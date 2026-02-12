Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: η Kaspersky προειδοποιεί για απάτες με δωροκάρτες

Μήπως ψάχνετε δώρο για το άλλο σας μισό στις 14 Φεβρουαρίου και πιστεύετε ότι μια δωροκάρτα θα ήταν η ιδανική επιλογή; Να έχετε υπόψη ότι όταν τα ψηφιακά trends αποκτούν πέραση στους καταναλωτές, γίνονται ταυτόχρονα και ελκυστικός στόχος για απατεώνες που προσπαθούν να τις χρησιμοποιήσουν ως δόλωμα. Καθώς πλησιάζει η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Kaspersky έχει εντοπίσει αρκετές εκστρατείες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) και κακόβουλου λογισμικού που στοχεύουν κατόχους δωροκαρτών αλλά και όσους αναζητούν ένα ψηφιακό δώρο για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Για να βοηθήσουν το κοινό να παραμείνει ασφαλές, οι ειδικοί της Kaspersky μοιράζονται πρακτικές συμβουλές για το πώς να μην πέσετε θύματα απάτης.

Το μήνυμα «Ελέγξτε το υπόλοιπό σας» που αδειάζει τις δωροκάρτες

Η πιο πρόσφατη έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι το 80% των ερωτηθέντων σκέφτεται να προσφέρει στο ταίρι του ψηφιακά δώρα, όπως συνδρομές, πιστώσεις για παιχνίδια ή δωροκάρτες. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται ενεργά αυτή την τάση, χρησιμοποιώντας γνωστά εμπορικά σήματα, δημιουργώντας ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα και φτάνοντας μέχρι και στην κατασκευή πλαστών πλατφορμών «επαλήθευσης» που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να κλέβουν την αξία των δωροκαρτών.

Το σύστημα ανίχνευσης phishing της Kaspersky εντόπισε παραπλανητικές πλατφόρμες που προσφέρουν στα θύματα ένα «ασφαλές» σύστημα για να ελέγξουν την εγκυρότητα, την κατάσταση ή το υπόλοιπο της δωροκάρτας τους. Στοχοποιούν άτομα που έχουν λάβει πρόσφατα κάποια δωροκάρτα και οι phishers κλέβουν τα στοιχεία ταυτοποίησης της κάρτας αποκτώντας τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν το κουπόνι πριν από τον ίδιο τον χρήστη.

Για να παραμείνετε προστατευμένοι από τέτοιες απάτες, η Kaspersky συνιστά να ελέγχετε πολύ καλά την εγκυρότητα των ιστοτόπων. Εξετάστε προσεκτικά τη διεύθυνση της ιστοσελίδας ή τυχόν συνδέσμους που σας ζητείται να κλικάρετε και να βρίσκεστε σε εγρήγορση για περίεργες εικόνες ή σχεδιαστικά στοιχεία που μπορεί να υποδηλώνουν ότι ο ιστότοπος είναι ψεύτικος. Ο ασφαλέστερος τρόπος για να επιβεβαιώσετε το υπόλοιπο μιας δωροκάρτας είναι να μεταβείτε απευθείας στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας – μην ακολουθείτε άλλους συνδέσμους. Για να είστε σίγουροι ότι δεν θα κλικάρετε κάποιον κακόβουλο σύνδεσμο, χρησιμοποιήστε μια λύση ασφάλειας με ισχυρό σύστημα anti-phishing που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Δωροκάρτα για εσάς ή για τους κυβερνοεγκληματίες;

Καθώς οι καταναλωτές σπεύδουν μαζικά σε ιστοσελίδες με αστραπιαίες προσφορές και εκπτώσεις σε αντίστροφη μέτρηση, οι κυβερνοεγκληματίες παρακολουθούν στενά, έτοιμοι να χτυπήσουν όταν οι χρήστες είναι πιο ευάλωτοι.

Οι ειδικοί της Kaspersky εντόπισαν έναν ψεύτικο ιστότοπο που μιμείται την Amazon, μία από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες για διαδικτυακές αγορές, προσφέροντας δωροκάρτα αξίας 200 δολαρίων. Με αυτή τη δελεαστική προσφορά, οι απατεώνες ενθαρρύνουν τους χρήστες να κάνουν κλικ στο «Αποκτήστε τη δωροκάρτα Amazon». Ωστόσο, μόλις εκείνοι πατήσουν τον σύνδεσμο, λαμβάνουν ένα αρχείο εγκατάστασης MSI με ενσωματωμένη «κερκόπορτα» (backdoor), την οποία οι κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποιούν για να ελέγχουν εξ αποστάσεως τη συσκευή του θύματος.

Το συγκεκριμένο τέχνασμα αναδεικνύει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής κυβερνοασφάλειας, δείχνοντας ότι ένα λάθος κλικ μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε απώλεια χρημάτων και δεδομένων, αλλά και σε παραβίαση της συσκευής ή ακόμη και σε απώλεια ελέγχου της. Όταν ένας ψεύτικος ιστότοπος αντιγράφει με ακρίβεια την εμφάνιση του αυθεντικού καταστήματος, είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς την πραγματική ιστοσελίδα από την απομίμηση.

Το Kaspersky Premium προστατεύει τους χρήστες από ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω προηγμένης τεχνολογίας ανίχνευσης που αναλύει τα χαρακτηριστικά των ιστοτόπων και τις διευθύνσεις URL για τον εντοπισμό ύποπτων στοιχείων. Για την εξαιρετική του απόδοση στην πιστοποίηση AV-Comparatives Fake Shops Detection το 2025, το Kaspersky Premium έλαβε το πιστοποιητικό «Approved», αποτελώντας τη σωστή επιλογή για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές.

«Καθώς πλησιάζει η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οι κυβερνοεγκληματίες ενδέχεται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εκμεταλλευτούν τη συναισθηματική ευαλωτότητα και το ρομαντικό κλίμα που χαρακτηρίζουν αυτή τη γιορτή. Δημιουργούν ψεύτικους ιστότοπους δωροκαρτών, μιμούνται δημοφιλείς εμπορικές επιχειρήσεις και εξαπολύουν εκστρατείες phishing που εκμεταλλεύονται την επιθυμία σας να κάνετε τους αγαπημένους σας χαρούμενους. Η καλύτερη προστασία είναι να προτιμάτε γνωστά και αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα, να ελέγχετε προσεκτικά τις διευθύνσεις URL, να χρησιμοποιείτε λύση ασφάλειας με προηγμένη ανίχνευση phishing και να θυμάστε ότι αν μια προσφορά φαίνεται υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή, τότε πιθανότατα δεν είναι», σχολιάζει ο Anton Yatsenko, Lead Web Content Analyst.