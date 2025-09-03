Όμιλος Quest: ανοδική πορεία με διψήφια ποσοστά κατά το Α’ εξάμηνο 2025

Ο Όμιλος Quest κατά το Α’ εξάμηνο του 2025 κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις €683 εκ., κέρδη EBITDA €47,5 εκ., κέρδη προ φόρων €32,9 εκ. και κέρδη μετά από φόρους €22,4 εκ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 10,2%, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 14,2%, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) 20,2% και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (ΕAΤ) 9,4%. Σημειώνεται ότι τα μεγέθη του Α’ εξαμήνου 2025 περιλαμβάνουν και την εταιρεία Μπενρουμπή η οποία ενσωματώθηκε στον όμιλο την 1η Φεβρουαρίου 2025.

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε -€0,6 εκ. (δηλαδή καθαρά μετρητά στο ταμείο €0,6 εκ.) έναντι €82,1 εκ. καθαρά μετρητά στις 31/12/2024. Η μεταβολή από τις 31/12/2024 οφείλεται στη διανομή μερίσματος ύψους περίπου 32 εκ. ευρώ (0,3€ ανά μετοχή), στην καταβολή περίπου 31 εκ. για την εξαγορά του 70% της Μπενρουμπή Α.Ε και σε αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Αποτελέσματα 6Μ 2025 ανά δραστηριότητα:

Εμπορική Δραστηριότητα (Info Quest Technologies, Quest on Line, iSquare, iStorm, Clima Quest, ΓΕΔ, FoQus, Έπαφος, Μπενρουμπή).

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+12,4%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στην ενοποίηση των αποτελεσμάτων της Μπενρουμπή (από την 1/2/2025) και αφετέρου στη σχετική ανάκαμψη της αγοράς κλιματισμού, σε σχέση με ένα υποτονικό πρώτο εξάμηνο πέρυσι.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (Uni Systems, Intelli Solutions, Team Candi).

Σημειώθηκε αύξηση στις πωλήσεις (+10,1%), και αύξηση στα κέρδη προ φόρων κατά 18,9%. Η ζήτηση υπηρεσιών πληροφορικής παραμένει ισχυρή λόγω της πληθώρας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS Courier).

Οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 5,3%, λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας της εταιρείας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας ακολουθεί την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο οποίος ήταν χαμηλός κατά το πρώτο εξάμηνο.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Quest Energy).

Τα έσοδα της εταιρείας ήταν ελαφρώς μειωμένα (-8,5%) λόγω αρνητικών καιρικών συνθηκών και περικοπών στην έγχυση ενέργειας στο δίκτυο. Τα κέρδη προ φόρων κυμάνθηκαν στα περυσινά επίπεδα, βοηθούμενα από τη μείωση του κόστους δανεισμού.

Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €11,9 εκ. (εκ των οποίων τα 11εκ. προέρχονται από μερίσματα θυγατρικών) σε σχέση με €15,8 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη €11,5 εκ. σε σχέση με κέρδη €14,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Γεγονότα μετά το τέλος του Α’ Εξαμήνου 2025

Στις αρχές Αυγούστου 2025, η θυγατρική εταιρεία, «Quest Energy A.E.», υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με έναν Διεθνή Παραγωγό Ενέργειας, μη συνδεδεμένο μέρος με τον όμιλο Quest, για την πώληση μεγάλου μέρους του χαρτοφυλακίου των φωτοβολταϊκών σταθμών της, σε πλήρη λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36,7 MW, οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το τίμημα ανέρχεται σε περίπου ευρώ 36 εκατ. μετά την αφαίρεση των δανείων. Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για τον εξορθολογισμό του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του και την ενίσχυση της ρευστότητάς του. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εκ της κείμενης νομοθεσίας εγκρίσεων και την πλήρωση των λοιπών προβλεπόμενων όρων.

Προοπτικές για το 2025

Αναλυτικά για τις δραστηριότητες του Ομίλου στο σύνολο του έτους, προβλέπονται τα εξής:

Εμπορική Δραστηριότητα : Εκτιμάται αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων, αναμένεται να παρουσιάσουν διψήφια αύξηση.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: Εκτιμάται αύξηση των εσόδων, με μεγαλύτερη αύξηση στα κέρδη προ φόρων λόγω της σύνθεσης των έργων υπό εκτέλεση σε σχέση με το 2024. Η ανάπτυξη θα προέλθει τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο (backlog από υπογεγραμμένες συμβάσεις) να ξεπερνά τα € 700 εκ..

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Εκτιμάται ήπια ανάπτυξη στα έσοδα, ανάλογη του ρυθμού ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με το 2024.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: Εκτιμάται μικρή μείωση στα έσοδα και στα κέρδη προ φόρων σε σχέση με το 2024. Αναμένεται η ολοκλήρωση της πώλησης των πάρκων ισχύος 36,7MW το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που θα επηρεάσει στο μέλλον τις επιδόσεις της δραστηριότητας αυτής.

Συμπερασματικά για το σύνολο του 2025, εκτιμάται ήπια ανάπτυξη στα ενοποιημένα έσοδα, και υψηλότερη ανάπτυξη της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, που επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης της εταιρείας ότι θα υπερβεί τα €100 εκ., καθώς και αύξηση των κερδών προ φόρων. Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και η υψηλή ρευστότητα του Ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν ευκαιρίες που θα προκύψουν.