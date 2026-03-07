Close Menu
Σάββατο, 7 Μαρτίου

Infocom Today #158: Ο Φάρος αποκτά ΔΣ, το Open Gateway φτάνει στην Ελλάδα!

infocomBy 1 Min Read Today

Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 158ο κατά σειρά!

Σήμερα: Ο Φάρος αποκτά ΔΣ, το Open Gateway φτάνει στην Ελλάδα!

Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.

Ακούστε και δείτε το, τόσο από τον παρακάτω player, στα Apple Podcasts, στο Spotify και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες!

Infocom Today
SmartTalks

