Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου

Infocom Today #156: Ελληνική διάκριση στο 5G SA, ευρωπαϊκή υστέρηση στα δίκτυα!

Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 156ο κατά σειρά!

Σήμερα: Ελληνική διάκριση στο 5G SA, ευρωπαϊκή υστέρηση στα δίκτυα!

Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.

Ακούστε και δείτε το, τόσο από τον παρακάτω player, στα Apple Podcasts, στο Spotify και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες!

