Στρατηγική συνεργασία της Aboutnet με τη Centiva

Η Aboutnet, ένα από τα κορυφαία digital agencies στην Ελλάδα, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη νέα στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Centiva, στο πλαίσιο μιας δυναμικής συμφωνίας που σηματοδοτεί την είσοδό της στον χώρο της ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης εξειδικευμένων software λύσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Aboutnet αποκτά την αποκλειστική εμπορική εκμετάλλευση όλων των λογισμικών εφαρμογών της Centiva (CRM, ERP και άλλες εξειδικευμένες λύσεις), τις οποίες θα προσφέρει άμεσα στους πελάτες της σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, μέσα από τα ήδη υπάρχοντα και συνεχώς επεκτεινόμενα εμπορικά της κανάλια.

Παράλληλα, η συνεργασία προβλέπει:

Την ανάπτυξη νέων software λύσεων κατόπιν αιτημάτων της Aboutnet, βασισμένων στις ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

Την εμπορική αξιοποίηση του πελατολογίου της Centiva από την Aboutnet, με στόχο την παροχή του πλήρους φάσματος υπηρεσιών της (web design & development, digital marketing, SEO, AI services, κ.ά.).

Η στρατηγική αυτή συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Aboutnet στην αγορά, προσθέτοντας ένα ισχυρό software-as-a-service portfolio στις ήδη βραβευμένες υπηρεσίες της.

Τέλος, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις για την είσοδο της Aboutnet στο μετοχικό κεφάλαιο της Centiva, ως στρατηγικός επενδυτής, εδραιώνοντας μια μακροπρόθεσμη συνεργασία με στόχο την τεχνολογική και εμπορική ανάπτυξη και των δύο πλευρών.

Η σύμπραξη αυτή ενώνει δύο ισχυρές ελληνικές εταιρείες με κοινό όραμα: την παροχή καινοτόμων, αξιόπιστων και πλήρως παραμετροποιημένων λύσεων για τις επιχειρήσεις του σήμερα και του αύριο.