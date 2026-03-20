Η Κύπρος έγινε και επίσημα συνδεδεμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος

Συνδεδεμένο Μέλος (Associate Member) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency – ESA) έγινε και επίσημα η Κύπρος έπειτα από την επικύρωση της σχετικής Συμφωνίας από τη Βουλή.

Το νέο καθεστώς διευρύνει ουσιαστικά τη συμμετοχή της Κύπρου στα προγράμματα της ESA, προσφέροντας πρόσβαση σε τεχνογνωσία, συνεργασίες και χρηματοδότηση, και δημιουργώντας σημαντικές νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και νεοφυείς εταιρείες. Αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά για την ανάπτυξη του εγχώριου οικοσυστήματος, ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Ειδικότερα, η Κύπρος θα συμμετέχει σε προγράμματα της ESA σε στρατηγικούς τομείς, όπως τα FutureEO (Παρατήρηση της Γης), ARTES (Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα), GSTP (Τεχνολογική Ανάπτυξη) και ACCESS (Εμπορική αξιοποίηση και ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού διαστημικού τομέα).

Παράλληλα, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Requesting Party Activities (RPA), το οποίο θα χρηματοδοτείται πλήρως από την Κυπριακή Δημοκρατία και θα είναι ανοικτό αποκλειστικά σε κυπριακούς φορείς. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση του εθνικού διαστημικού οικοσυστήματος και στη διευκόλυνση της πιο ενεργούς συμμετοχής κυπριακών επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στα προαιρετικά προγράμματα της ESA.

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, υπογράμμισε τη σημασία της εξέλιξης αυτής, σημειώνοντας ότι επιβεβαιώνει την πρόοδο, την ωριμότητα, αλλά και την προοπτική του εθνικού διαστημικού οικοσυστήματος, και ενισχύει τη θέση της Κύπρου στον ευρωπαϊκό διαστημικό τομέα. Τόνισε επίσης ότι η συμμετοχή στα προγράμματα της ESA δημιουργεί απτές ευκαιρίες για την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής, τη διαμόρφωση συνεργασιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών.

Από πλευράς του, ο Γενικός Διευθυντής της ESA, Josef Aschbacher, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την Κύπρο, σημειώνοντας: «Ευχαριστώ θερμά την Κυπριακή Δημοκρατία για την άριστη συνεργασία μέχρι σήμερα και προσβλέπω στην επιτυχή υλοποίηση της Συμφωνίας, μέσα από τη σταθερά διευρυνόμενη συμμετοχή της Κύπρου στα προγράμματα και τις δραστηριότητες της ESA».