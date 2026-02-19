Silver Award για την Info Quest Technologies από την EcoVadis

Tην ιδιαίτερα υψηλή πιστοποίηση Silver έλαβε η Info Quest Technologies, από την EcoVadis, τον διεθνή φορέα αξιολόγησης επιδόσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με απόδοση, που την κατατάσσει στο Τοp 15% του συνόλου των εταιρειών που αξιολογεί διεθνώς ο φορέας.

Ο οργανισμός EcoVadis θεωρείται o κορυφαίος φορέας στην αξιολόγηση επιδόσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αξιολογεί περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις σε 175+ κράτη, σε 200+ κλάδους, εξετάζοντας τις πολιτικές που υιοθετούν, τις πρακτικές που εφαρμόζουν και τα αποτελέσματα αυτών σε 4 θεματικές: το Περιβάλλον, τις Εργασιακές Πρακτικές και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εταιρική Ηθική και τις Βιώσιμες Προμήθειες. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει πολλαπλών κριτηρίων, τα οποία στηρίζονται σε διεθνή πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Info Quest Technologies, επέτυχε υψηλή απόδοση και στις 4 θεματικές, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση από την προηγούμενη αξιολόγηση, ως αποτέλεσμα της δέσμευσής της και της ολιστικής προσέγγισης με την οποία εντάσσει τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επιχειρηματική στρατηγική της.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που κατά την τρίτη αξιολόγησή μας από την EcoVadis, λάβαμε τη διάκριση Silver, επιτυγχάνοντας πρόοδο και σημαντικά βελτιωμένη απόδοση σε όλες τις θεματικές. Με τη συμμετοχή μας στη διαδικασία αξιολόγησης επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωσή μας, αλλά και τη συστηματική ενημέρωση των συνεργατών, των πελατών και των προμηθευτών μας για την απόδοση και την πρόοδό μας σε κρίσιμους τομείς όπως η μείωση του περιβαλλοντικούς μας αποτυπώματος, η διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, οι εργασιακές πρακτικές, το μοντέλο Διακυβέρνησης και η εφοδιαστική μας αλυσίδα. Βάσει της ανατροφοδότησης που λαμβάνουμε από τον φορέα, υλοποιούμε κάθε χρόνο ένα πλάνο πρωτοβουλιών και βελτιώσεων και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τα αποτελέσματα αυτών αντικατοπτρίζονται σε κάθε νέα αξιολόγηση. Η εταιρεία μας, ακολουθώντας το όραμα του Ομίλου Quest για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αλλά και ως ηγέτης στον κλάδο της στην Ελληνική αγορά, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θέτει όλο και υψηλότερους στόχους, δίνοντας το παράδειγμα και συμβάλλοντας στην υλοποίηση των Παγκόσμιων και Εθνικών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης», δήλωσε η κ. Ράνια Σκορδίλη, Marketing Director και Sustainability leader της Info Quest Technologies.