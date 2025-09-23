Η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί 2 τρισ. δολάρια ετησίως, αλλά ο κόσμος υπολείπεται

Για την κάλυψη της αναμενόμενης ζήτησης σε υπολογιστική ισχύ για την τεχνητή νοημοσύνη έως το 2030, απαιτούνται ετήσια έσοδα ύψους δύο τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με νέα έρευνα της Bain & Company, ακόμη και μετά τον συνυπολογισμό των εξοικονομήσεων που προσφέρει η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, ο κόσμος εξακολουθεί να υπολείπεται κατά 800 δισεκατομμύρια δολάρια. Η έκτη ετήσια Παγκόσμια Έκθεση Τεχνολογίας της εταιρείας προβλέπει ότι οι παγκόσμιες απαιτήσεις θα φτάσουν τα 200 γιγαβάτ, με τις ΗΠΑ να απορροφούν το ήμισυ. Η ζήτηση αυτή αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του Νόμου του Moore, καθιστώντας ανεπαρκές ακόμη και ένα σενάριο όπου οι εταιρείες θα επανεπένδυαν όλους τους προϋπολογισμούς και τις εξοικονομήσεις τους σε νέα κέντρα δεδομένων.

Αυτή η ραγδαία κλιμάκωση ασκεί τεράστια πίεση στις παγκόσμιες υποδομές. Ο David Crawford, πρόεδρος του Global Technology Practice της Bain, προειδοποιεί: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως. Έως το 2030, ο τεχνολογικός τομέας θα κληθεί να διαθέσει 500 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και να βρει 2 τρισ. δολάρια σε νέα έσοδα. Παράλληλα, η ζήτηση ενέργειας ξεπερνά την απόδοση των ημιαγωγών, απαιτώντας δραματικές αυξήσεις σε ενεργειακά δίκτυα που δεν έχουν αναβαθμιστεί εδώ και δεκαετίες. Αν προσθέσουμε και τη δυναμική της κούρσας εξοπλισμών μεταξύ κρατών και παρόχων, η διαχείριση του κινδύνου υπερκατασκευής ή υποκατασκευής γίνεται πιο δύσκολη από ποτέ».

Στο πεδίο της καινοτομίας, οι κορυφαίες εταιρείες έχουν ήδη περάσει από τον πειραματισμό στην κερδοφορία, αυξάνοντας τα κέρδη τους (EBITDA) κατά 10% έως 25% τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ οι περισσότερες παραμένουν στάσιμες. Οι πρωτοπόροι στρέφονται πλέον στην ανάπτυξη της agentic AI, όπου αυτόνομοι agents αναλαμβάνουν σύνθετες εργασίες. Η έρευνα εκτιμά ότι την επόμενη πενταετία, το 5-10% των τεχνολογικών δαπανών θα κατευθυνθεί σε θεμελιώδεις δυνατότητες, όπως πρωτόκολλα επικοινωνίας και πρόσβαση δεδομένων για τους agents αυτούς. Μακροπρόθεσμα, οι agents τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να απορροφήσουν έως και το ήμισυ των συνολικών τεχνολογικών προϋπολογισμών. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί τέσσερα επίπεδα ωριμότητας —από απλούς agents ανάκτησης πληροφοριών έως σύνθετους «αστερισμούς» πολλαπλών agent- διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ των ηγετών και των υπολοίπων.

Η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί αναταράξεις τόσο στην αγορά όσο και στη γεωπολιτική σκακιέρα. Οι πάροχοι λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) καλούνται να προσαρμοστούν, μετατρέποντας την απειλή σε ευκαιρία μέσω της αυτοματοποίησης και της τιμολόγησης βάσει αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα, οι δασμοί, οι έλεγχοι εξαγωγών και η παγκόσμια τάση για κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη (sovereign AI) επιταχύνουν τον κατακερματισμό των τεχνολογικών εφοδιαστικών αλυσίδων, με τις ΗΠΑ και την Κίνα να ηγούνται της αποσύνδεσης. Όπως σημειώνει η Anne Hoecker της Bain, η πλήρης τεχνολογική ανεξαρτησία είναι ανέφικτη για τις περισσότερες χώρες, πράγμα που σημαίνει ότι οι πολυεθνικές πρέπει να προσαρμόζουν τοπικά την αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες τους, δίνοντας προτεραιότητα στην ευελιξία.

Τέλος, δύο ακόμη τεχνολογικοί τομείς βρίσκονται στο προσκήνιο, παράλληλα με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Η κβαντική υπολογιστική υπόσχεται να απελευθερώσει αγοραία αξία 250 δισ. δολαρίων, αν και ένας πλήρως λειτουργικός υπολογιστής απέχει ακόμα χρόνια. Ταυτόχρονα, τα ανθρωποειδή ρομπότ προσελκύουν τεράστιο ενδιαφέρον και κεφάλαια, αλλά οι περισσότερες εφαρμογές τους παραμένουν σε αρχικό στάδιο. Αυτές οι μελλοντικές ευκαιρίες έρχονται σε μια περίοδο που οι εύκολες συμφωνίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (PE) επιβραδύνονται. Παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και τον κορεσμό της αγοράς λογισμικού σε ορισμένους τομείς, οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι, καθώς ο κλάδος της τεχνολογίας συνεχίζει να υπεραποδίδει.