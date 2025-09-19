PeS Cybersecurity & CrowdStrike: ανίχνευση και απόκριση απειλών με το Next-Gen SIEM

Σε μια μοναδική βραδιά, όπου η τεχνολογία συνάντησε την ταχύτητα, η PeS Cybersecurity, σε συνεργασία με την CrowdStrike, παρουσίασε το Falcon Next–Gen SIEM, την επόμενη γενιά συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών και συμβάντων ασφαλείας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Hellenic Motor Museum, έναν ξεχωριστό χώρο που αποπνέει καινοτομία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη από επιλεγμένους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, με τη βραδιά να συνδυάζει τεχνογνωσία, καινοτόμες παρουσιάσεις και ευκαιρίες δικτύωσης, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από την κυβερνοανθεκτικότητα.

Τι προσφέρει το Falcon Next-Gen SIEM

Το κοινό παρακολούθησε παρουσιάσεις από τον Παναγιώτη Μυλωνά, Chief Commercial Officer της PeS και τον Ronen Amiel, Regional Alliance Manager της CrowdStrike, οι οποίοι ανέδειξαν πώς το Falcon Next-Gen SIEM μεταμορφώνει τα Security Operations Centers (SOC) προσφέροντας:

Πλήρη ορατότητα και real-time έλεγχο σε δεδομένα και απειλές,

και real-time έλεγχο σε δεδομένα και απειλές, AI-led investigations, που επιταχύνουν τη διερεύνηση περιστατικών,

που επιταχύνουν τη διερεύνηση περιστατικών, Αυτοματοποιημένες ενέργειες απόκρισης (1.250+ integrations) για δραστική μείωση χρόνου αντίδρασης,

(1.250+ integrations) για δραστική μείωση χρόνου αντίδρασης, Έως και 80% μείωση κόστους μέσω ενοποίησης των SecOps σε μία πλατφόρμα.

Με ζωντανές επιδείξεις και σενάρια πραγματικών περιστατικών, παρουσιάστηκε πώς το Falcon Next-Gen SIEM μπορεί να θωρακίσει κρίσιμους οργανισμούς και να δώσει στους decision makers απόλυτο έλεγχο της ασφάλειας με την ταχύτητα και ακρίβεια που απαιτεί το σημερινό περιβάλλον απειλών.

Μια εμπειρία που οδηγεί στην «pole position»

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ιδιωτική ξενάγηση στην έκθεση του Hellenic Motor Museum, συνδέοντας τη φιλοσοφία της ταχύτητας και της καινοτομίας με τον κόσμο της κυβερνοασφάλειας. Ακολούθησε το κύριο μέρος με τις παρουσιάσεις και η βραδιά ολοκληρώθηκε με δείπνο και networking, όπου οι καλεσμένοι αντάλλαξαν ιδέες και εμπειρίες σε φιλικό και εμπνευσμένο περιβάλλον.

Η PeS Cybersecurity και η CrowdStrike απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η κυβερνοασφάλεια δεν είναι απλώς μια στρατηγική, αλλά μια δυναμική εμπειρία που οδηγεί τους οργανισμούς στην «pole position» της ψηφιακής εποχής.