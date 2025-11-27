Η αγορά ζητά στελέχη. Και όταν δεν τα βρίσκει;

Όλο και πιο συχνά, στις συζητήσεις με επιχειρήσεις ακούγεται η ίδια φράση: “Δεν βρίσκουμε στελέχη”. Δεν μιλάμε απλώς για developers ή performance marketers ή middle-uper managers. Μιλάμε για ανθρώπους με εμπειρία, που μπορούν να αναλάβουν ρόλο και να τρέξουν projects με ουσιαστική ευθύνη.

Η έλλειψη αυτή δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Σε όλη την Ευρώπη οι εταιρείες δυσκολεύονται να προσελκύσουν και να κρατήσουν στελέχη με digital και όχι μόνο γνώση. Όμως στην Ελλάδα το πρόβλημα γίνεται εντονότερο γιατί η αγορά μεγάλωσε πολύ γρήγορα. Απότομα, όλοι ήθελαν e-commerce managers, digital directors, CRM specialists. Η ζήτηση ξέφυγε από την προσφορά.

Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλές εταιρείες καταλήγουν με ομάδες που έχουν διάθεση αλλά όχι εμπειρία. Άλλες προχωρούν σε λύσεις “fast track” με νεαρούς εργαζόμενους που ρίχνονται στα βαθιά χωρίς την κατάλληλη καθοδήγηση. Και αρκετές επιχειρήσεις αναγκάζονται να αναβάλουν projects γιατί δεν έχουν ποιος να τα τρέξει.

Σε αυτήν την πραγματικότητα, η αγορά καταλαβαίνει κάτι πολύ απλό: ότι η στρατηγική από μόνη της δεν φτάνει. Χρειάζεται και εκτέλεση. Και όταν τα στελέχη δεν υπάρχουν, τότε η εκτέλεση γίνεται το μεγαλύτερο εμπόδιο.

Εδώ είναι που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά μια λύση: το hands-on consulting. Όχι ο κλασικός “σύμβουλος” που φτιάχνει slides και παρουσιάσεις, αλλά εκείνος που μπαίνει μέσα στην ομάδα και δουλεύει μαζί της.

Η αξία αυτού του μοντέλου δεν είναι θεωρητική. Όταν λείπουν στελέχη με εμπειρία, ένας hands-on consultant μπορεί να καλύψει προσωρινά το κενό: να βάλει διαδικασίες, να τρέξει projects, να δείξει στην πράξη τον δρόμο. Δεν έρχεται να αντικαταστήσει την ομάδα, έρχεται να τη δυναμώσει, μέχρι να βρεθεί η σωστή στελέχωση.

Κάποιοι θα πουν ότι αυτή είναι “πρόσκαιρη λύση”. Είναι. Αλλά πολλές φορές οι πρόσκαιρες λύσεις είναι αυτές που σώζουν την καθημερινότητα μιας επιχείρησης. Κι επιπλέον, έχουν ένα ακόμα πλεονέκτημα: μεταφέρουν γνώση. Όταν ο consultant δουλεύει δίπλα στην ομάδα, οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσα από την πράξη. Αυτό το learning by doing είναι ανεκτίμητο, ειδικά όταν η αγορά δεν έχει χρόνο για μακροχρόνια training.

Από την εμπειρία μας στην eTURN, βλέπουμε συχνά αυτό το κενό. Εταιρείες με στρατηγικά πλάνα, αλλά χωρίς ανθρώπους που να μπορούν να τα τρέξουν καθημερινά. Εκεί το hands-on consulting λειτουργεί σαν καταλύτης: καλύπτει προσωρινά το κενό, φέρνει αποτελέσματα, και το πιο σημαντικό, αφήνει πίσω του μια ομάδα πιο ώριμη και πιο έτοιμη.

Η έλλειψη στελεχών είναι γεγονός και θα συνεχίσει να πιέζει την αγορά. Δεν είναι μόνο θέμα recruiting, είναι και θέμα χρόνου: χρειάζονται χρόνια για να “χτιστεί” ένα στέλεχος με εμπειρία. Μέχρι τότε, οι επιχειρήσεις καλούνται να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για να προχωρούν.

Το hands-on consulting δεν είναι η τέλεια λύση ούτε η μακροπρόθεσμη απάντηση. Είναι όμως μια ρεαλιστική γέφυρα. Δίνει στις εταιρείες τον χρόνο να βρουν τα κατάλληλα άτομα, χωρίς να παγώσουν την εξέλιξή τους. Και ίσως το σημαντικότερο: δείχνει ότι η γνώση και η εμπειρία, όταν μοιράζονται στην πράξη, μπορούν να καλύψουν προσωρινά τα κενά και να χτίσουν το μέλλον πιο σταθερά.

Γράφει ο Δημήτρης Θεοφάνους, Managing Director | eTURN | eTransformation Consulting

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom