Focus Bari και Voice Logica δημιουργούν το πρώτο Voice AI στην έρευνα αγοράς

Η Focus Bari σε συνεργασία με τη Voice Logica λανσάρουν τον πρώτο Voice AI Ψηφιακό Βοηθό για τις τηλεφωνικές Έρευνες, φέρνοντας μια AI-driven καινοτομία που αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο. Με φωνητική αλληλεπίδραση και Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Voice AI Ψηφιακός Βοηθός μπορεί να διαχειριστεί μια τηλεφωνική κρούση προσφέροντας φυσικό διάλογο και διευκολύνοντας την προσέγγιση των συμμετεχόντων με την κατάλληλη ενημέρωσή και συναίνεσή τους, πριν προωθήσει την κλήση – για το κύριο μέρος της συνέντευξης – στους εξειδικευμένους και έμπειρους ερευνητές της Focus Bari. Έτσι διασφαλίζεται ταχύτητα, αμεσότητα και εστιασμένη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των ερευνητών σε αυτό που μετράει: τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων!

Ο Γιώργος Καποδίστριας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Focus Bari δήλωσε σχετικά: «Η Focus Bari κοιτά πάντα μπροστά, αγκαλιάζοντας την καινοτομία και αξιοποιώντας την τεχνολογία προς όφελος των πελατών μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη Voice Logica – τη νέα startup στον χώρο του Voice AI, που αναπτύσσεται με τη στήριξη της Yuboto – καθώς αυτή η σύμπραξη μας επιτρέπει να πρωτοπορούμε».

Από πλευράς του, ο Αποστόλης Ιωακείμ, CEO της Voice Logica συμπλήρωσε: «Για εμάς στη Voice Logica, ο πρώτος VOICE AI Ψηφιακός Βοηθός αποτελεί όχι μόνο τεχνολογική πρόκληση αλλά και όραμα για το μέλλον της Έρευνας Αγοράς, καθώς ανοίγουμε τον δρόμο για πιο έξυπνες, ακριβείς και ευέλικτες συνεντεύξεις. Με αυτήν την καινοτομία, η Voice Logica καθορίζει τις εξελίξεις στο Voice AI».

Οι πρώτες εφαρμογές θα είναι διαθέσιμες προς τους πελάτες της Focus Bari στους επόμενους μήνες, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον κλάδο της Έρευνας Αγοράς.