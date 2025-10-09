Telecoms: Οι αθόρυβες εισβολές και οι επιθέσεις DDoS επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια

Σύμφωνα με το 11ο Threat Intelligence Report της Nokia, το τοπίο των απειλών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, χαρακτηριζόμενη από επίμονες και εξαιρετικά εξειδικευμένες επιθέσεις. Οι φορείς απειλών έχουν διευρύνει τους ορίζοντές τους και έχουν αναβαθμίσει την πολυπλοκότητα των μεθόδων τους, καθιστώντας τις τηλεπικοινωνίες βασικό στόχο. Πέρα από το ransomware και την κλοπή δεδομένων, οι εκστρατείες αυτές στοχεύουν πλέον συστηματικά σε συστήματα νόμιμης συνακρόασης, στο σύστημα εντολών που συντονίζει τον πυρήνα των δικτύων, καθώς και στους μηχανισμούς που αυτοματοποιούν τη συνολική διαχείρισή τους, και στις βάσεις δεδομένων συνδρομητών. Τα μοτίβα αυτά υποδεικνύουν συντονισμένη παραβίαση υποδομών και όχι μεμονωμένες, ευκαιριακές επιθέσεις.

Η φύση των επιθέσεων έχει αλλάξει στρατηγικά, με τους επιτιθέμενους να εστιάζουν σε αθόρυβες, μακροχρόνιες διεισδύσεις. Η υπόθεση Salt Typhoon, όπως ανέφερε ο Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών ενός κορυφαίου Παρόχου Υπηρεσιών Επικοινωνίας στη Βόρεια Αμερική, αποτέλεσε μια σαφή αλλαγή στρατηγικής, καθώς ήταν μια μεγάλη επένδυση που διήρκεσε έξι έως εννέα μήνες. Το 63% των παρόχων αντιμετώπισε τουλάχιστον μία επίθεση τύπου «living off the land» τον περασμένο χρόνο, ενώ το 32% βίωσε τέσσερις ή περισσότερες. Παράλληλα, το κακόβουλο λογισμικό γίνεται όλο και πιο στοχευμένο, με το 55% των παρόχων να αναφέρει απειλές προσαρμοσμένες στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και το 45,1% να έχει αντιμετωπίσει ειδικά κατασκευασμένα εργαλεία (toolkits) εναντίον του.

Οι επιθέσεις DDoS έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Τα οικιακά botnets που λειτουργούν ως proxy περιλαμβάνουν πλέον πάνω από 100 εκατομμύρια παραβιασμένα τερματικά σημεία, επιτρέποντας επιθέσεις κλίμακας terabit. Οι επιθέσεις αυτές είναι πλέον, όχι μόνο ισχυρότερες, αλλά και πιο περίπλοκες, με το 52% των εκστρατειών DDoS να στοχεύει ταυτόχρονα πολλαπλούς κεντρικούς υπολογιστές και το 58% να χρησιμοποιεί πολλαπλούς φορείς επίθεσης. Παρά την πολυπλοκότητά τους, παραμένουν εξαιρετικά γρήγορες, καθώς το 78% ολοκληρώνεται εντός πέντε λεπτών και το 37% σε λιγότερο από δύο λεπτά, γεγονός που καθιστά την ταχύτατη ανίχνευση και τον μετριασμό κρισιμότερης σημασίας από ποτέ.

Παρά τις εξελιγμένες απειλές, τα κενά στις βασικές πρακτικές ασφαλείας εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πύλη εισόδου. Το 76% των ευπαθειών προέρχεται από ελλιπείς ενημερώσεις ασφαλείας. Ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει καθοριστικός για την πλειοψηφία των παραβιάσεων υψηλού κόστους, με το 59% να προκαλείται από ανθρώπινο λάθος ή εσωτερική δραστηριότητα, αν και λιγότερο από το ένα τρίτο των ιθυνόντων θεωρεί τα κενά στην εκπαίδευση ως μείζονα πρόκληση. Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος από τρίτα μέρη και την εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί πρόκληση πρώτης γραμμής, κατατασσόμενος ως το δεύτερο σημαντικότερο εμπόδιο για την ισχυρή ασφάλεια των δικτύων 5G. Οι ηγέτες του κλάδου επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο αξιολόγησης των συνεργατών τους, επιβάλλοντας αυστηρότερους συμβατικούς όρους και διακόπτοντας τις σχέσεις με μη συμμορφούμενους προμηθευτές.

