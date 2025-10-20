Η στρατηγική της LG για το μέλλον

Η LG συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της τεχνολογίας, επενδύοντας στρατηγικά σε λύσεις που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να απλοποιούν και να βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των καταναλωτών. Μέσα από το όραμά της για ένα έξυπνο και πιο συνδεδεμένο μέλλον, η εταιρεία παρουσιάζει τη στρατηγική της για την ενσωμάτωση του AI σε προϊόντα και υπηρεσίες που αγγίζουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής.

Τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει βασικό συστατικό της βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών, προωθώντας την καινοτομία και την αποδοτικότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης επιτρέπει στις μηχανές να μαθαίνουν από την εμπειρία τους αναλύοντας δεδομένα και εκτελώντας μια ποικιλία προηγμένων λειτουργιών.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη για την επίτευξη βελτιώσεων;

Η μηχανική μάθηση της Τεχνητή Νοημοσύνης χρησιμοποιείται από εταιρείες όπως η LG για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την προώθηση υπεύθυνων λειτουργιών. Η έρευνα δείχνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα ενός οργανισμού έως και 10%, εξοικονομώντας δυνητικά 5,3 γιγατόνους CO2e, όταν εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πώς η LG επαναπροσδιόρισε το AI ως ‘Affectionate Intelligence‘

Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς και δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή της. Η LG επαναπροσδιορίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη ως “Affectionate Intelligence” για να αναδείξει τα οφέλη του πραγματικού κόσμου. Η πλατφόρμα ThinQ διαθέτει ένα generative AI chatbot για την αλληλεπίδραση με τους πελάτες. Το LG Shield έχει σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σε κάθε φάση της διαδικασίας, από τη συλλογή και την αποθήκευση έως τη χρήση. Προσηλωμένη στην επίτευξη “Responsible Intelligence”, η LG προσπαθεί να υπερβεί τα απαραίτητα βιομηχανικά πρότυπα για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Καινοτόμα χαρακτηριστικά AI

Οι λειτουργίες που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη και τον έλεγχο και να βελτιστοποιούν την απόδοση σε διάφορες συσκευές.

Προσαρμογή AI και έλεγχος φωτεινότητας AI

Η Προσαρμογή AI με το Picture Wizard, σας επιτρέπει να επιλέξετε μια εικόνα προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις σας από 85 εκατομμύρια επιλογές, αποθηκευμένες στο προφίλ σας. Ο Έλεγχος φωτεινότητας ανιχνεύει το φως στο δωμάτιό σας και ρυθμίζει την εικόνα σας αναλόγως.

AI Picture Pro και AI Sound Pro

Το Picture Pro βελτιώνει το περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο deep–learning, προσαρμόζοντας αυτόματα την εικόνα. Το Sound Pro κατηγοριοποιεί τους ήχους σε εφέ, μουσική και φωνές, εφαρμόζοντας τις ιδανικές ρυθμίσεις ήχου.

Φωνητική αναγνώριση AI και AI Concierge

Η φωνητική αναγνώριση σάς επιτρέπει να προτείνετε αλλαγές ή να αλλάζετε κανάλια, ενώ το AI Concierge σάς προτείνει περιεχόμενο με βάση τις συνήθειες σας.

Επεξεργαστής AI Alpha 11 και AI Direct Drive

Ο επεξεργαστής Alpha 11 AI Processor βελτιώνει την εμπειρία OLED με deep learning, γραφικά και ταχύτητα. Το AI Direct Drive στα πλυντήρια ρούχων αναλύει τον τύπο και το βάρος του υφάσματος, με αυτόματη βελτιστοποίηση της κίνησης πλύσης από το πλυντήριό σας, με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη προστασία του υφάσματος.

Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τις βιομηχανίες με αποτελεσματικότητα και διορατικότητα, αλλά ο ευρύτερος αντίκτυπός της απαιτεί προσεκτική εξέταση.

Πλεονεκτήματα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη βελτιώνει την ακρίβεια, αυτοματοποιεί τις επαναλαμβανόμενες εργασίες και επιταχύνει την ανάλυση δεδομένων – οδηγώντας σε καλύτερη λήψη αποφάσεων και εξοικονόμηση κόστους.

Μειονεκτήματα

Παρά τα οφέλη της, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν διαθέτει συναισθηματική νοημοσύνη και δημιουργικότητα, γεγονός που περιορίζει την ικανότητά της να εκτελεί σύνθετα, καθήκοντα.

Δέσμευση της LG για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η LG δεσμεύεται να αναπτύξει ασφαλή, διαφανή και υπεύθυνη Τεχνητή Νοημοσύνη. Καθοδηγούμενη από τις Αρχές Δεοντολογίας AI και τις πολιτικές ESG, η LG διασφαλίζει την υπεύθυνη καινοτομία μέσω της ισχυρής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και της προστασίας δεδομένων Η πιστοποίηση του AI Management System υπογραμμίζει την αφοσίωσή της στην ηθική χρήση AI σε όλες τις τεχνολογίες έξυπνου σπιτιού.

Η LG κατάφερε να ενσωματώσει πρωτοποριακή τεχνολογία AI στα προϊόντα της, όχι μόνο για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη, αλλά και για να αυξήσει την αποδοτικότητα και να βοηθήσει την εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της.