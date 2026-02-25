Κενά σε υποδομές, διακυβέρνηση και ταλέντο φρενάρουν την ΤΝ

Το Deloitte ΑΙ Institute παρουσίασε την έκθεση «The State of AI in the Enterprise» για το 2026, αναδεικνύοντας ότι τα κενά σε υποδομές, διακυβέρνηση και ταλέντο εμποδίζουν τη μετασχηματιστική δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η έρευνα επισημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ της πρόσβασης και της ουσιαστικής υιοθέτησης των τεχνολογιών αυτών αποτελεί το βασικό εμπόδιο για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 60% των εργαζομένων διαθέτει πλέον πρόσβαση σε εγκεκριμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 50% μέσα σε ένα έτος. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση εντοπίζεται στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας με τρόπο που να λειτουργεί συστηματικά και σε ευρεία κλίμακα εντός των οργανισμών, όπως αναφέρεται στην ανάλυση της Deloitte.
Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερα από 3.000 ανώτερα στελέχη, τα οποία εμπλέκονται άμεσα στις πρωτοβουλίες ΑΙ, αποκαλύπτοντας μια σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ στρατηγικής αυτοπεποίθησης και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η αξιοποίηση της ΤΝ απαιτεί την αντιμετώπισή της ως δομικό στοιχείο του επιχειρησιακού μοντέλου και όχι απλώς ως μια τεχνολογική επένδυση.
Κενά στις υποδομές επιβραδύνουν την τεχνητή νοημοσύνη
Η αγορά παρουσιάζει μια διευρυνόμενη διαφορά απόδοσης ανάμεσα στις εταιρείες που εντάσσουν την ΤΝ στον πυρήνα της στρατηγικής τους και εκείνες που την περιορίζουν στη μείωση του κόστους. Οι πρωτοπόροι οργανισμοί επενδύουν στην αναδιαμόρφωση των λειτουργιών τους για τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων, ξεπερνώντας το επίπεδο της επιφανειακής χρήσης.
Συγκεκριμένα, το 37% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί την ΤΝ σε επιφανειακό επίπεδο, ενώ το 30% επανασχεδιάζει κρίσιμες διαδικασίες χωρίς να αλλάζει το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο. Μόνο το 34% των οργανισμών προχωρά σε βαθύ μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας τη στρατηγική ανανέωση μέσω της ενεργοποίησης και της συστηματικής κλιμάκωσης των νέων τεχνολογιών.
Προκλήσεις μετάβασης από τα πιλοτικά έργα στην παραγωγή
Η μετάβαση από την πιλοτική ανάπτυξη στο περιβάλλον παραγωγής αποκαλύπτει δυσκολίες που σχετίζονται με τις υποδομές και τη διασύνδεση συστημάτων. Η Deloitte επισημαίνει ότι η ανάπτυξη σε πραγματικές συνθήκες απαιτεί αυξημένους πόρους για ελέγχους ασφάλειας και συμμόρφωσης, καθώς και για τη συνεχή συντήρηση των συστημάτων.
Αυτή η επιχειρησιακή απόκλιση εξηγεί το γεγονός ότι μόνο το 25% των εταιρειών έχει μεταφέρει το 40% ή περισσότερο των πειραμάτων σε περιβάλλον παραγωγής. Παρά το γεγονός ότι το 54% των στελεχών αναμένει επίτευξη αυτού του στόχου εντός εξαμήνου, οι επιτυχημένες εταιρείες σχεδιάζουν για παραγωγή εξαρχής, ενσωματώνοντας ζητήματα επιχειρησιακής αξιοπιστίας από τη φάση του πιλότου.
Ενώ το 42% των εταιρειών δηλώνει στρατηγικά έτοιμο, τα ποσοστά ετοιμότητας υποχωρούν σημαντικά όσον αφορά τις τεχνικές υποδομές (43%) και το ανθρώπινο δυναμικό (20%). Η εμφάνιση της GenAI άλλαξε τα δεδομένα, καθώς πλέον το 80% έως 90% των νέων περιπτώσεων χρήσης αφορά τη συγκεκριμένη τεχνολογία, απαιτώντας διαφορετικές δεξιότητες.
