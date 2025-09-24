H Βουλή των Ελλήνων μπαίνει δυναμικά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Η Βουλή αποδεικνύει ότι οι θεσμοί μπορούν να συνδυάσουν το βάρος της ιστορίας τους με την τόλμη της καινοτομίας». Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, χαιρετίζοντας την εγκατάσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού για την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσία και του αρμόδιου Υπουργού, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.

Με το σημαντικό αυτό Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφτηκε στις 30 Μαΐου 2025, επιταχύνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κοινοβουλίου, με εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και η Βουλή των Ελλήνων καθίσταται ο πρώτος φορέας του Δημοσίου που στηρίζει το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «Φάρος» , παρέχοντας το αρχείο και το καθημερινά παραγόμενο έργο της για την ανάπτυξη ενός ελληνικού γλωσσικού μοντέλου.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, «δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το Κοινοβούλιο να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο, ψηφιακά ώριμο θεσμό, που θα παρέχει διαρκώς αναβαθμισμένη πληροφόρηση, μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο άμεση επικοινωνία με την κοινωνία».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης επεσήμανε με έμφαση ότι «αυτό που κάνουμε δεν είναι μια τεχνοκρατική άσκηση. Είναι μια βαθιά πολιτική επιλογή: να φέρουμε τη Δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη και να δώσουμε σε όλους τη δυνατότητα να συμμετέχουν πιο ενεργά στον Κοινοβουλευτισμό».

Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι συμμετέχει και ο ίδιος ενεργά στην υλοποίηση του έργου καθώς, όπως είπε, «η πρώτη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στη Βουλή θα αφορά την υιοθέτηση αυτοματοποιημένων εργαλείων για τη θεματική ταξινόμηση και διεκπεραίωση των εγγράφων της Ειδικής Γραμματείας του Προέδρου, για να δοθεί εξαρχής το σωστό μήνυμα και σε συμβολικό επίπεδο».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, επεσήμανε πως «ως Υπουργείο στηρίζουμε τη Βουλή των Ελλήνων με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιούμε, με στόχο, αφενός, τη διευκόλυνση του κοινοβουλευτικού έργου και αφετέρου την αναβάθμιση της επαφής των πολιτών με τις νομοθετικές διαδικασίες, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει ακόμη καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε, αλλά και τα αποτελέσματα της νομοθέτησης. Καθιστώντας τη νομοθεσία πιο προσιτή, αναβαθμίζουμε το επίπεδο της Δημοκρατίας».

Συνεχίζοντας, ο κ. Δ. Παπαστεργίου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη για τη συνεργασία. Όπως επεσήμανε, «η Βουλή των Ελλήνων γίνεται ο πρώτος φορέας του Δημοσίου που στηρίζει με τα δεδομένα του το AI Factory «Pharos». Πέρα από την πρακτική χρησιμότητά της, αυτή η πρωτοβουλία έχει και τεράστια συμβολική αξία: η Βουλή συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής της χώρας για την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών».

Επιπλέον, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη χρειάζεται ασφαλή και ανοιχτά δεδομένα. Σε αυτή την κατεύθυνση το σημαντικό έργο ψηφιοποίησης που έχει ήδη υλοποιηθεί και συνεχίζει να υλοποιείται, έρχεται να συνδεθεί με πρωτοβουλίες, όπως η συγκεκριμένη, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αξιοποίησης δεδομένων».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού, κ. Δημοσθένης Ασημακόπουλος, αφού υπογράμμισε τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης ως ένα νέο και δυναμικό εργαλείο, τόνισε πως «σε εφαρμογές όπως αυτή της Βουλής των Ελλήνων πρέπει να συνδυαστεί η τεχνική καινοτομία με την πολύπλευρη θεσμική γνώση, συνδυασμός που γεννά πρωτόγνωρες προοπτικές εμβάθυνσης αλλά και που προβάλλει απαιτήσεις υπευθυνότητας». Κατέληξε λέγοντας πως «ειδικά σε ό,τι αφορά τους θεσμούς- πυλώνες της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού, όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων, καλούμαστε πλέον ν’ ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών και να οικοδομήσουμε ένα νέο πρότυπο κοινοβουλευτικής λειτουργίας, αντάξιο των αναγκών αλλά και των προσδοκιών μας».

Η Βουλή στην ψηφιακή εποχή – Άμεσα η αναζήτηση του νομοθετικού έργου από τον πολίτη

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης της Βουλής θα δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να αποκτήσουν εύκολη και άμεση στοχευμένη πρόσβαση στην αναζήτηση στο νομοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, σε ομιλίες και παρεμβάσεις, καθώς και στις εργασίες της Ολομέλειας και των Επιτροπών.

Το μνημόνιο συνεργασίας επικεντρώνεται σε 4 άξονες:

Την επεξεργασία, ανάλυση και αυτόματη τεκμηρίωση του κοινοβουλευτικού υλικού

Την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Βιβλιοθήκης της Βουλής

Την ανάπτυξη έξυπνου ψηφιακού βοηθού για την απάντηση ερωτημάτων πολιτών σε φυσική γλώσσα

Τη βελτίωση χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών της Βουλής μέσω της αυτοματοποίησής τους

Ειδικά στην πρόσβαση του κοινοβουλευτικού υλικού θα δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης ομιλητών, αγορητών και θεματικών όρων στο σύνολο του Κοινοβουλευτικού Αρχείου από το 1844 μέχρι σήμερα. Ως τώρα η αναζήτηση γίνεται χειρωνακτικά μέσα από την αναλυτική ανάγνωση των πρακτικών. Επίσης, μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι δυνατή η αυτόματη περικοπή των βιντεοσκοπημένων ομιλιών.

Τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Δημοσθένης Ν. Ασημακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος και πρώην Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Επίσης συμμετέχουν στην Επιτροπή οι:

Ανδρέας Μπουντουβής, τέως Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ

Μαρία Καμηλάκη, Δρ. Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων της Βουλής των Ελλήνων

Κυριακή Πέρρου, νομική σύμβουλος στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων

Αθανάσιος Κοσμόπουλος, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στέφανος Κόλλιας, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΜΠ, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Παναγιώτης Λουρίδας, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασίλειος – Μιχαήλ Καρκατζούνης, Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στη χθεσινή εγκατάσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού παρέστησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Βασίλειος Μπαγιώκος, καθώς και στελέχη των Υπηρεσιών της Βουλής που εργάζονται εντατικά για την υλοποίηση του έργου.