Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου: 5 συμβουλές από τη Google για ασφαλή και αποτελεσματική μάθηση

Για πρώτη φορά, οι άνθρωποι αναφέρουν ότι το βασικό τους κίνητρο για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) δεν είναι η ψυχαγωγία, αλλά η μάθηση. Οι έφηβοι, ειδικότερα, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία που ενισχύουν τη γνώση και τη δημιουργικότητά τους, αλλά δεν επιθυμούν να τα ανακαλύψουν μόνοι τους. Θέλουν καθοδήγηση, ισορροπία και υποστήριξη που θα τους βοηθήσει να πλοηγηθούν με ασφάλεια στη νέα εποχή μάθησης.

Η Google, για να υποστηρίξει την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day), αναδεικνύει πέντε τρόπους με τους οποίους οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συνεργαστούν, με στόχο μια ασφαλή και αποδοτική εκπαιδευτική εμπειρία.

Υποστήριξη της μάθησης με σωστά όρια εντός και εκτός διαδικτύου

Το να γνωρίζουμε πότε πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα είναι εξίσου σημαντικό με το να γνωρίζουμε πότε να εστιάσουμε στη μελέτη. Λειτουργίες Προστασίας, όπως η Ασφαλής Αναζήτηση, είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή για τα παιδιά, ενώ το Family Link μπορεί να υποστηρίξει πιο «έξυπνους» περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης του χρόνου χρήσης, της έγκρισης εφαρμογών, των φίλτρων περιεχομένου και των ρυθμίσεων απορρήτου. Η λειτουργία «Ώρες Σχολείου» υποστηρίζει τη μάθηση χωρίς περισπασμούς, περιορίζοντας τη λειτουργία της συσκευής κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ή της μελέτης στο σπίτι .

Ενίσχυση της κριτικής σκέψης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Από την Ιστορία μέχρι την Επιστήμη των Υπολογιστών, όποιος εμβαθύνει σε ένα αντικείμενο πρέπει να κατανοεί το «γιατί» εξίσου καλά με το «τι». Μέσω της λειτουργίας Καθοδηγούμενη Μάθηση στο Gemini (Guided Learning), οι μαθητές καθοδηγούνται στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, ενθαρρύνοντας την κριτική σκέψη αντί για έτοιμες απαντήσεις και συντομεύσεις. Σήμερα, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ανθρώπων χρησιμοποιούν το AI για την εκπαίδευσή τους, ενώ η πλειονότητα των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι το AI θα βελτιώσει τα αποτελέσματα των μαθητών.

Βοήθεια προς τους εφήβους για τον εντοπισμό περιεχομένου AI και την αξιολόγηση πληροφοριών

Καθώς τα εξελιγμένα εργαλεία AI γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα, η κατανόηση της προέλευσης και του ευρύτερου πλαισίου των μέσων με τα οποία αλληλεπιδρούμε είναι πιο σημαντική από ποτέ. Βέλτιστες πρακτικές, όπως η μέθοδος SIFT στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Super Searchers (Σταματήστε, Ερευνήστε την πηγή, Βρείτε καλύτερη κάλυψη και Επαληθεύστε τους ισχυρισμούς), προσφέρουν στους μαθητές τα εφόδια να αξιολογούν κριτικά τις πληροφορίες στο διαδίκτυο. Η λειτουργία “About this image”στην Αναζήτηση παρέχει χρήσιμο ευρύτερο πλαίσιο σχετικά με τις εικόνες που συναντάτε στο διαδίκτυο, ενώ τα υδατογραφήματα SynthID υποδεικνύουν πότε μια εικόνα, ένα ηχητικό ή ένα βίντεο δημιουργήθηκε με χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης της Google.

Συμμετοχή γονέων και κηδεμόνων

Οι γονείς μπορούν να παραμένουν ενεργοί, κατανοώντας τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους και διαμορφώνοντας μαζί τους οικογενειακούς κανόνες για τη μάθηση, την κοινωνικοποίηση και άλλες δραστηριότητες. Οι εποπτευόμενοι λογαριασμοί του YouTube για εφήβους έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σέβονται την αυξανόμενη αυτονομία τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι γονείς θα είναι ενήμεροι, παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των εφήβων στο κανάλι τους, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των δημοσιεύσεων, των συνδρομών και των σχολίων. Φέτος, η Google παρουσίασε ένα σύνολο αρχών ποιότητας που θα διευκολύνει τους εφήβους να βρίσκουν περιεχόμενο υψηλότερης ποιότητας, εποικοδομητικό και κατάλληλο για την ηλικία τους στο YouTube.

Βελτίωση της ψηφιακής παιδείας

Ο διαδικτυακός κόσμος είναι μια παγκόσμια κοινότητα και η καλή συμπεριφορά δεν περιορίζεται στην τάξη. Καθώς ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να διδάξουμε τα βασικά στοιχεία της ψηφιακής παιδείας και της ασφάλειας στο διαδίκτυο. Το πρόγραμμα Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου παρέχει πόρους για εκπαιδευτικούς και οικογένειες, ώστε να ενδυναμώσουν τους νέους να είναι έξυπνοι, προσεκτικοί, δυνατοί, ευγενικοί και γενναίοι στο διαδίκτυο.

Η πρόσβαση, με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους μάθησης, δημιουργικότητας και ευκαιριών για τους νέους. Για πρακτικά εργαλεία και πόρους που θα βοηθήσουν τις οικογένειες να εξερευνήσουν, να μάθουν και να παραμείνουν προστατευμένες σε ένα εξελισσόμενο τοπίο στο διαδίκτυο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον Οδηγό για οικογένειες σχετικά με τη διαδικτυακή ασφάλεια το 2026.

Η Google υποστηρίζει την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (SID), μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συγκεντρώνει ενδιαφερόμενα μέρη από όλο τον κόσμο για την προώθηση ενός ασφαλέστερου και πιο υγιούς διαδικτύου. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου διοργανώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Better Internet for Kids της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.