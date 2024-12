Kartlos Edilashvili, Intracom Telecom: Επενδύουμε στο ψηφιακό μέλλον και στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας

Η Intracom Telecom, με εμπειρία μισού αιώνα, συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και δικτυακές υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ και δέκα χρόνια, η εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου σε Ελβετό μέτοχο, που στηρίζει ενεργά την αναπτυξιακή της πορεία. Υπό την καθοδήγηση του CEO, Kartlos Edilashvili, η Intracom Telecom δίνει έμφαση στην έρευνα και στην καινοτομία, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς αγοράς.

I.C.: Ποιες ήταν οι βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμόρφωσαν την πορεία της Intracom Telecom τα τελευταία χρόνια, και πώς σκοπεύετε να τις αξιοποιήσετε στη διάρκεια της θητείας σας ως Διευθύνων Σύμβουλος;

K.E.: Στο πέρασμα των πέντε δεκαετιών που δραστηριοποιούμαστε διεθνώς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, υλοποιώντας μεγάλα τηλεπικοινωνιακά έργα αλλά και αναπτύσσοντας καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες, έχουμε γίνει μάρτυρες σημαντικών αλλαγών, ειδικότερα με την είσοδο των μεγάλων ξένων εταιρειών στην αγορά. Είναι σύνηθες το φαινόμενο μεγάλες εταιρίες να μετασχηματίζονται δραστικά ή να εξαφανίζονται. Παρ’ ότι και η δική μας εταιρεία αντιμετώπισε αντίστοιχες προκλήσεις, κατορθώσαμε να προσαρμοσθούμε στις νέες συνθήκες, βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία και στην ευελιξία μας. Η προσαρμοστικότητα και η δυνατότητα αλλαγής είναι χαραγμένη στο DNA της εταιρείας μας, και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της πορείας μας. Εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, συμβάλλουμε ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που προσαρμόζονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς. Με τη ματιά στραμμένη στις τεχνολογικές προκλήσεις του μέλλοντος, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να εφαρμόζουμε τεχνολογίες που ανταποκρίνονται τόσο στις άμεσες όσο και στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις των συνεργατών και πελατών μας. Αυτό που μας διαφοροποιεί από άλλες εταιρίες στον χώρο, είναι η προσέγγισή μας, δηλαδή, αντί να παρουσιάζουμε τις λύσεις μας ως μονόδρομο, ακούμε προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών μας και συνδιαμορφώνουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους. Έχουμε αναπτύξει και εξελίσσουμε τεχνολογικές πλατφόρμες βασισμένες σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, τις οποίες στη συνέχεια προσαρμόζουμε στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη.

Από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου, σκοπεύω να ενισχύσω την κουλτούρα καινοτομίας και προσαρμοστικότητας στην Intracom Telecom, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και δίνοντας έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Θεωρώ κρίσιμο να εμπνέουμε τους εργαζομένους μας και να τους παρέχουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, καθώς η αφοσίωσή τους είναι το κλειδί για τη μελλοντική μας επιτυχία. Παράλληλα, το όραμά μου είναι να επιτύχουμε μία ισορροπημένη και ουσιαστική εφαρμογή της τεχνολογίας, με στόχο την πρόοδο της κοινωνίας και της οικονομίας. Στόχος μου είναι η Intracom Telecom να καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος, παγκόσμιος οργανισμός, που με τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις του, θα γεφυρώνει αποστάσεις και θα ενώνει ανθρώπους και κοινωνίες.