Ο επιχειρηματικός αντίκτυπος αυτών των περιστατικών είναι μετρήσιμος και σοβαρός, καθώς οι χρόνοι ανάκαμψης παραμένουν αργοί. Το 63% των μεγάλων συμβάντων απαιτεί περισσότερο από μία εβδομάδα για την πλήρη αποκατάσταση, ένα διάστημα αρκετά μεγάλο για να βλάψει τον χρόνο λειτουργίας, τα έσοδα και την εμπιστοσύνη των πελατών. Όπως τονίζει στέλεχος από τη Βόρεια Αμερική, «η διαθεσιμότητα είναι το πρώτο πράγμα. Κάθε λεπτό που το δίκτυό μας δεν λειτουργεί, σταματούν όλες οι χρηματοοικονομικές ροές που περνούν μέσα από αυτό». Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ύπαρξη υποδομών που έχουν κληρονομηθεί από προηγούμενες εξαγορές, δημιουργώντας «σκιώδη δίκτυα» (shadow IT) και τυφλά σημεία που οι επιτιθέμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν.

Ως απάντηση, οι στρατηγικές κατευθύνσεις των παρόχων επικεντρώνονται στην αυτοματοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη. Έως το 2028, πάνω από τους μισούς παρόχους (57,7%) αναμένουν να λειτουργούν Κέντρα Επιχειρήσεων Ασφαλείας (SOCs) σε υψηλό ή πλήρως αυτόνομο επίπεδο. Ήδη, το 72% των παρόχων κατατάσσει την ανάλυση απειλών που βασίζεται σε AI/ML ως υψηλή προτεραιότητα, με πάνω από τους μισούς (55,7%) να σχεδιάζουν τη χρήση AI για την ανίχνευση απειλών τους επόμενους 12-18 μήνες. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί το πλαίσιο «Αντιλαμβάνομαι – Σκέφτομαι – Δρω» (Sense-Think-Act), όπου τα αυτόνομα συστήματα σαρώνουν συνεχώς για ανωμαλίες, αξιολογούν την κατάλληλη αντίδραση και αναχαιτίζουν την απειλή πριν χρειαστεί ανθρώπινη παρέμβαση.

Παράλληλα, τα χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη κρυπτογραφίας ανθεκτικής σε κβαντικούς υπολογιστές επιταχύνονται. Η περίοδος ισχύος των ψηφιακών πιστοποιητικών αναμένεται να συρρικνωθεί δραματικά από τις 398 ημέρες σήμερα σε μόλις 47 ημέρες έως το 2029, καθιστώντας τη χειροκίνητη διαχείριση αδύνατη σε κλίμακα τηλεπικοινωνιών. Ταυτόχρονα, το παγκόσμιο ρυθμιστικό πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια γίνεται αυστηρότερο, ωθώντας τους παρόχους να τηρούν αυστηρότερες προθεσμίες αναφοράς, να διασφαλίζουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και να υιοθετούν πλαίσια διαχείρισης κινδύνου.

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών δεν είναι πλέον απλώς πάροχοι συνδεσιμότητας, αλλά εξελίσσονται σε τραπεζικές πλατφόρμες, παρόχους εθνικού/sovereign νέφους και πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η επέκταση εισάγει νέα ρυθμιστικά καθήκοντα και μοντέλα απειλών, όπως η κατάχρηση του κύκλου ζωής της κάρτας SIM και το τραπεζικό κακόβουλο λογισμικό. Οι απειλές και οι προτεραιότητες διαφέρουν σημαντικά ανά γεωγραφική περιοχή. Στη Μέση Ανατολή και την Αφρική παρατηρούνται αυξημένες απόπειρες brute-force, στην Ευρώπη η υψηλότερη σοβαρότητα επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής, στη Λατινική Αμερική η μεγαλύτερη έκθεση σε προσαρμοσμένο κακόβουλο λογισμικό, ενώ στην Ασία-Ειρηνικού κυριαρχούν οι επιθέσεις σε πρωτόκολλα σηματοδοσίας. Αντίστοιχα, οι πάροχοι στη Βόρεια Αμερική αναφέρουν υψηλότερη ετοιμότητα για ransomware και DDoS σε σύγκριση με απειλές zero-day ή επιθέσεις από κράτη-έθνη.

Συμπερασματικά, η ανθεκτικότητα των δικτύων θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά οι πάροχοι θα ενσωματώσουν την ασφάλεια σε κάθε επίπεδο της υποδομής, των λειτουργιών και της διακυβέρνησης. Η πρόκληση δεν είναι απλώς η παρακολούθηση των απειλών, αλλά η διασφάλιση ότι τα δίκτυα από τα οποία εξαρτώνται οι σύγχρονες κοινωνίες θα παραμείνουν ανθεκτικά, αξιόπιστα και διαθέσιμα. Η επιτυχία απαιτεί κρίσιμη ευθυγράμμιση της ηγεσίας, η οποία, όπως σημειώνεται, έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται την ασφάλεια ως στρατηγική προτεραιότητα και να της δίνει χώρο στις τριμηνιαίες παρουσιάσεις αποτελεσμάτων.