Η κυριαρχία της παραγωγικής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις
Οι παλαιές αρχιτεκτονικές δεδομένων αδυνατούν να υποστηρίξουν την ΤΝ σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό των βάσεων των οργανισμών. Η χρήση σύγχρονων πλατφόρμων λογισμικού στο cloud με ανεξάρτητα modules κρίνεται απαραίτητη για τον γρήγορο πειραματισμό και την ασφαλή ενσωμάτωση όλων των τύπων δεδομένων.
Το Agentic AI, το οποίο διαθέτει την ικανότητα να σχεδιάζει και να ενεργεί αυτόνομα, παρουσιάζει ισχυρή δυναμική με το 74% των εταιρειών να σχεδιάζει την ανάπτυξή του εντός διετίας. Ωστόσο, μόλις το 21% των οργανισμών διαθέτει σήμερα ώριμο μοντέλο διακυβέρνησης για τη διαχείριση αυτών των αυτόνομων πρακτόρων, σύμφωνα με την έκθεση.
Η διακυβέρνηση αυτών των συστημάτων απαιτεί νέες προσεγγίσεις, καθώς το Agentic AI αναλαμβάνει δράσεις όπως πραγματοποίηση αγορών ή τροποποίηση συστημάτων. Είναι απαραίτητο να τεθούν σαφή όρια αυτονομίας και να υπάρξει ιχνηλάτηση των ενεργειών σε πραγματικό χρόνο για τον περιορισμό των επιχειρησιακών ρίσκων.
Ραγδαία άνοδος του φυσικού και κυρίαρχου AI
Το Physical AI, που περιλαμβάνει ρομπότ και αυτόνομες συσκευές, ενσωματώνεται ταχύτατα στη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα, με το 58% των επιχειρήσεων παγκοσμίως να το αξιοποιεί ήδη. Οι δημοφιλέστερες εφαρμογές αφορούν την έξυπνη ασφάλεια (21%) και τα συνεργατικά ρομπότ (20%), με την υιοθέτηση να αναμένεται στο 80% εντός διετίας.
Παράλληλα, το Sovereign AI αναδεικνύεται σε στρατηγική επιταγή για την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανθεκτικότητας και τον έλεγχο των δεδομένων. Το 77% των επιχειρήσεων αξιολογεί τη χώρα προέλευσης των προμηθευτών, ενώ σχεδόν τρεις στις πέντε επιχειρήσεις επιλέγουν τοπικούς παρόχους για τη διαμόρφωση των υποδομών τους.
Η οργανωσιακή ωριμότητα καθορίζει την επιχειρηματική αξία
Ο Νίκος Χριστοδούλου, Partner και Technology Leader της Deloitte Ελλάδος, υπογράμμισε ότι η μετάβαση στην παραγωγική αξιοποίηση αποτελεί πρωτίστως ζήτημα οργανωσιακής ωριμότητας. Σημείωσε επίσης ότι χωρίς ευθυγράμμιση υποδομών και διακυβέρνησης, η κλιμάκωση της παραγωγικής ΤΝ θα παραμείνει αποσπασματική και με περιορισμένη αξία.
Η Κατερίνα Γλαβά, Partner και AI Leader της Deloitte Ελλάδος, δήλωσε ότι η αξία της ΤΝ επεκτείνεται πέρα από την αύξηση της παραγωγικότητας στον επανασχεδιασμό διαδικασιών. Τόνισε την ανάγκη για ένα στιβαρό πλαίσιο ελέγχου και επενδύσεις στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού για την επιτυχή μετάβαση στα νέα επιχειρησιακά μοντέλα.
Η έκθεση «The State of AI in the Enterprise» βασίστηκε σε έρευνα που διεξήχθη τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2025 σε 3.235 στελέχη διοίκησης. Το δείγμα καλύπτει 24 χώρες και έξι κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ενέργειας, της υγειονομικής περίθαλψης και του δημόσιου τομέα.