I.C.: Η Intracom Telecom έχει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα. Ποια είναι τα κυριότερα έργα που έχετε υλοποιήσει στην ελληνική αγορά, και πώς αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στις νέες τεχνολογίες;

K.E.: Η Intracom Telecom έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης τηλεπικοινωνιακών υποδομών, προσφέροντας πρωτοποριακές λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στην ελληνική αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις, τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς «made in Greece» αλλά και «made for Greece», δηλαδή αναπτύσσουμε στην Ελλάδα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Ως ένας από τους μεγαλύτερους solutions developers και system integrators στην Ελλάδα, έχουμε υλοποιήσει σημαντικά έργα με οργανισμούς όπως η ΔΕΣΦΑ, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, η ΔΕΗ, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό, το ΕΔΙΤ (τηλεϊατρική), και προσβλέπουμε σε περισσότερα έργα, τα οποία βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης. Αυτά τα έργα όχι μόνο ενισχύουν την τεχνολογική υποδομή της χώρας, αλλά και προάγουν την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ψηφιοποίηση και στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι για τις κρίσιμες υποδομές του δημοσίου, πρέπει να γίνεται αυστηρός έλεγχος των τεχνολογιών και της χώρας προέλευσης. Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στην ελληνική τεχνολογία, καθώς άλλες επιλογές μπορεί να μην πληρούν τις απαιτήσεις ή να εγείρουν ερωτηματικά σε θέματα ασφαλείας.

Στον ιδιωτικό τομέα τώρα, έχουμε υλοποιήσει έργα ενίσχυσης των δικτυακών υποδομών, διευκολύνοντας τη διασύνδεση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τον δημόσιο τομέα, έχοντας την πεποίθηση ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας πρέπει να στηριχτεί σε λύσεις που αναπτύσσονται εγχώρια, από Έλληνες επιστήμονες, και οι οποίες ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες, αντί να εισάγονται από το εξωτερικό ως «ιδανικές» πρακτικές.

Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα συγκριτικά με τους άλλους παρόχους στην αγορά ΤΠΕ είναι ότι προσφέρουμε προϊόντα και λύσεις που δεν συμβάλλουν μόνο στην εγχώρια ανάπτυξη, αλλά και στην εξωστρέφεια της Ελλάδας. Σχεδιάζουμε in-house τα προϊόντα μας, αξιοποιώντας τα κέντρα R&D στην Ελλάδα, γεγονός που μας προσδίδει ευελιξία. Η εταιρία μας, είναι ο μοναδικός εξαγωγέας τεχνολογίας δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων με έδρα στην Ελλάδα, δημιουργώντας σημαντική ελληνική προστιθέμενη αξία. Τα προϊόντα μας, βρίσκουν εφαρμογή και στις διεθνείς αγορές, αυξάνοντας το τεχνολογικό αποτύπωμα της χώρας παγκοσμίως. Η μετάβαση σε μια εξωστρεφή στρατηγική ανάπτυξης είναι, για εμάς, θεμελιώδης. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει την ικανότητα όχι μόνο να αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις για τις εγχώριες ανάγκες, αλλά και να τις προωθεί αποτελεσματικά στο εξωτερικό.

I.C.: Οι τεχνολογίες 5G και IoT μετασχηματίζουν το τοπίο των τηλεπικοινωνιών. Ποιος είναι ο ρόλος της Intracom Telecom στη διαμόρφωση αυτών των τεχνολογικών καινοτομιών, και ποιες λύσεις προσφέρετε για να ανταποκριθείτε στις ανάγκες των παρόχων και των τελικών χρηστών;

K.E.: Θα ήθελα να διευκρινίσω κατ’ αρχάς, ότι η φιλοσοφία και η κουλτούρα της εταιρείας μας επιτάσσει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση και να προετοιμαζόμαστε για το μέλλον. Ήδη συμμετέχουμε σε συνεργασίες, όχι μόνο για 5G τεχνολογίες και δίκτυα, αλλά στα πλαίσια ερευνητικών συνεργασιών ακόμα και για τις 6G τεχνολογίες, προετοιμαζόμενοι για το μέλλον. Γενικότερα το 5G (και αργότερα το 6G) δεν είναι απλώς μία τεχνολογία – είναι ένα δυναμικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει πολλές λύσεις, που εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Εστιάζουμε στην ανάπτυξη λύσεων για υπερευρυζωνική πρόσβαση, με ταχύτητες που πριν από ένα χρόνο ήταν 500 Mbps, και σήμερα φτάνουμε τα 2 Gbps στον συνδρομητή. Σημαντικός τομέας του 5G οικοσυστήματος είναι τα υπερταχέα δίκτυα ασύρματης μετάδοσης, όπου πρωτοπορούμε την τελευταία δεκαετία. Σήμερα η βασική μονάδα ασύρματης μετάδοσης στις συχνότητες 70-80 GHZ στην παγκόσμια αγορά αγγίζει τα 10 Gbps, ενώ εμείς έχουμε αναπτύξει λύσεις που επιτυγχάνουν ταχύτητες 30 Gbps, αποτελώντας έτσι μία εξαιρετική επιλογή για τη διασύνδεση σταθμών βάσης 5G με τον κορμό του δικτύου.

