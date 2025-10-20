Aboutnet: νέο γραφείο στις Σέρρες για την Ανατολική Μακεδονία

Η Aboutnet, ένας από τους κορυφαίους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα, συνεχίζει την ταχεία επέκτασή της με ένα νέο γραφείο στις Σέρρες. Στόχος της εταιρείας είναι να φέρει την ψηφιακή τεχνογνωσία πιο κοντά στις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας, συνδυάζοντας την τεχνολογία με την προσωπική και άμεση παρουσία.

Μετά από επιτυχημένη παρουσία από το 2000 σε Αθήνα, Κρήτη, Αχαΐα και Γρεβενά, καθώς και αντιπροσώπους σε Σαντορίνη και Κάλυμνο, η Aboutnet επενδύει στη φυσική παρουσία, ώστε οι επιχειρήσεις να νιώθουν ότι έχουν έναν συνεργάτη που κατανοεί τις ανάγκες τους από κοντά. Το νέο γραφείο στις Σέρρες θα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε web design, web development, digital marketing, SEO, hosting και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσα από τη συνεχή επέκταση, η Aboutnet στοχεύει να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα, ενισχύοντας την καινοτομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Όπως λέει και το moto της Aboutnet: We deliver digital success…. (και κυριολεκτικά πλέον στην πόρτα σας).