Η LG βραβεύτηκε με πάνω από 100 βραβεία σε σημαντικούς διαγωνισμούς βιομηχανικού σχεδιασμού

Η LG Electronics απέσπασε για ακόμη μία χρονιά διεθνή αναγνώριση για τις καινοτομίες της στον σχεδιασμό, κατακτώντας συνολικά 100 βραβεία από τους τρεις σημαντικότερους διαγωνισμούς βιομηχανικού σχεδιασμού παγκοσμίως: τα Red Dot Design Awards, iF Design Awards και International Design Excellence Awards (IDEA).

Πρόσφατα, η LG πρόσθεσε νέες διακρίσεις στη φετινή της πορεία, κατακτώντας 12 βραβεία στην κατηγορία Brands & Communication Design των Red Dot Awards 2025. Η εταιρεία ξεχώρισε για τον εξαιρετικό σχεδιασμό εμπειρίας χρήστη (UX) της πλατφόρμας LG ThinQ για το έξυπνο σπίτι και της πλατφόρμας webOS για smart TVs, καθώς και για το σήμα FURON, το οποίο εκφράζει τη ζεστασιά και τη φροντίδα που αποπνέει ο agent «συμπονετικής νοημοσύνης» της LG.

Ο θεσμός Red Dot Design Award αναγνωρίζει κάθε χρόνο εξαιρετικά επιτεύγματα σε τρεις κατηγορίες: Product Design, Design Concept και Brands & Communication Design. Η τελευταία κατηγορία εστιάζει σε καινοτομίες που προσφέρουν μοναδική ευκολία χρήσης και κορυφαία απόδοση.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η LG είχε βραβευτεί με το κορυφαίο Best of the Best τόσο στην κατηγορία Product Design όσο και στη Design Concept. Στην πρώτη κατηγορία, η εταιρεία απέσπασε 35 βραβεία για προϊόντα όπως ψυγεία, πλυντήρια, στεγνωτήρια, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, καθαριστές αέρα, ηχοσυστήματα, οθόνες και επαγγελματικά ρομπότ. Στη δεύτερη κατηγορία, η θυγατρική start-up της LG, My Taste Company, διακρίθηκε για την DUOBO, μια καινοτόμα καφετιέρα κάψουλας που προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρία καφέ.

Στα IDEA Awards, που διοργανώνει η Industrial Designers Society of America, η LG απέσπασε ακόμη 16 βραβεία για το 2025.

Ξεχωριστή καινοτομία ήταν η LG SIGNATURE OLED T, η πρώτη στον κόσμο διαφανής και πλήρως ασύρματη OLED τηλεόραση, η οποία επιτρέπει στον χρήστη να εναλλάσσει εύκολα τη λειτουργία από διαφανή σε αδιαφανή. Το προϊόν αυτό έχει πλέον αναγνωριστεί και από τα τρία κορυφαία βραβεία σχεδιασμού (Red Dot, iF, IDEA).

Μεταξύ των προϊόντων που βραβεύτηκαν στα IDEA συγκαταλέγονται το LG SIGNATURE ψυγείο με Smart InstaView, το κλιματιστικό LG ARTCOOL, η LG StanbyME 2 και το σήμα FURON.

Επιπλέον, στα iF Design Awards 2025, η LG απέσπασε συνολικά 36 βραβεία, ανάμεσά τους και ένα πολυπόθητο Gold Award, σε κατηγορίες όπως Product Design, Communication, UX, UI και Packaging.

Στην κατηγορία Product Design, ξεχώρισαν το LG ThinQ ON, το hub τεχνητής νοημοσύνης για το σπίτι, καθώς και η τηλεόραση LG QNED TV, που συνδυάζει συναρπαστική εμπειρία θέασης με μινιμαλιστικό premium design. Επίσης, διακρίθηκαν το LG ThinQ Character , που επικοινωνεί με τους πελάτες με φιλικό και ανθρώπινο τρόπο μέσω της εφαρμογής ThinQ, και το LG Iconography (UI), ένα ενοποιημένο οπτικό σύστημα που αποδίδει διαισθητικά τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες κάθε προϊόντος.

Υπό το όραμα “A Better Life for All”, η LG επαναπροσδιορίζει τον σχεδιασμό, κάνοντάς τον πιο προσβάσιμο, διαισθητικό και συμπεριληπτικό. Μέσα από εκτενή έρευνα στις καθημερινές συνήθειες και ανάγκες των καταναλωτών, η εταιρεία αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία και design, προσφέροντας ουσιαστικές και διαφοροποιημένες εμπειρίες σε κάθε σημείο επαφής με τον χρήστη.

«Μέσα από τη δέσμευσή μας για έναν σχεδιασμό που ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα και μέσα από την καινοτομία, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε λύσεις που ενισχύουν την ευκολία του χρήστη και συνδέονται με τους καταναλωτές σε συναισθηματικό επίπεδο», δήλωσε ο Chung Wook-jun, επικεφαλής του Corporate Design Center της LG Electronics.