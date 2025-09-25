Προειδοποίηση για κρούσματα ηλεκτρονικής απάτης σχετικά με το πρόγραμμα Gigabit Voucher

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ενημερώνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις πως τις τελευταίες ώρες έχουν παρατηρηθεί κρούσματα ηλεκτρονικής απάτης, με δράστες που εκμεταλλεύονται το πρόγραμμα «Gigabit Voucher» για να αποσπάσουν προσωπικά και οικονομικά στοιχεία.

Οι επιτήδειοι προβαίνουν στην αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων μέσω SMS που ενημερώνουν το κοινό ότι:

Για να προχωρήσουμε με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας σας θα χρειαστεί να μας στείλετε άμεσα το κουπόνι επιδότησης (Gigabit Voucher). Για την έκδοση και καταχώρηση του κουπονιού ακολουθήστε τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ bit.ly/gigabit-form. Αν έχετε ήδη ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα, παρακαλώ αγνοήστε το παρόν. Ευχαριστούμε

Το παραπλανητικό μήνυμα επίσης εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

Αποστολέας: GIGABIT

GIGABIT Αίτημα για Στοιχεία: Ζητείται η αποστολή του κουπονιού επιδότησης (Gigabit Voucher), η έκδοση και η καταχώρηση του κουπονιού μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.

Ζητείται η αποστολή του κουπονιού επιδότησης (Gigabit Voucher), η έκδοση και η καταχώρηση του κουπονιού μέσω συνδέσμου στο μήνυμα. Σύνδεσμος Παρόχου με τίτλο “Επωφελήσου από το Gigabit Voucher Vodafone”.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. υπενθυμίζει:

Δεν ζητούνται ποτέ μέσω email, SMS ή τηλεφωνικά προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Η διαδικασία συμμετοχής πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας https://www.kep.gov.gr και των εξουσιοδοτημένων παρόχων.

Καλούμε τους πολίτες:

Να μην πατήσουν κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.

Να μην απαντήσουν στο μήνυμα.

Ακόμη και αν πατήσουν στον σύνδεσμο ή απαντήσουν στο μήνυμα, να μην δώσουν κανένα προσωπικό στοιχείο.

Να διαγράψουν άμεσα το απατηλό μήνυμα

Καλούμε όλους τους δικαιούχους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές ( καταγγελία στηΔίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος link) σε περίπτωση ύποπτης επικοινωνίας.

Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. παραμένει στη διάθεση πολιτών και επιχειρήσεων.