Έχοντας από νωρίς αναγνωρίσει πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του IoT για τον μετασχηματισμό των τηλεπικοινωνιών, καθώς η εξέλιξη προς τις συνδεδεμένες κοινωνίες οδηγεί τους οργανισμούς στην αναζήτηση τεχνολογιών που επιτρέπουν τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, έχουμε αναπτύξει καινοτόμες λύσεις IoT για τη διαχείριση και τον έλεγχο έξυπνων συσκευών σε τομείς όπως ο έξυπνος φωτισμός, η έξυπνη στάθμευση, η διαχείριση απορριμμάτων, και η παρακολούθηση θορύβου σε έξυπνες πόλεις. Ταυτόχρονα παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις IoT για διαχείριση ενέργειας και νερού, καθώς και για διαχείριση εργοστασίων, αυτό που ονομάζεται Industrial IoT. Χρησιμοποιώντας ανοιχτά APIs, διευκολύνουμε την επικοινωνία με διάφορους αισθητήρες, και την ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών. Μέσω αυτών των προσπαθειών, μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε διεθνώς και να υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες των παρόχων και των τελικών χρηστών.

I.C.: Ποιες τεχνολογικές και στρατηγικές προσεγγίσεις υιοθετεί η Intracom Telecom για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών;

K.E.: Η πρωτοβουλία Gigabit to the Home είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σαφείς στόχους για το 2030, και συγχρηματοδοτεί πολλές δράσεις που απαιτούνται για την έγκαιρη επίτευξη τους. Στην Ελλάδα έχει εγκριθεί το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο 2021-2027, το οποίο εναρμονίζει τις κατευθύνσεις της Ελληνικής Πολιτείας με αυτές της ΕΕ. Μία σημαντική δράση είναι το Ultra Fast Broadband, που στοχεύει στο Gigabit to the Home. Η ΕΕ απαιτεί καθολική διαθεσιμότητα αυτής της ταχύτητας πρόσβασης, προκειμένου να προάγει την ισότητα και τη συμπερίληψη, διασφαλίζοντας ένα ψηφιακό περιβάλλον προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες της. Η τεχνολογική ουδετερότητα είναι το εργαλείο που προτείνει η ΕΕ. Για τον πλήρη εναρμονισμό του ελληνικού πλαισίου ευρυζωνικότητας, είναι αναγκαίες βελτιώσεις μέσω των επερχόμενων δράσεων, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη του ψηφιακού χάσματος, το οποίο πλήττει κυρίως τον πληθυσμό της υπαίθρου, ο οποίος αποτελεί το 20% του πληθυσμού και συμβάλλει στην οικονομία. Εμείς αναπτύσσουμε προϊόντα που ήδη χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες δράσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Οι λύσεις μας για Ασύρματη Ευρυζωνική Πρόσβαση (Fixed Wireless Access – FWA) είναι σχεδιασμένες με βάση παγκόσμια πρότυπα, και παραμετροποιημένες για τις τοπικές ανάγκες των κοινωνιών που τις εγκαθιστούμε. Έχουμε λοιπόν ισχυρό ενδιαφέρον για τις επερχόμενες δράσεις της ελληνικής πολιτείας, και δηλώνουμε ότι είμαστε ήδη έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους αρμόδιους φορείς.

