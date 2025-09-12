Η ASML επενδύει 1,5 δισ. στη Mistral σε μια συμφωνία-ορόσημο για την ευρωπαϊκή ΑΙ

Δύο από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας της Ευρώπης συνήψαν συνεργασία, με την ASML, την ολλανδική κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών, να επενδύει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη γαλλική νεοφυή επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης Mistral.

Η ASML είναι μία από τις πιο στρατηγικά σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως λόγω του ρόλου που διαδραματίζει ο εξοπλισμός της στην παραγωγή ημιαγωγών. Η Mistral θεωρείται η πιο υποσχόμενη ευρωπαϊκή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Η συμφωνία, η οποία αποτιμά τη Mistral στα 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ή 13,8 δισεκατομμύρια δολάρια, πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας σε ολόκληρη την Ευρώπη σχετικά με την εξάρτηση από τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν φόβους ότι η έλλειψη προόδου της περιοχής στον τομέα της τεχνολογίας θα την αφήσει οικονομικά πίσω σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Η συμφωνία καταδεικνύει τους αυξανόμενους δεσμούς μεταξύ των developers τεχνητής νοημοσύνης και των κατασκευαστών ημιαγωγών. Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να εκπαιδευτεί για την εκτέλεση εργασιών μέσω της ανάλυσης τεράστιων όγκων δεδομένων, απαιτεί ιλιγγιώδεις ποσότητες υπολογιστικής ισχύος από κέντρα δεδομένων γεμάτα με ημιαγωγούς. Η ASML βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αγοράς, καθώς είναι η μοναδική κατασκευάστρια των μηχανημάτων που είναι ικανά να δημιουργήσουν τα πιο προηγμένα τσιπ παγκοσμίως. Ένα μηχάνημα της ASML μπορεί να κοστίζει έως και 400 εκατομμύρια δολάρια.

Η Mistral, που ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι, θεωρείται από πολλούς στην Ευρώπη ως η καλύτερη ευκαιρία της περιοχής να ανταγωνιστεί μεγαλύτερους Αμερικανούς developers τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI, η Google και η Anthropic. Η Mistral αντιμετωπίζει επίσης σκληρό ανταγωνισμό από τις κινεζικές εταιρείες DeepSeek και Alibaba. Η γαλλική νεοφυής επιχείρηση δεν έχει αντλήσει ούτε κατά προσέγγιση τα ίδια κεφάλαια με τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της, γεγονός που την τοποθετεί σε οικονομικό μειονέκτημα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Anthropic άντλησε επιπλέον 13 δισεκατομμύρια δολάρια, με την αποτίμηση της εταιρείας να φτάνει τα 183 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ASML επένδυσε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο μέτοχο της Mistral με ποσοστό περίπου 11 τοις εκατό. Η επένδυση της ASML αποτέλεσε μέρος ενός γύρου χρηματοδότησης ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη Mistral. Άλλοι επενδυτές περιλάμβαναν τις DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed και Nvidia. Η ASML, ο εξοπλισμός της οποίας είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, βρίσκεται στο επίκεντρο της γεωπολιτικής συζήτησης γύρω από την τεχνολογία. Η εταιρεία έχει έρθει αντιμέτωπη με εμπορικές πολιτικές που περιορίζουν την πώληση του πιο προηγμένου εξοπλισμού της στην Κίνα και, πιο πρόσφατα, με δασμούς στις εισαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συμφωνία με τη Mistral είναι ασυνήθιστη για την ASML, μια κατασκευάστρια εξοπλισμού που κατά κανόνα δεν επενδύει σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι ευρωπαϊκές ρίζες της Mistral δεν αποτέλεσαν τον «κύριο παράγοντα» πίσω από την επένδυση της εταιρείας, αλλά η γεωγραφική τοποθεσία είχε ορισμένα οφέλη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Roger Dassen, οικονομικός διευθυντής της ASML. Πρόσθεσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της ASML και ότι η συνεργασία με τη Mistral θα τη βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα και να επηρεάσει την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Δήλωσε ότι τα εργαλεία της Mistral θα χρησιμοποιηθούν εντός της ASML για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη βελτίωση της παραγωγής ημιαγωγών. «Αυτό είναι στρατηγικής σημασίας», είπε. «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαφώς ένας από τους βασικούς μοχλούς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας». Ο Arthur Mensch, διευθύνων σύμβουλος της Mistral, ανέφερε σε δήλωσή του ότι η συμφωνία συνδυάζει «την τεχνογνωσία μας στην τεχνητή νοημοσύνη αιχμής με την απαράμιλλη βιομηχανική ηγεσία και τις πιο εξελιγμένες μηχανολογικές δυνατότητες της ASML».