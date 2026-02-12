Τι φέρνει ο νέος κανονισμός μηχανημάτων της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Σημαντικές αλλαγές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας φέρνει ο νέος Κανονισμός Μηχανημάτων 2023/1230 της Ε.Ε., καθώς την καθιστά θεμελιώδες στοιχείο της συνολικής ασφάλειας των μηχανημάτων, απαιτώντας από τους κατασκευαστές να διενεργούν αξιολόγηση κινδύνων κυβερνοασφάλειας για να επιτύχουν τη σήμανση CE. Η ABB παρουσιάζει λύσεις κυβερνοασφάλειας που διευκολύνουν τους κατασκευαστές μηχανημάτων να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού, ο οποίος τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027.

Με δεδομένο ότι η κυβερνοασφάλεια συνδέεται πλέον τόσο άμεσα με τη συνολική ασφάλεια των μηχανημάτων, οι κατασκευαστές θα πρέπει να αξιολογούν σχολαστικά τις κυβερνοαπειλές, εντοπίζοντας ευάλωτα σημεία και πιθανούς τρόπους προσβολής των συστημάτων τους. Το νέο πρότυπο EN50742, που αναφέρεται στην προστασία από αλλοίωση δεδομένων/λογισμικού, θα καθορίσει πώς διενεργούνται οι αξιολογήσεις αυτές και ποιες λειτουργίες κυβερνοασφάλειας πρέπει να ενσωματώνονται στα μηχανήματα, αποτελώντας τον πιο άμεσο τρόπο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.

Καθώς η εφαρμογή των νέων απαιτήσεων πλησιάζει, η ABB στοχεύει να βοηθήσει τους κατασκευαστές μηχανημάτων να διαχειριστούν αυτή τη μετάβαση με σιγουριά. Χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που ήδη πληρούν τις απαραίτητες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας, οι κατασκευαστές μπορούν να απλοποιήσουν τις δικές τους διαδικασίες συμμόρφωσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ρυθμιστής στροφών ACS380-E της ABB, ο οποίος έχει σχεδιαστεί με ενσωματωμένες λειτουργίες κυβερνοασφάλειας από το αρχικό στάδιο ανάπτυξής του. Η προσέγγιση «ασφάλεια από τον σχεδιασμό» (secure-by-design) βοηθά τους κατασκευαστές μηχανημάτων να ενισχύσουν την προστασία σε επίπεδο συσκευής και να αποδείξουν ευκολότερα τη συμμόρφωση με τον νέο Κανονισμό.

Παράλληλα, η πλατφόρμα AC500 PLC της ABB ενσωματώνει λειτουργίες κυβερνοασφάλειας, όπως δοκιμές ανθεκτικότητας και ελέγχους ευπαθειών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ανθεκτικότητας των συστημάτων ελέγχου έναντι νέων απειλών. Τα PLC διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, καθώς θεωρούνται ο «εγκέφαλος» των συστημάτων αυτοματισμού και απαιτούν το ίδιο επίπεδο ενσωματωμένης προστασίας με τους ρυθμιστές στροφών.

Εκτός από το να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα, η ABB συνεργάζεται με τους πελάτες της για να αποσαφηνίσει τι σημαίνει ο κανονισμός στην πράξη, πώς μπορούν να πραγματοποιούν αποτελεσματικές αξιολογήσεις κυβερνοασφάλειας και πώς να τεκμηριώνουν σωστά τα αποτελέσματά τους.

Με τη χρήση εξαρτημάτων που πληρούν τα πρότυπα και με εξειδικευμένες συμβουλές, η ABB βοηθά τους πελάτες της να περάσουν ομαλά στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Ο στόχος της δεν είναι μόνο η συμμόρφωση για το σήμερα, αλλά η διασφάλιση του ότι οι βιομηχανικές μηχανές θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αύριο.