Skroutz: αγοραστική συμπεριφορά και ανάπτυξη επιχειρήσεων στην Κύπρο το 2025

Σημαντική αυξητική τάση σημείωσαν οι ηλεκτρονικές αγορές των καταναλωτών στην Κύπρο το 2025, σύμφωνα με το Skroutz, το δημοφιλέστερο marketplace στην Ελλάδα. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην πλατφόρμα αποτυπώνεται στην άνοδο του αριθμού των παραγγελιών, η οποία άγγιξε το 83% σε σύγκριση με το 2024 (φτάνοντας περίπου το μισό εκατομμύριο παραγγελίες), ενώ παράλληλα ο αριθμός των Κυπρίων που επιλέγουν το Skroutz για τις αγορές τους ενισχύθηκε κατά 72%. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κυπριακές επιχειρήσεις αξιοποίησαν τη δυναμική του Marketplace για πωλήσεις εκτός των συνόρων, με το 83% των χρηστών που εξυπηρέτησαν να προέρχεται από την Ελλάδα.

Αγοραστική συμπεριφορά & τρόποι πληρωμής

Η πιο δημοφιλής αναζήτηση στο Skroutz ήταν τα κινητά τηλέφωνα, με τα sneakers και τα αθλητικά παπούτσια να ακολουθούν ενώ οι περισσότερες αγορές, σε επίπεδο παραγγελιών, καταγράφηκαν στις κατηγορίες “Sneakers”, “Ανδρικά αρώματα”, “Συμπληρώματα διατροφής”, “Θήκες κινητών” και “Γυναικεία αρώματα”. Η μέση αξία παραγγελίας ανήλθε στα 78€, σημειώνοντας άνοδο 4%, με τον Κύπριο χρήστη να πραγματοποιεί κατά μέσο όρο σχεδόν 2 αγορές τον μήνα.

Οι on-the-go παραγγελίες παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις, με το 54% των χρηστών να χρησιμοποιεί το Skroutz App. Τέλος, η κάρτα παραμένει ο βασικός τρόπος πληρωμής (90%), με τη χρήση της Revolut να αντιπροσωπεύει το 8% των συναλλαγών.

Δίκτυο Skroutz Last Mile & Skroutz Points

Tο 2025 ξεκίνησε τη λειτουργία της, η Skroutz Last Mile (SLM) Κύπρου που διαχειρίστηκε το 93% των παραγγελιών στο νησί.

Παράλληλα, οι καταναλωτές δείχνουν να εξοικειώνονται ολοένα και περισσότερο με την υπηρεσία των Skroutz Point. Τα πρώτα Skroutz Point τοποθετήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 με το ποσοστό των παραγγελιών που παραλαμβάνονται μέσω Skroutz Point να ανέρχεται ήδη στο 27% στις αρχές του 2026. Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας, το πλάνο ανάπτυξης προβλέπει τη σταδιακή ενίσχυση του δικτύου, από 36 Skroutz Point (με 95 lockers) που λειτουργούν σήμερα σε 100, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη και ευελιξία στους χρήστες.