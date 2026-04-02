Η Performance Technologies δημοσίευσε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η Performance Technologies πέτυχε ιστορικά ρεκόρ σε οικονομικά αποτελέσματα και οργανική ανάπτυξη όπως καταδεικνύεται από τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 89 εκατομμύρια ευρώ και Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους ενισχυμένα κατά 44% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, ο Όμιλος συνεχίζει να εστιάζει στρατηγικά στη μετάβαση προς μοντέλα επαναλαμβανόμενων υπηρεσιών (Managed Services/XaaS), στην αξιοποίηση τεχνολογιών cloud, data και AI, καθώς και στην ενίσχυση λύσεων κυβερνοασφάλειας.

Αναλυτικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος Εταιρεία Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 2025 2024 Μετ/λή 2025 2024 Μετ/λή Κύκλος εργασιών 89.448 74.167 20,60% 83.056 67.154 23,68% Κόστος πωλήσεων -59.940 -50.946 17,65% -57.153 -46.313 23,41% Μικτά κέρδη 29.508 23.221 27,08% 25.903 20.841 24,29% EBITDA (προσαρμοσμένο) 12.774 9.317 37,11% 10.676 8.251 29,40% EBIT 10.064 7.286 38,12% 8.102 6.298 28,65% Κέρδη προ φόρων – EBT 9.649 6.946 38,91% 7.749 6.047 28,14% Κέρδη μετά από φόρους – EAT 7.275 5.047 44,16% 5.712 4.317 32,29% Κυκλοφορούν ενεργητικό 66.039 53.332 23,83% 60.018 48.059 24,88% Σύνολο Ενεργητικού 73.252 59.048 24,06% 66.956 53.697 24,69% Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17.638 14.962 17,89% 14.289 12.393 15,30% Καθαρός δανεισμός -11.584 -11.500 0,73% -8.235 -8.972 -8,21% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 35.571 28.805 23,49% 30.804 25.563 20,50%

Οι σημαντικότερες μεταβολές αποτελεσμάτων του Ομίλου για το 2025, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2024, συνοψίζονται στα εξής:

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά την κλειόμενη χρήση 2025 ανήλθε στο ποσό των 89.448 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 74.167 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση ποσοστού 20,6% είναι αποτέλεσμα του επιχειρηματικού σχεδιασμού που αναπτύσσει ο Όμιλος σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και στην παραγωγή νέων αξιόπιστων προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και στην τεχνολογία αιχμής.

Το EBITDA (προσαρμοσμένο) του Ομίλου κατά την κλειόμενη χρήση 2025 ανήλθε στο ποσό 12.774 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 9.317 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, αυξημένο κατά 37,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου κατά την κλειόμενη χρήση 2025 ανήλθαν στο ποσό των 7.275 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 5.047 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44,16%, παρά την επίδραση των προγραμμάτων stock awards ποσού 1.453 χιλ. ευρώ.

Άλλα σημαντικά σημεία προς αναφορά για το 2025 είναι τα ακόλουθα:

Περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης και ενίσχυση της διασποράς των εσόδων: οι πελάτες που συνεισφέρουν το 80% των εσόδων αυξήθηκαν σε 24 το 2025 (από 9 το 2021). Το 2025 προστέθηκαν 90 νέοι πελάτες, ενώ σχεδόν το 30% των πελατών που τιμολογήθηκαν το 2025 δεν είχαν τιμολογηθεί το 2024.

Επέκταση της γεωγραφικής παρουσίας: τα έσοδα από την Κύπρο ανήλθαν σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ το 2025 (από 1,4 εκατομμύρια ευρώ το 2022), επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου μέσω της Performance Technologies (Cyprus) Ltd.

Ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων: μέσω υλοποιήσεων και έργων Managed Services/XaaS, με πολυετείς συμβάσεις, συνήθως διάρκειας από 36 έως 60 μηνών.

Συνέχιση και ενίσχυση της δραστηριότητας στο Δημόσιο Τομέα: η Εταιρεία ανέλαβε έργα υψηλής στρατηγικής σημασίας, σε φορείς του δημοσίου όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, το ΗΔΙΚΑ και η υλοποίηση του Health Monitoring σε ένωση με την NOVA-ICT, η ΕΥΔΑΠ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ινστιτούτο Ρομποτικής του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», και άλλα.

Η Performance Technologies εισέρχεται στο 2026 με ισχυρές προοπτικές και προτεραιότητες τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης, την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων διαχειριζόμενων υπηρεσιών και των μοντέλων XaaS, την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, καθώς και την ανάπτυξη λύσεων σε τομείς υψηλής και αυξανόμενης ζήτησης, όπως το cloud, τα data & AI, η αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών, οι λύσεις observability και η κυβερνοασφάλεια. Επιπλέον, η Εταιρεία επιδιώκει τη διείσδυση σε νέες κάθετες αγορές, τη διερεύνηση ευκαιριών εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών (M&A) καθώς και την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες.

Πιστεύουμε ότι διαθέτουμε ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου, το οποίο στηρίζει τις λειτουργίες και τις προοπτικές ανάπτυξής μας, και συμβάλλει στη συνεχή ενίσχυση της κερδοφορίας μας. Στόχος μας είναι να εδραιωθούμε ως ο κατεξοχήν αξιόπιστος συνεργάτης των επιχειρήσεων και η πρώτη επιλογή τους για ψηφιακό μετασχηματισμό, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και στην ασφάλεια των πληροφοριών. Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία και υπηρεσίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά μας, επιτρέποντας την αποτελεσματική διαχείριση της ανάπτυξης και τη διατήρηση υγιούς και βιώσιμης κερδοφορίας.

Ευχαριστούμε τους μετόχους μας για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που παρέχουν στην Εταιρεία μας και εκφράζουμε την πεποίθηση μας για τη συνέχιση της θετικής πορείας των τελευταίων ετών.