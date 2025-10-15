Freenow και Φάρος Τυφλών Ελλάδος συνεργάζονται για ασφαλείς μετακινήσεις ατόμων με προβλήματα όρασης

Η Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού, που τιμάται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, αποτελεί υπενθύμιση του αγώνα για ισότιμη πρόσβαση, ανεξαρτησία και ασφάλεια στις μετακινήσεις των ατόμων με προβλήματα όρασης. Το λευκό μπαστούνι είναι σύμβολο αυτονομίας, αλλά και εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να κινούνται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά τους.

Με αφορμή αυτήν την ημέρα, η Freenow, λειτουργώντας με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα και έχοντας στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη, ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, με στόχο τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της καθημερινής μετακίνησης των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Η Freenow στηρίζει τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, καλύπτοντας το κόστος διαδρομών με ταξί για τη μετακίνηση των ωφελούμενων του Οργανισμού προς και από τις καθημερινές τους δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και την άνεση στις μετακινήσεις τους. Μέχρι σήμερα, η Freenow έχει στηρίξει πάνω από 60 άτομα με προβλήματα όρασης, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν σε καθημερινές δραστηριότητες, υποχρεώσεις, αλλά και να ανταποκρίνονται σε κρίσιμες ανάγκες υγείας ή κοινωνικής συμμετοχής.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της ομάδας της Freenow στο Κέντρο του Οργανισμού και στο Μουσείο Αφής, έναν χώρο που δίνει τη δυνατότητα σε όλους, άτομα με προβλήματα όρασης και βλέποντες, όλων των ηλικιών, να προσεγγίσουν ισότιμα τον Πολιτισμό και την τέχνη με την αίσθηση της Αφής. Εκεί, οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να «σφραγίσουν» τη συνεργασία τους μέσα από μια βιωματική εμπειρία που ανέδειξε τη σημασία της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης.

Δήλωση Προέδρου του Οργανισμού Φάρος Τυφλών της Ελλάδος

Η κα Μαρία Τζεβελέκου, σημείωσε: «Η συνεργασία με τη Freenow αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό βήμα προς τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των ωφελουμένων μας. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουμε την αυτονομία, την ανεξαρτησία και την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με προβλήματα όρασης, ενώ παράλληλα δημιουργούμε ευκαιρίες για να γνωριστεί η κοινωνία με τις πραγματικές μας ανάγκες και δυνατότητες.»

Δήλωση Γενικής Διευθύντριας της Freenow Ελλάδας

Η κα Ασπασία Τοπαλίδου ανέφερε: «Στη Freenow, πιστεύουμε σε μια κοινωνία όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να μετακινείται ελεύθερα και με αξιοπρέπεια. Η συνεργασία μας με τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ουσιαστική υποστήριξη στους ωφελούμενους του Οργανισμού, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους και ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες μετακίνησης.»

Η Freenow και ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού, με στόχο την προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης στις αστικές μετακινήσεις.