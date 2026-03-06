Η κυβέρνηση Trump δεσμεύει το Big Tech για την ενέργεια

Οι κορυφαίοι τεχνολογικοί όμιλοι, συμπεριλαμβανομένων των Google, Microsoft, Meta και Amazon, υπέγραψαν στον Λευκό Οίκο δέσμευση για την κάλυψη του κόστους παραγωγής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων τους. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στον περιορισμό των ανησυχιών ότι η ραγδαία επέκταση των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία, η οποία φέρει την ονομασία «Ratepayer Protection Pledge», έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση του Donald Trump επιδιώκει να αναχαιτίσει τις πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία μέσω παρεμβάσεων στην ενεργειακή αγορά.
Ο Trump, κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής, τόνισε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα επιτρέψει στις εταιρείες τεχνολογίας να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να μετακυλίουν το κόστος στους καταναλωτές. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η δέσμευση αυτή θεωρείται μια ιστορική νίκη για τις αμερικανικές οικογένειες, ενώ παράλληλα υπόσχεται να καταστήσει το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης πιο ισχυρό και ανθεκτικό. Η ανάγκη για μια τέτοια ρύθμιση προέκυψε καθώς οι τοπικές κοινότητες και οι νομοθέτες σε πολλές πολιτείες άσκησαν έντονη κριτική στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση των data centers, τα οποία καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για τη λειτουργία διακομιστών και συστημάτων ψύξης.
Οι εταιρείες τεχνολογίας χρηματοδοτούν την παραγωγή ενέργειας
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι τεχνολογικοί κολοσσοί δεσμεύονται να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια είτε από νέες μονάδες παραγωγής είτε από υφιστάμενες εγκαταστάσεις με επεκταμένη δυναμικότητα. Επιπλέον, οι εταιρείες θα αναλάβουν το κόστος για την αναβάθμιση των συστημάτων μεταφοράς ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι η αυξημένη ζήτηση δεν θα προκαλέσει αστάθεια στο δίκτυο. Η δέσμευση περιλαμβάνει επίσης τη σύναψη ειδικών συμφωνιών τιμολόγησης με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, ώστε να διαχωρίζεται η επιβάρυνση των βιομηχανικών χρηστών από εκείνη των ιδιωτών. Η συμμετοχή εταιρειών όπως η OpenAI και η xAI υπογραμμίζει τον κομβικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στις μελλοντικές ενεργειακές απαιτήσεις της χώρας.
Η προσπάθεια αυτή στοχεύει στην προσέλκυση υποστήριξης από δήμους και πόλεις που μέχρι πρότινος αντιδρούσαν σθεναρά στην κατασκευή νέων υποδομών. Κυβερνητικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, διευκρίνισε ότι καμία νέα ανάπτυξη κέντρου δεδομένων δεν θα προχωρά εάν οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τους όρους της συμφωνίας προστασίας. Στο παρελθόν, αρκετά έργα ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω της λαϊκής αντίστασης, όμως ο Trump εκτίμησε ότι η νέα αυτή προσέγγιση θα αντιστρέψει το κλίμα.
Πολιτικές προεκτάσεις και αντιδράσεις για το ενεργειακό
Η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όπου το κόστος της ενέργειας αποτελεί κεντρικό ζήτημα για τους ψηφοφόρους. Η κυβέρνηση Trump πιέζει τους τεχνολογικούς ομίλους να εξασφαλίσουν αυτόνομη παραγωγική ικανότητα, αντί να βασίζονται αποκλειστικά στα περιφερειακά δίκτυα. Παρά τις προσδοκίες, ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για το αν αυτές οι δεσμεύσεις θα υλοποιηθούν έγκαιρα.