I.C.: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κεντρικός άξονας των λύσεων σας. Ποιες περιπτώσεις χρήσης AI έχει αναπτύξει η Intracom Telecom, και πώς αυτές συμβάλλουν στη βελτίωση της βιωσιμότητας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών;

K.E.: Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί κεντρικό άξονα στις λύσεις μας. Επικεντρωνόμαστε στην ενίσχυση των ασύρματων δικτύων μας μέσω καινοτόμων AI-driven λύσεων, οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση και την αξιοπιστία τους. Αυτές οι καινοτομίες όχι μόνο συμβάλλουν στη βιωσιμότητα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αλλά προσφέρουν και μία σειρά από εφαρμογές που ενισχύουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Έχουμε αναπτύξει μία εκτενή γκάμα προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, όπως η προβλεπτική εμπειρία πελάτη (predictive customer experience), η βιωσιμότητα κέντρων δεδομένων (data center sustainability) και η έξυπνη αυτοματοποίηση (smart automation). Για παράδειγμα, έχουμε λύσεις που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας σε κέντρα δεδομένων κατά περισσότερο από 35%, και άλλες που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας δικτύων 5G κατά 45%. Αυτές οι έξυπνες και πράσινες λύσεις έχουν ήδη αποδειχθεί επιτυχείς σε ασιατικές αγορές, όπως η Ιαπωνία, και ευελπιστούμε να τις φέρουμε και στην ελληνική αγορά. Μάλιστα πρόσφατα λάβαμε μία σημαντική παγκόσμια διάκριση στον τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης στα 2024 WITSA Global Innovation & Tech Excellence Awards, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην εν λόγω κατηγορία. Η λύση μας, χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες AI για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα δίκτυα 5G. Επιπλέον έχουμε αναπτύξει τεχνολογίες που εστιάζουν στην αυτόματη αναγνώριση έκτακτων καταστάσεων, όπως πυρκαγιές και πλημμύρες. Αυτή η λύση επιτρέπει την έγκαιρη ειδοποίηση των πολιτών, συμβάλλοντας στην προστασία της ζωής τους. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την κοινωνική ευημερία, και είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Η εμπειρία μας στον τομέα των αναλύσεων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης, που ξεκινάει από το 2011, μας έχει τοποθετήσει στην κορυφή των καινοτομιών AI. Στοχεύουμε στη συνέχιση αυτής της πορείας, επενδύοντας σε τεχνολογίες όπως η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI), και πιο συγκεκριμένα σε αυτόνομα συστήματα πολλαπλών πρακτόρων (multi-agent AI systems) αλλά και στα λεγόμενα μικρά γλωσσικά μοντέλα (Small Language Models), που υπόσχονται να μετασχηματίσουν τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Οι πρωτοβουλίες μας για την τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορούν μόνο την επιτυχία της Intracom Telecom, αλλά και τη συνεισφορά μας στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

I.C.: Η επένδυση σε Έρευνα & Ανάπτυξη είναι κομβική για την παραμονή στην αιχμή της καινοτομίας. Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες από τις πιο καινοτόμες λύσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό ανάπτυξη στα κέντρα R&D της Intracom Telecom;

K.E.: Η πρωτοπορία της εταιρείας μας στους τομείς ενδιαφέροντος είναι αποτέλεσμα εντατικής έρευνας και ανάπτυξης σε τρία ερευνητικά κέντρα που έχουμε στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Στην πορεία των 25 τελευταίων χρόνων έχουμε συσσωρεύσει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και την κρίσιμη μάζα εξαιρετικά έμπειρων μηχανικών, σε όλες τις απαιτούμενες διαφορετικές ειδικότητες.

