Schneider Charge Pro: ο νέος επαγγελματικός φορτιστής στην ηλεκτροκίνηση

Η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοινώνει την κυκλοφορία του επαγγελματικού φορτιστή Schneider Charge Pro. Πρόκειται για μια σύγχρονη λύση φόρτισης ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων, η οποία σχεδιάστηκε για να προσφέρει μέγιστη αξιοπιστία, ασφάλεια και αποδοτικότητα σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, όπως ξενοδοχεία, γραφεία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα και συγκροτήματα κατοικιών.

Ο Schneider Charge Pro λειτουργεί τόσο μονοφασικά όσο και τριφασικά προσφέροντας ισχύ φόρτισης από 7.4 έως 22kW.Ο κομψός σχεδιασμός και η ανθεκτικότητα της κατασκευής του, καθιστούν το νέο φορτιστή ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Διαθέτει δυνατότητες απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω Wi-Fi, Ethernet και 4G, ταυτοποίηση χρηστών μέσω RFID, καθώς και πρόσβαση μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές, εξασφαλίζοντας πλήρη έλεγχο και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

Η εγκατάστασή του είναι απλή και φιλική προς τον εγκαταστάτη, ενώ η διαχείριση της λειτουργίας είναι εύκολη, τόσο για τους Διαχειριστές Σημείων Φόρτισης (CPOs), όσο και για τους τελικούς χρήστες. Η συσκευή είναι συμβατή με κάθε τύπο ηλεκτρικού οχήματος, έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ISO, IEC) και διαθέτει ενσωματωμένη προστασία 6mA DC, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους υποδομής και στην ενίσχυση της ασφάλειας.

Οι προηγμένες λειτουργίες επιτρέπουν έξυπνη διαχείριση της ενέργειας και της διαθέσιμης ισχύος, με στόχο τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση και την αποφυγή χρέωσης τις ώρες αιχμής. Παράλληλα, η πιστοποίηση Green Premium υπογραμμίζει τη δέσμευση της Schneider Electric στη βιωσιμότητα. Με τον Schneider Charge Pro, η Schneider Electric ενισχύει το χαρτοφυλάκιο λύσεων ηλεκτροκίνησης, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία, τη διασυνδεσιμότητα και τη βιωσιμότητα.