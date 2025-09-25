Η Freedom24 ανοίγει δεύτερο γραφείο ορόσημο στη Λεμεσό

Η Freedom24, η ευρωπαϊκή θυγατρική του παγκόσμιου ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Freedom Holding Corp., άνοιξε το δεύτερο κεντρικό της γραφείο στη Λεμεσό. Το νέο κτίριο, Freedom Tower II, που βρίσκεται στην οδό Χριστάκη Κράνου 26, εγκαινιάστηκε επίσημα την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια τελετής στην οποία παρευρέθηκαν τοπικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματικοί ηγέτες και άλλοι προσκεκλημένοι. Οι νέες εγκαταστάσεις αποτελούν σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη της εταιρείας και ενισχύουν περαιτέρω τον ρόλο της ως κορυφαίου παρόχου fintech.

Η λειτουργία του Freedom Tower II αναδεικνύει τη δυναμική πορεία ανάπτυξης της Freedom24 στην Ευρώπη. Η Λεμεσός αποτελεί εδώ και χρόνια το κέντρο των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της εταιρείας και έδρα των κεντρικών της γραφείων, τα οποία απασχολούν σήμερα πάνω από 500 επαγγελματίες, που στηρίζουν την αποστολή της Freedom24 να παρέχει καινοτόμες και τεχνολογικά προηγμένες χρηματοοικονομικές λύσεις.

Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες της Κύπρου, η Freedom24 υποστηρίζει ενεργά τοπικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το άνοιγμα του δεύτερου γραφείου στην Κύπρο επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στη χώρα και τον αυξανόμενο ρόλο της ως περιφερειακού κόμβου για τα χρηματοοικονομικά, την καινοτομία και την τεχνολογία.

«Το Freedom Tower II αντικατοπτρίζει το όραμά μας για το μέλλον», δήλωσε ο Evgenii Tiapkin, Εκτελεστικός Διευθυντής της Freedom24. «Αυτή η επένδυση όχι μόνο ενισχύει την παρουσία μας στην Ευρώπη, αλλά δείχνει και την εμπιστοσύνη μας στην Κύπρο, η οποία αναδεικνύεται σταθερά ως ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο».

Τα εγκαίνια του Freedom Tower II έφεραν κοντά συνεργάτες της Freedom24 και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα, σε μια εκδήλωση που γιόρτασε τα επιτεύγματα της εταιρείας και έστειλε το μήνυμα για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της στην Ευρώπη.