιου τζίρου, αποδεικνύοντας γι’ ακόμη μία χρονιά ότι η υπηρεσία είναι σημαντικός πυλώνας της πλατφόρμας. Η απόσβεση της ετήσιας συνδρομής έγινε γρήγορα, καθώς χρειάστηκαν κατά μέσο όρο μόλις 6 παραγγελίες για να αρχίσουν τα μέλη να κερδίζουν από τα προνόμια (deals, coupons, coins) και τα δωρεάν μεταφορικά.

Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία εξασφάλισε σταθερά χαμηλά κόστη αποστολής, με δωρεάν μεταφορικά για αποστολές άνω των 15€ σε Skroutz Points. Ακόμα και για αποστολές μικρότερης αξίας (κάτω των 15€), το μέσο κόστος μεταφορικών για έναν Plus συνδρομητή διαμορφώθηκε σε μόλις 1 ευρώ, τη στιγμή που χωρίς την υπηρεσία το αντίστοιχο κόστος θα άγγιζε κατά μέσο όρο τα 4 ευρώ ανά παραγγελία. Σχετικά με τον τρόπο αγοράς, το 57% των Plus παραγγελιών ολοκληρώθηκε μέσω του Skroutz app, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των χρηστών στην ευκολία του mobile shopping.

Όσον αφορά στους νομούς με τις περισσότερες Plus παραγγελίες, το Top 10 των νομών διαμορφώθηκε ως εξής: νομός Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κυκλάδων, Αχαΐας, Δωδεκανήσων, Ηρακλείου, Χανίων, Εύβοιας, Μαγνησίας και Καβάλας.

Skroutz Points: Ταχύτητα και ευελιξία στην παράδοση

Η επιλογή της παραλαβής από Skroutz Points αναδείχθηκε ως η δημοφιλέστερη λύση για τους Plus συνδρομητές, με το 48% των παραγγελιών να κατευθύνεται το προηγούμενο έτος σε θυρίδες. Η εμπειρία των Points “αγκαλιάστηκε” από τους καταναλωτές σε όλη την επικράτεια, καθώς το δίκτυο διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 70 πόλεις, με τους Plus χρήστες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Ηράκλειο, Κόρινθο, Λάρισα και Ιωάννινα να τα επιλέγουν κατά προτεραιότητα. Μάλιστα, η ευκολία της υπηρεσίας αποτυπώνεται στο γεγονός ότι η μέση απόσταση από τη δηλωμένη διεύθυνση του καταναλωτή μέχρι το Skroutz Point, που είχε επιλέξει, ήταν 550 μέτρα.

Παράλληλα, η παράδοση σε Skroutz Point αποδείχθηκε 25% γρηγορότερη συγκριτικά με την παράδοση κατ’ οίκον. Επιλέγοντας τα Points, ο Plus χρήστης παρέλαβε τις παραγγελίες του μια μέρα νωρίτερα αποφεύγοντας τη δέσμευση της αναμονής του courier στον χώρο του.

Τέλος, τα στοιχεία δείχνουν εντυπωσιακές ταχύτητες παράδοσης στην περιφέρεια, με τους κατοίκους των νομών Φωκίδας και Γρεβενών να αναδεικνύονται οι ταχύτεροι στην παραλαβή, με μόλις 1,5 εργάσιμη ημέρα για παραδόσεις σε Points. Στους χρόνους αυτούς έχει συντελέσει καθοριστικά η στρατηγική επέκταση της Skroutz Last Mile, η οποία με το κέντρο διαλογής στη Θεσσαλονίκη και τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου της, επιταχύνει σημαντικά τη διακίνηση των παραγγελιών προς όλη την Ελλάδα.