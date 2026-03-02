Ο Χρυσός Οδηγός αναγνωρίζεται ως Google Premier Partner για το 2026

Ο Χρυσός Οδηγός ανακοινώνει ότι διακρίθηκε ως Google Premier Partner για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του προσήλωση στην υψηλή απόδοση, στην τεχνογνωσία στη διαχείριση καμπανιών Google Ads και στη διαρκή επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων της ομάδας του.

Η διάκριση Premier Partner αποτελεί το ανώτερο επίπεδο του προγράμματος Google Partners και απονέμεται ετησίως στις εταιρείες που, πέρα από την κάλυψη των απαιτήσεων Partner, κατατάσσονται στο κορυφαίο 3% των συμμετεχουσών εταιρειών σε κάθε χώρα.

Η αναγνώριση ως Google Premier Partner για το 2026 ενισχύει περαιτέρω την ικανότητα του Χρυσού Οδηγού να υποστηρίζει επιχειρήσεις και brands, με πρόσβαση σε εκπαίδευση, insights και βέλτιστες πρακτικές γύρω από το οικοσύστημα του Google Ads, καθώς και με ενισχυμένη υποστήριξη και πόρους του προγράμματος Google Partners.

Παράλληλα, ο Χρυσός Οδηγός παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες PPC (Pay Per Click), καλύπτοντας τις ανάγκες επιχειρήσεων και επαγγελματιών: από στρατηγικό σχεδιασμό και σωστή δομή λογαριασμών έως υλοποίηση, διαχείριση και συνεχή βελτιστοποίηση καμπανιών. Με έμφαση στη μέτρηση (conversion tracking, KPIs, reporting) και στη βελτίωση της αποδοτικότητας, οι PPC καμπάνιες προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης και στοχεύουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο Χρυσός Οδηγός αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σήμερα, μέσα από το ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών του xo.gr, παρέχει end-to-end λύσεις digital marketing: από επαγγελματικά profiles και στοχευμένη ψηφιακή διαφήμιση, έως SEO και PPC καμπάνιες, διαχείριση social media, καθώς και κατασκευή ιστοσελίδων και e-shops, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε επιχείρησης.