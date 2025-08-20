Έρευνα: Η AI σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για το παραδοσιακό γραφείο

Μια νέα παγκόσμια έρευνα από την GoTo αποκαλύπτει μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο που οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τον χώρο εργασίας, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται σε καταλύτη για το μέλλον της ευέλικτης απασχόλησης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης «The Pulse of Work in 2025», που διεξήχθη σε συνεργασία με την Workplace Intelligence, περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους (51%) πιστεύουν ότι η τεχνολογία AI θα καταστήσει τελικά τους φυσικούς χώρους γραφείων παρωχημένους, σκιαγραφώντας ένα μέλλον όπου τα ψηφιακά εργαλεία υπερισχύουν των παραδοσιακών εργασιακών δομών.

Η προτίμηση για τα τεχνολογικά ενισχυμένα μοντέλα εργασίας είναι ξεκάθαρη, καθώς το 62% των εργαζομένων δηλώνει ότι θα επέλεγε την εξ αποστάσεως εργασία, με υποστήριξη AI, αντί της παρουσίας στο γραφείο. Αυτή η στάση βασίζεται στα οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία, με το 71% να αναμένει μεγαλύτερη ευελιξία και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, το 66% να εκτιμά ότι θα μπορεί να εργάζεται παραγωγικά από οπουδήποτε και το 65% να θεωρεί ότι θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών. Η θετική αυτή στάση ενισχύεται από τους ηγέτες του τομέα IT, όπου εννέα στους δέκα (90%) επιβεβαιώνουν ότι η AI έχει ήδη βελτιώσει τα αποτελέσματα των εργαζομένων που απασχολούνται από απόσταση.

Η υποστήριξη για την τεχνολογία είναι σχεδόν καθολική, με το 95% των εργαζομένων και το 92% των IT leaders να δηλώνουν ότι είτε υποστηρίζουν τις τρέχουσες επενδύσεις της εταιρείας τους σε εργαλεία AI, είτε πιστεύουν ότι θα έπρεπε να επενδύονται περισσότερα. Αυτή η τάση μετατοπίζει τις προτεραιότητες, καθώς το 61% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να δίνουν ίση ή μεγαλύτερη βαρύτητα στην επένδυση σε AI σε σύγκριση με εξεζητημένες παροχές γραφείου. Το ίδιο ποσοστό (61%) δηλώνει ότι η επένδυση στην τεχνολογία θα ενίσχυε περισσότερο την παραγωγικότητα και τα κίνητρά τους.

Ωστόσο, η έρευνα φέρνει στο προσκήνιο ένα σημαντικό χάσμα αντίληψης. Ενώ ένα εντυπωσιακό 91% των IT leaders ισχυρίζεται ότι η εταιρεία τους αξιοποιεί αποτελεσματικά την AI για την υποστήριξη των απομακρυσμένων ομάδων, μόλις το 53% των ίδιων των εργαζομένων συμφωνεί με αυτή την εκτίμηση. Παρά την απόκλιση αυτή, το 88% των στελεχών IT πιστεύει ότι η AI μπορεί να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στην τεχνολογία και τους πόρους για τους απομακρυσμένους υπαλλήλους, αναδεικνύοντας την πεποίθησή τους στις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Η θετική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη διαπερνά όλες τις ηλικιακές ομάδες, με υψηλά ποσοστά εργαζομένων από τους Gen Z (90%), τους Millennials (84%), τους Gen X (71%) και τους Baby Boomers (74%) να αναφέρουν βελτιωμένη παραγωγικότητα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2025, σε δείγμα 2.500 ατόμων (1.250 εργαζόμενοι γνώσης και 1.250 υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων IT) από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, την Ινδία, το Μεξικό και τη Βραζιλία.