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε συστήματα που ενισχύουν τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, τόσο από πλευρά τεχνολογικής καινοτομίας όσο και στην άμεση κάλυψη αναγκών των παρόχων, προσφέροντας τελικά ουσιαστική αξία στους συνδρομητές τους. Έχουμε επίσης αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την ακαδημαϊκή κοινότητα, συνεργαζόμενοι σε έργα και προσελκύοντας ταλέντα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου η πρόσβαση σε ταλαντούχους μηχανικούς κάνει τη διαφορά, η εταιρεία μας κατορθώνει να αναδεικνύει, να εκπαιδεύει και να εξελίσσει μηχανικούς από την περιορισμένη δεξαμενή που διαθέτει η χώρα μας, λόγω του μικρού πληθυσμού της. Αναλογιστείτε λοιπόν ότι ένας συνδρομητής στην Ιταλία, στην Ισπανία και στη Βουλγαρία, έχει ασύρματη υπερευρυζωνική πρόσβαση στην κατοικία του, διότι μια εταιρεία Ελλήνων μηχανικών ανέπτυξε την πρωτοπόρα ασύρματη τεχνολογία του δικτύου πρόσβασης. Στη συνέχεια φανταστείτε ότι σε ένα έτος θα μιλάμε για 2 Gbps σε κάθε οικιακό και εταιρικό καταναλωτή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης. Ακόμα πιο θαυμαστό είναι ότι αυτή η επαύξηση δεν επιφέρει αλλαγή εξοπλισμού, παρά μόνο εφαρμογή λογισμικού. Αυτή είναι μία από τις πολλές αναπτύξεις που γίνονται σήμερα στα εργαστήριά μας. Ανάλογης σημασίας είναι η ανάπτυξη και η εξέλιξη των μεθόδων ασύρματης μετάδοσης για δίκτυα 5G. Σε συντομότερο διάστημα των 2 ετών, θα έχουμε προϊόν με ταχύτητα υψηλότερη από 35 Gbps, δηλαδή 250% ταχύτερα σε σχέση με τα σημερινά παρόμοια συστήματα.

Στο Κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού της Intracom Telecom, εστιάζουμε στην ανάπτυξη του πυρήνα των δικτύων 5G, και στη λειτουργία τους σε περιβάλλοντα cloud. Παράλληλα αναπτύσσουμε καινοτόμες λύσεις με αρχιτεκτονική microservices, αξιοποιώντας τεχνολογίες όπως machine learning, knowledge graphs και GenAI, για την αυτοματοποίηση της τεκμηρίωσης. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε cloud πλατφόρμες, μειώνοντας το κόστος για τους παρόχους και ενισχύοντας την αποδοτικότητα των υπηρεσιών μας, συμβάλλοντας σε μία πλήρως συνδεδεμένη κοινωνία.

I.C.: Η ανάπτυξη και διακράτηση ταλέντων είναι κρίσιμη για την επιτυχία κάθε τεχνολογικής εταιρείας. Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει η Intracom Telecom για να προσελκύσει και να αναπτύξει ταλέντο, ειδικά στην Ελλάδα;

K.E.: Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι μας είναι το ισχυρότερο πλεονέκτημα μας, και γι’ αυτό επενδύουμε συνεχώς στη μάθηση, στην εξέλιξη, και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Με εξειδικευμένες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και σύγχρονα εργαλεία, διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας αποκτά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεται, ώστε να είναι πάντα έτοιμο για τις προκλήσεις του αύριο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στα reskilling και upskilling, δίνοντας στους εργαζόμενους μας την ευκαιρία να αναπτυχθούν επαγγελματικά και να προσαρμόζονται σε νέους ρόλους, ενισχύοντας έτσι την ευελιξία και την εσωτερική τους εξέλιξη. Για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη, έχουμε καθιερώσει τακτικές «one-on-one» συναντήσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους και τη διοίκηση, όπου οι ιδέες και οι ανάγκες μπορούν να εκφράζονται ανοιχτά, χτίζοντας έτσι ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Αυτός ο ανοιχτός διάλογος αποτελεί βασικό συστατικό της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη και διατήρηση των ταλέντων. Παράλληλα, η μακροχρόνια συνεργασία μας με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας είναι ένα ακόμη σημείο υπεροχής μας. Από το 1995 συμμετέχουμε ενεργά σε ερευνητικά έργα, προσφέροντας σε φοιτητές και νέους ερευνητές τη δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά στην πραγματική βιομηχανική έρευνα και στις διαδικασίες που ακολουθεί μία μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Τα ερευνητικά μας κέντρα, από την Ελλάδα έως το Μιλάνο, συνεργάζονται στενά με ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημιουργώντας μία σταθερή γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και του κλάδου της τεχνολογίας. Στην Intracom Telecom προωθούμε επίσης ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την ευελιξία και την απομακρυσμένη εργασία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, στόχος μας είναι να προσελκύσουμε, να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε ταλαντούχους επαγγελματίες, που θα συνεισφέρουν καθοριστικά στην επιτυχία της εταιρείας μας.

