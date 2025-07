Η Schneider Electric παρουσιάζει προηγμένες λύσεις για data centers σχεδιασμένες για AI

Η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοίνωσε πρόσφατα νέες λύσεις για data centers, ειδικά σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις εντατικές απαιτήσεις των αρχιτεκτονικών AI cluster επόμενης γενιάς. Εξελίσσοντας το χαρτοφυλάκιο EcoStruxure Data Center Solutions, η Schneider Electric παρουσίασε μια προκατασκευασμένη λύση Modular EcoStruxure Pod Data Center που ενοποιεί την υποδομή για υγρή ψύξη, διαύλους υψηλής ισχύος και racks NetShelter υψηλής πυκνότητας. Επιπλέον, οι λύσεις EcoStruxure Rack Solutions ενσωματώνουν λεπτομερείς διαμορφώσεις rack και πλαίσια σχεδιασμένα για να επιταχύνουν την ανάπτυξη data center υπολογιστών υψηλών επιδόσεων (HPC) και AI. Τα νέα EcoStruxure Pod Data Center και EcoStruxure Rack Solutions είναι πλέον διαθέσιμα παγκοσμίως.

Οι οργανισμοί αναπτύσσουν AI cluster και αντιμετωπίζουν ακραίες πυκνότητες ισχύος rack, οι οποίες προβλέπεται να φτάσουν το 1MW και παραπάνω. Η νέα σειρά λύσεων της Schneider Electric εξοπλίζει τους πελάτες με ολοκληρωμένες, επικυρωμένες με δεδομένα και εύκολα κλιμακούμενες λύσεις white space, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις νέες προκλήσεις στον σχεδιασμό pod και rack, τη διανομή ισχύος και τη θερμική διαχείριση.

«Η απόλυτη ισχύς και πυκνότητα που απαιτείται για τα AI clusters δημιουργούν σημεία συμφόρησης που απαιτούν μια νέα προσέγγιση στην αρχιτεκτονική των data centers», δήλωσε ο Himamshu Prasad, Senior Vice President of EcoStruxure IT, Transactional & Edge and Energy Storage Center of Excellence της Schneider Electric. «Οι πελάτες χρειάζονται ολοκληρωμένες λύσεις υποδομής, που όχι μόνο διαχειρίζονται ακραία θερμικά φορτία και δυναμικά προφίλ ισχύος, αλλά και αναπτύσσονται γρήγορα, κλιμακώνονται προβλέψιμα και λειτουργούν αποδοτικά και βιώσιμα. Οι καινοτόμες λύσεις EcoStruxure επόμενης γενιάς που υποστηρίζουν την τεχνολογία NVIDIA ανταποκρίνονται άμεσα σε αυτές τις κρίσιμες απαιτήσεις».

Επισκόπηση νέου προϊόντος

Προκατασκευασμένο Modular EcoStruxure Pod Data Center: Η προκατασκευασμένη, κλιμακούμενη αρχιτεκτονική pod επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να αναπτύσσουν racks υψηλής πυκνότητας, υποστηρίζοντας pods έως και 1MW και παραπάνω, σε κλίμακα. Κατασκευασμένη κατά παραγγελία, η νέα υποδομή pod προσφέρει ευελιξία και υποστηρίζει υγρή ψύξη, διαύλους τροφοδοσίας, σύνθετη καλωδίωση, καθώς και αρχιτεκτονικές ψύξης hot aisle containment, InRow και εναλλάκτη θερμότητας rear door. Το προκατασκευασμένο Modular EcoStruxure Pod Data Center αποστέλλεται τώρα προ-σχεδιασμένο και προ-συναρμολογημένο με όλα τα εξαρτήματα για ταχεία ανάπτυξη για την υποστήριξη φόρτου εργασίας υψηλής πυκνότητας.

«Οι καινοτόμες λύσεις της Schneider Electric παρέχουν την αξιόπιστη, κλιμακούμενη υποδομή που χρειάζονται οι πελάτες μας για να επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες τους στον τομέα του AI», δήλωσε ο Vladimir Troy, Αντιπρόεδρος της NVIDIA, υπεύθυνος για τη μηχανική των data centers, τις λειτουργίες, το επιχειρηματικό λογισμικό και τις υπηρεσίες cloud. «Μαζί, αντιμετωπίζουμε τις ταχέως αυξανόμενες απαιτήσεις των εργοστασίων AI -από racks κλίμακας kilowatt έως megawatt- και παρέχουμε λύσεις που είναι ανθεκτικές στο μέλλον και μεγιστοποιούν την επεκτασιμότητα, την πυκνότητα και την αποδοτικότητα».

Οι νέες λύσεις και η σειρά σχεδιασμένων προτύπων αναφοράς για data center εφοδιάζουν τους φορείς εκμετάλλευσης data center και το οικοσύστημα συνεργατών της Schneider Electric με την υποδομή και τις πληροφορίες, που απαιτούνται για την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη ανάπτυξη ισχυρών AI clusters, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν κοινά εμπόδια στην υιοθέτηση, όπως:

Αξιόπιστη τροφοδοσία και ψύξη για τον φόρτο εργασίας από AI

Πολυπλοκότητα και κίνδυνος ανάπτυξης

Ταχύτητα στην αγορά και ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Έλλειμμα δεξιοτήτων στη διαχείριση προηγμένων υποδομών

Αυτές οι βελτιωμένες προσφορές EcoStruxure προστίθενται στην ισχυρή σειρά της Schneider Electric με πλήρως ολοκληρωμένες, end-to-end λύσεις υποδομών AI – που καλύπτουν προηγμένο υλικό, έξυπνο λογισμικό, υπηρεσίες, όπως το EcoCare και το EcoConsult για Data Centers, καθώς και στρατηγικές βιομηχανικές συνεργασίες με σημαντικούς φορείς της πληροφορικής. Η Schneider Electric είναι ο ιδανικός συνεργάτης για την κατασκευή αποδοτικών, ανθεκτικών, κλιμακούμενων και βελτιστοποιημένων για ΑΙ data centers.