Spin-off της United Fiber στον τομέα των κατασκευών

Μια νέα εταιρεία η οποία θα δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, ανακοινώθηκε από τη Nova. Πρόκειται για την Vertizon, η οποία παρουσιάζεται ως spin-off της United Fiber.

Υπενθυμίζεται ότι η United Fiber συστάθηκε το 2022 έπειτα από μερική διάσπαση του κλάδου σχεδιασμού, υλοποίησης, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των καλωδίων οπτικών ινών (NGA network) της Wind (σήμερα Nova).

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Nova η Vertizon λειτουργεί ως γενική κατασκευαστική εταιρεία, με δυνατότητα ανάληψης έργων τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά, συμπεριλαμβανομένων απομακρυσμένων και δύσβατων περιοχών. Το αντικείμενό της περιλαμβάνει μεγάλα έργα υποδομών, υπόγεια και εναέρια δίκτυα, καθώς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε κατοικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους.

Όπως σημειώνεται η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 20 μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων σε εσωτερικό δυναμικό, καθώς και εκτεταμένο δίκτυο τεχνικών πεδίου, γεγονός που της επιτρέπει να αναλαμβάνει σύνθετα έργα με αυξημένες απαιτήσεις τεχνικού συντονισμού και επιχειρησιακής συνέπειας.

Πρόεδρος της Vertizon έχει οριστεί ο Γιώργος Λάμπρου, διευθύνων σύμβουλος της Nova. Διευθύνων σύμβουλος της Vertizon είναι ο Γιώργος Αγγελούσης, ο οποίος κατέχει παράλληλα τη θέση του CEO και στην United Fiber.

Σε δήλωσή του, ο κ. Αγγελούσης σημείωσε ότι η Vertizon δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο τύπο έργου ή γεωγραφική περιοχή: «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις παντού, από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα έως τα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Αναλαμβάνουμε τόσο μεμονωμένα όσο και σύνθετα, πολυεπίπεδα έργα υποδομών που απαιτούν συντονισμό πολλαπλών συνεργείων, εξειδικευμένη τεχνική γνώση και υψηλή επιχειρησιακή συνέπεια», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η εμπειρία της εταιρείας σε έργα μεγάλης κλίμακας σε πανελλαδικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά υποδομών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για δυναμική ανάπτυξη. «Η Vertizon είναι έτοιμη να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες, φέρνοντας γνώση και καινοτομία σε κάθε έργο», κατέληξε.