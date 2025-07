Η Freedom Holding γίνεται case study στο Stanford και αναβαθμίζεται από την S&P Global Ratings

Η Freedom Holding, μητρική της Freedom24, απέσπασε διπλή διεθνή αναγνώριση από το πανεπιστήμιο του Stanford και από την S&P Global Ratings. Πρόκειται για διακρίσεις που επιβεβαιώνουν τη ραγδαία ανάπτυξη της Freedom Holding Corp. και την εξέλιξή της σε έναν από τους πλέον καινοτόμους ομίλους στον κλάδο του fintech και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το case study της Freedom Holding Corp. στο πανεπιστήμιο του Stanford

Συγκεκριμένα, το Stanford Graduate School of Business επέλεξε το ψηφιακό οικοσύστημα της Freedom Holding Corp. ως αντικείμενο case study, με τίτλο «Freedom Holding: Building an Ecosystem as a Path to Scale». Η μελέτη εξετάζει σε βάθος τις στρατηγικές αποφάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο όμιλος υπό την ηγεσία του ιδρυτή και CEO Timur Turlov, καθώς εξελίσσεται από έναν τοπικό broker στο Καζακστάν, σε πολυεθνικό όμιλο με ηγετική παρουσία σε Κεντρική Ασία και Ανατολική Ευρώπη. Το οικοσύστημα της εταιρείας, δομημένο πάνω στην πλατφόρμα Freedom SuperApp, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών – από τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, μέχρι λύσεις για καθημερινές ανάγκες και τηλεπικοινωνίες – και αποτελεί παράδειγμα για το πώς οι καινοτόμες εταιρείες fintech μπορούν να αναπτυχθούν και να κλιμακωθούν σε αναδυόμενες αγορές.

Η μελέτη του Stanford επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: tην ενίσχυση της παρουσίας στο Καζακστάν, την επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων και τη διείσδυση σε νέες αγορές, όπως η Νοτιοανατολική Ασία και η Μέση Ανατολή. Το παράδειγμα της Freedom Holding Corp. αναδεικνύει στους σπουδαστές του πανεπιστημίου τη σημασία της συστηματικής προσέγγισης για τη δημιουργία επιτυχημένων οικοσυστημάτων fintech, ακόμη και εκτός των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών κέντρων.

Όπως υπογραμμίζει ο Timur Turlov, «για να δημιουργήσεις μια επιτυχημένη fintech ομάδα, δεν είναι απαραίτητο να βρίσκεσαι στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη. Μπορείς να το κάνεις στο Αλμάτι ή στην Αστάνα, αν ακολουθήσεις μια συστηματική προσέγγιση και παραμείνεις πιστός στις ιδέες σου. Ελπίζουμε ότι η ιστορία μας θα εμπνεύσει τους αυριανούς επιχειρηματικούς ηγέτες να κάνουν τολμηρά βήματα για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε καινοτόμα οικοσυστήματα».

Αναβάθμιση από Standard & Poor’s Global Ratings

Η δεύτερη σημαντική αναγνώριση για τη Freedom ήρθε από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), που αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Freedom Finance Europe Ltd. (Freedom24) από «σταθερή» σε «θετική», διατηρώντας τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες πιστωτικές αξιολογήσεις στο επίπεδο «B+/B». Η αναβάθμιση αυτή αντανακλά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει ο όμιλος στην ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και την ταχύτατη επέκτασή του στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η S&P τόνισε ότι η Freedom Holding Corp. έχει εδραιώσει ενοποιημένα συστήματα διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της οργανωτικής πολυπλοκότητας και της ταχείας ανάπτυξης του ομίλου. Επιπλέον, η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ξεπέρασε τα 10 δισ. δολάρια τον Μάιο του 2025, δηλαδή πέτυχε αποτίμηση 12 φορές μεγαλύτερη από εκείνη κατά την είσοδό της στο NASDAQ το 2019.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Freedom24, Evgenii Tiapkin, δήλωσε: «Η αναβάθμιση από την S&P αντικατοπτρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχουμε επιτύχει στην ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, τα οποία αποτελούν τη βάση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής μας. Συμβάλλει επίσης στην ταχεία επέκτασή μας στις ευρωπαϊκές αγορές και την προσήλωσή μας στην οικοδόμηση ενός πελατοκεντρικού, τεχνολογικά ανεπτυγμένου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος».

Η Freedom Holding Corp. συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και τη διαφάνεια, ενισχύοντας τη θέση της ως αξιόπιστος συνεργάτης για επενδυτές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ενώ η διπλή αναγνώριση από το Stanford και την S&P επιβεβαιώνει τη δυναμική της πορεία στην παγκόσμια αγορά.