Εκτόξευση 55% στην υιοθέτηση της ΤΝ από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Αλματώδη αύξηση, τη δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη, σημείωσε η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις ελληνικές επιχειρήσεις τον τελευταίο χρόνο, με το ποσοστό συστηματικής χρήσης να εκτοξεύεται στο 34% από 22% πέρυσι. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης «Unlocking Greece’s AI Potential 2025», που παρουσίασε η Amazon Web Services (AWS), περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν πλέον λύσεις ΤΝ, με περίπου 60.000 από αυτές να τις υιοθετούν μέσα στο τελευταίο έτος, ένας ρυθμός που αντιστοιχεί σε μία επιχείρηση κάθε οκτώ λεπτά. Η εντυπωσιακή αυτή ετήσια αύξηση της τάξης του 55% φέρνει στο προσκήνιο μια ραγδαία ψηφιακή μετάβαση, η οποία ωστόσο συναντά σημαντικά εμπόδια, με κυριότερα την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και την κανονιστική πολυπλοκότητα.

Το δυναμικό οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας αναδεικνύεται σε ηγέτη της καινοτομίας, καθώς πάνω από τις μισές startups έχουν ήδη υιοθετήσει λύσεις AI, ενώ περισσότερο από το ένα τέταρτο αξιοποιεί προηγμένες εφαρμογές, όπως ο συνδυασμός πολλαπλών μοντέλων ή η ανάπτυξη προσαρμοσμένων συστημάτων. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες ως επί το πλείστον παραμένουν σε βασικές εφαρμογές αυτοματοποίησης ή σε πιλοτικές περιπτώσεις χρήσης. Τα οικονομικά οφέλη είναι ήδη ορατά, καθώς το 89% των επιχειρήσεων που έχουν εφαρμόσει ΤΝ αναφέρει αύξηση εσόδων, με μέσο ρυθμό ανόδου 18%. Παράλληλα, οι εταιρείες επισημαίνουν σημαντική αύξηση παραγωγικότητας, η οποία απελευθερώνει χρόνο για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και την προώθηση της καινοτομίας.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την περαιτέρω κλιμάκωση της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει το χάσμα δεξιοτήτων. Μόλις το 18% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει ισχυρές εσωτερικές ικανότητες στον τομέα, ενώ το 45% αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην εξεύρεση εγχώριων ταλέντων. Η έλλειψη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο, με περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις να αναφέρουν ότι περιορίζει την καινοτομία τους και σχεδόν τις μισές να καταγράφουν αύξηση του λειτουργικού τους κόστους λόγω ανεπαρκών ψηφιακών γνώσεων. Για την προσέλκυση στελεχών, οι εταιρείες δηλώνουν διατεθειμένες να προσφέρουν κατά μέσο όρο 42% υψηλότερους μισθούς, ενώ το 27% έχει ήδη εφαρμόσει προγράμματα εκπαίδευσης ειδικά για το AI. Παράλληλα, περίπου ένας στους τρεις εργαζόμενους έλαβε ψηφιακή κατάρτιση μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό, οι ελληνικές επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με το υψηλό κόστος συμμόρφωσης και τη ρυθμιστική αβεβαιότητα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, 43 ευρώ από κάθε 100 ευρώ που δαπανώνται σε τεχνολογίες κατευθύνονται στη συμμόρφωση με κανονισμούς, ένα ποσοστό που υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πλειονότητα, μάλιστα, αναμένει ότι το οικονομικό αυτό βάρος θα αυξηθεί περαιτέρω κατά την επόμενη τριετία, γεγονός που συνιστά σημαντικό αντικίνητρο για επενδύσεις και στρατηγικό σχεδιασμό. Η πολυπλοκότητα του κανονιστικού πλαισίου αποτελεί, συνεπώς, μια κρίσιμη πρόκληση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση για την απελευθέρωση του πλήρους δυναμικού της τεχνολογίας.

Τη σημασία των προκλήσεων αυτών υπογράμμισε ο Θανάσης Πατσάκας, Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της AWS, δηλώνοντας: «Η δυναμική υιοθέτησης της ΤΝ στην Ελλάδα είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ιδιαίτερα στο ζωντανό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεών μας. Για να διατηρήσουμε αυτή την πορεία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε δύο κρίσιμες προκλήσεις: το χάσμα δεξιοτήτων και την κανονιστική πολυπλοκότητα». Ο ίδιος τόνισε ότι η εστίαση στην ανάπτυξη ταλέντων και η δημιουργία ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος φιλικού προς την καινοτομία μπορούν να εδραιώσουν τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού τεχνολογικού κόμβου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της AWS να στηρίξει τους ελληνικούς οργανισμούς στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Η δέσμευση αυτή της AWS αποτυπώνεται σε μια σειρά από επενδύσεις σε τοπικές υποδομές, όπως η ίδρυση του Athens Edge location το 2020, η έναρξη λειτουργίας του τοπικού γραφείου το 2021 και η δημιουργία του πρώτου AWS Outpost Testing Lab στην Ε.Ε. στην Αθήνα το 2023. Με ορίζοντα το 2025, προγραμματίζεται η ενεργοποίηση της υπηρεσίας AWS Direct Connect, η οποία θα ενισχύσει την ιδιωτική και αξιόπιστη συνδεσιμότητα για εταιρικά workloads. Οι επενδύσεις αυτές συμπληρώνονται από συμβάσεις προμήθειας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ισχύος 657 MW. Η μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Strand Partners για λογαριασμό της AWS, βασίστηκε σε δύο πανεθνικά αντιπροσωπευτικές έρευνες: μία σε 1.000 ελληνικές επιχειρήσεις (κατά μέγεθος, κλάδο και περιφέρεια NUTS 1) και μία σε 1.000 πολίτες (κατά ηλικία, φύλο και περιφέρεια NUTS 1).