ADACOM: νέες διακρίσεις 2025

Η ADACOM αναδεικνύεται CyberArk Partner of the Year 2025 (EMEA)

Η ADACOM, μέλος της IDEAL Holdings, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη διάκρισή της ως CyberArk Partner of the Year2025 (EMEA), επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της προσήλωση στην Ασφάλεια Ταυτοτήτων (Identity Security) και στην προστασία των κρίσιμων προσβάσεων μέσω σύγχρονων πρακτικών Privileged Access Management.

Η πλατφόρμα της CyberArk υπήρξε καθοριστικός παράγοντας σε αυτό το ταξίδι, επιτρέποντάς μας να παρέχουμε μετρήσιμη αξία σε τομείς όπως:

Ασφάλεια προνομιούχων ταυτοτήτων και διαπιστευτηρίων

Εφαρμογή αρχών Least Privilege και Zero Trust

Υποστήριξη συμμόρφωσης σε σύνθετα και αυστηρά ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα

Σύνδεση στρατηγικής ασφάλειας με πραγματικά επιχειρησιακά αποτελέσματα

Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει την τεχνογνωσία και την αφοσίωση των ομάδων της ADACOM, καθώς και την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πελάτες της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων ασφάλειας με ουσιαστικό επιχειρησιακό αντίκτυπο.

Η ADACOM εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τη CyberArk για τη συνεργασία και τη συνεχή κοινή δέσμευση στην προώθηση της ασφάλειας ταυτοτήτων σε διεθνές επίπεδο.

Η ADACOM αναδείχθηκε Check Point Workspace Partner of the Year 2025 – EMEA

Η ADACOM, μέλος της IDEAL Holdings, τιμήθηκε με τη διάκριση «Workspace Partner of the Year 2025 – EMEA» στο Check Point Software Technologies EMEA Sales Kickoff (SKO), που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2026 στη Βιέννη.

Η βράβευση αναγνωρίζει την ηγετική παρουσία και τη βαθιά εξειδίκευση τους ADACOM στον τομέα του Workspace Security, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως έμπιστου συμβούλου για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε σύνθετα, υβριδικά και απομακρυσμένα περιβάλλοντα εργασίας.

Η διάκριση αντικατοπτρίζει τη στρατηγική προσέγγιση της εταιρείας, η οποία βασίζεται σε αρχές Zero Trust, σε AI-powered, prevention-first αρχιτεκτονικές ασφάλειας και σε πολυεπίπεδες λύσεις που μειώνουν τον κίνδυνο, απλοποιούν τις διαδικασίες και βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε παρουσία περισσότερων από 1.000 στελεχών και Elite Partners της Check Point, σε μια περίοδο όπου το τοπίο των κυβερνοαπειλών εξελίσσεται ραγδαία, λόγω της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις επιθέσεις και τις αυξανόμενης πολυπλοκότητας των hybrid cloud υποδομών.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση επιβεβαιώνει τη σταθερή επένδυση της ADACOM στην καινοτομία, στην εξειδίκευση και στη δημιουργία λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία της με τη Check Point στην περιοχή EMEA.