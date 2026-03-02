Η AI-Native DeepTech scale up nvisionist στην KEY EXPO 2026

Η διεθνώς πολυβραβευμένη AI-Native DeepTech εταιρεία nvisionist, με παρουσία σε τρεις ηπείρους και περισσότερες από 30 διεθνείς διακρίσεις, συμμετέχει στην KEY – The Energy Transition Expo στο Ρίμινι της Ιταλίας στις 4-6 Μαρτίου 2026, το κορυφαίο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για την ενεργειακή μετάβαση και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η nvisionist θα παρουσιάσει το nvbird, το πρωτοπόρο σύστημα αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών σε αεροδιαδρόμους και ανεμογεννήτριες onshore & offshore, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της ηγετική παρουσία και αναδεικνύοντας την παγκόσμια καινοτομία και τεχνογνωσία ως καθοριστικό παράγοντα της πράσινης και υπεύθυνης ενεργειακής προόδου.

Η KEY – The Energy Transition Expo, η οποία διοργανώνεται για 4η συνεχή χρονιά στο Ρίμινι της Ιταλίας, έχει γρήγορα εδραιωθεί ως μία από τις κορυφαίες εκθέσεις του ευρύτερου κλάδου της ενέργειας στην Ευρώπη και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στον διάλογο και τις εξελίξεις γύρω από την ενεργειακή αποδοτικότητα και το πράσινο μέλλον. Κορυφαίοι επιχειρηματικοί, θεσμικοί και ακαδημαϊκοί παράγοντες της ενέργειας από περισσότερους από 1.000 οργανισμούς και 104 χώρες, καθώς και περισσότεροι από 65.000 επισκέπτες, θα βρεθούν στο εκθεσιακό κέντρο Rimini, έκτασης 189.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα είναι χωρισμένο σε 7 διακριτά τμήματα, αφιερωμένα μεταξύ άλλων στην αιολική ενέργεια, την ηλιακή ενέργεια, την αποθήκευση ενέργειας και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές απαιτήσεις για τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη γίνονται αυστηρότερες, οι λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για τη συνύπαρξη αιολικής ενέργειας και φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν πλέον στρατηγική προτεραιότητα για operators και επενδυτές, ιδίως στο πλαίσιο του European Green Deal και των αυξανόμενων απαιτήσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ.

Το nvbird® αποτελεί σήμερα την πλέον ώριμη και επιχειρησιακά αποδεδειγμένη λύση AI mitigation για αιολικά πάρκα σε διεθνές επίπεδο, με εγκαταστάσεις σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Μέση Ανατολή. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση διεθνούς τεχνολογικής πρωτοπορίας, που προσφέρει ουσιαστικά οφέλη για το περιβάλλον και ενισχύει τη βιωσιμότητα της Αιολικής Ενέργειας. Το nvbird συνδυάζει τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής απόδοσης των αιολικών πάρκων με την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας. Συγκεκριμένα, μπορεί να εντοπίζει και να παρακολουθεί με υψηλή ακρίβεια πτηνά που πετούν κοντά σε ανεμογεννήτριες και ενδέχεται να βρεθούν σε κίνδυνο από τη λειτουργία τους, ακόμη και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η λειτουργία του βασίζεται σε εξειδικευμένους αλγόριθμους ΑΙ, κάμερες υπερύψηλής ευκρίνειας, θερμικές, 3D ραντάρ και ηχητικά σήματα αποτροπής, τα οποία ενεργοποιούνται για να αλλάξουν την πορεία των πτηνών. Αν αυτό δεν αποδώσει, το σύστημα σταματά προσωρινά την ανεμογεννήτρια μέχρι να απομακρυνθούν με ασφάλεια, τόσο σε χερσαία (nvbird onshore) όσο και σε υπεράκτια αιολικά πάρκα (nvbird offshore). Η τεχνολογία του nvbird® επιτρέπει στους operators να μειώνουν τις απώλειες παραγωγής λόγω curtailment, να διασφαλίζουν κανονιστική συμμόρφωση και να ενισχύουν τους ESG δείκτες τους, μετατρέποντας τη βιοποικιλότητα από ρίσκο σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η nvisionist, ως ευρωπαϊκός ηγέτης τεχνητής νοημοσύνης στην πράσινη ενέργεια, με δραστηριότητα που εκτείνεται σε τρεις ηπείρους, συμβάλλει δυναμικά στον μετασχηματισμό του τομέα της αιολικής ενέργειας, αναδεικνύοντας έμπρακτα τον τρόπο με τον οποίο η καινοτόμος τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από τις AI-Νative λύσεις που συνδυάζουν Μηχανική Όραση, Μηχανική Μάθηση και real-time λήψη αποφάσεων, στηρίζει την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης, ενώ εξασφαλίζει και πιο πράσινες και βιώσιμες υποδομές.

Η διεθνής πορεία της nvisionist χαρακτηρίζεται από σταθερή εξέλιξη, στρατηγικές συνεργασίες και ισχυρή παρουσία σε σημαντικές αγορές, γεγονός που έχει οδηγήσει σε ευρεία αναγνώριση της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας της. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία έχει αποσπάσει περισσότερα από 30 βραβεία και τιμητικές διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως πρωτοπόρου στον χώρο της πράσινης τεχνολογίας και των έξυπνων ενεργειακών λύσεων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

δύο διαδοχικά WITSA Global ICT Excellence Awards (2021 & 2022),

χάλκινο Μετάλλιο στο Παγκόσμιο Τουρνουά Scaleups του WITSA 2024,

3 βραβεία στα AI & Data Awards 2025 (Sustainability, Social Impact, Computer Vision),

διάκριση ως μία από τις 5 κορυφαίες ευρωπαϊκές scale-ups στα Future Unicorn Awards 2024 του DIGITALEUROPE ,

, διάκριση των papers της nvisionist στην πρώτη τριάδα σε 3 Technology Workshops της WindEurope για την τεχνολογική της καινοτομία

στην για την τεχνολογική της καινοτομία αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως μία από τις 3 πιο καινοτόμες εταιρείες στην Ευρώπη (ELTI Awards 2023).

Η KEY EXPO 2026 αποτελεί για την nvisionist στρατηγικό κόμβο ενίσχυσης συνεργασιών και διεύρυνσης της ευρωπαϊκής της παρουσίας. Η nvisionist προσκαλεί επενδυτές, operators αιολικών πάρκων, developers και θεσμικούς φορείς να επισκεφθούν το περίπτερό της Hall Β3, Stand 347, για να γνωρίσουν από κοντά τις εφαρμογές AI που διαμορφώνουν το μέλλον της βιώσιμης ενέργειας. Η συμμετοχή της στην KEY EXPO 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική της θέση ως AI-Νative DeepTech, τεχνολογικού εταίρου για τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης.