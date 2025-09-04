Το BestPrice.gr συνεργάζεται με την DHL Express

Το BestPrice.gr ανακοινώνει με χαρά τη νέα συνεργασία με την DHL Express, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας BestPrice Synergies.

Μέσα από τη συνεργασία του με την DHL Express, το BestPrice.gr έχει εξασφαλίσει για τους συνεργάτες του προνομιακές τιμές στις διεθνείς αποστολές, στηρίζοντας έτσι ουσιαστικά τις εξαγωγικές προσπάθειες των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις αποκτούν τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτυχθούν και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν express λύσεις για γρήγορες και αξιόπιστες παραδόσεις στο εξωτερικό, καθώς και οδικές υπηρεσίες που καλύπτουν επιπλέον ανάγκες μεταφοράς. Παράλληλα, προσφέρονται επιλογές προσαρμοσμένες σε κάθε καλάθι αγορών, πλήρης ιχνηλασιμότητα και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις μέσω της πρωτοβουλίας GoGreen Plus.

Το BestPrice.gr ενισχύει διαρκώς το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα μέσα από στοχευμένες συνεργασίες με αξιόπιστους εταίρους. Μέσα από αυτές, επιδιώκει να προσφέρει στον καταναλωτή μια ομαλή και ποιοτική αγοραστική εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα δίνει ώθηση στις επιχειρήσεις να εξελιχθούν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.