I.C.: Η Intracom Telecom ανακοίνωσε πρόσφατα μία σημαντική επένδυση στην Κοζάνη, στη Δυτική Ελλάδα, για την κατασκευή μίας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. Πείτε μας περισσότερα γι’ αυτό το έργο.

K.E.: Η επένδυση σε νέα υπερσύγχρονη παραγωγική μονάδα στην Κοζάνη, αποτελεί στρατηγική κίνηση που ενισχύει τη θέση μας ως ηγέτη στον τομέα της τεχνολογίας. Η περιοχή προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης, με σύγχρονες υποδομές και εύκολη πρόσβαση στις αγορές της Ευρώπης, καθιστώντας την ιδανικό σημείο για την επέκταση της παραγωγικής μας ικανότητας. Η μονάδα θα επικεντρωθεί στην παραγωγή υπερσύγχρονων συστημάτων για ασύρματα δίκτυα, που αναπτύσσονται από τα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξής μας στην Ελλάδα, και υποστηρίζουν τη δημιουργία σύγχρονων δικτύων 5G/6G, συνεισφέροντας σημαντικά στην ψηφιακή οικονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης της Ελληνικής Κυβέρνησης, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στις περιφερειακές περιοχές της χώρας. Αποτελεί στρατηγική προσθήκη στις υπάρχουσες παραγωγικές μονάδες του Ομίλου μας στη Ρουμανία και την Ιταλία, με στόχο την κάλυψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για προηγμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις. Παράλληλα θα συμβάλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της στρατηγικής τεχνολογικής επάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την ψηφιακή της ανεξαρτησία.

Αυτή η επένδυση αποτελεί ορόσημο για την Intracom Telecom, και ενισχύει τη δέσμευση μας για τεχνολογική αριστεία και βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να ξεκινήσει εντός του 2025 και να ολοκληρωθεί σε δυο χρόνια. Η μονάδα θα καλύπτει το 20% των ενεργειακών της αναγκών μέσω ηλιακών συστημάτων, και το έργο αναμένεται να προσφέρει επίσης σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Περισσότερες από 150 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν κατά την έναρξη, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και στηρίζοντας την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτή η επένδυση, συνολικού ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ, αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας στο ψηφιακό μέλλον της χώρας, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της στο υψηλής εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό της Ελλάδας.

I.C.: Καθώς η Intracom Telecom εξελίσσεται, ποιες είναι οι κύριες προοπτικές και στρατηγικοί στόχοι που έχετε θέσει για το μέλλον της εταιρείας και του κλάδου των τηλεπικοινωνιών γενικότερα;

K.E.: Το όραμα μου είναι να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως καταλύτης για την πρόοδο της κοινωνίας και της οικονομίας, καθιστώντας την Intracom Telecom ως αξιόπιστο παγκόσμιο πάροχο λύσεων. Πιστεύω ότι μέσα από τον μετασχηματισμό της εταιρείας, μπορούμε να επικεντρωθούμε στην αναπτυξιακή μας δραστηριότητα, και να σχεδιάσουμε μία στρατηγική γεωγραφικής διεύρυνσης που θα μας φέρει πιο κοντά στους στόχους μας τα επόμενα πέντε χρόνια. Ο στρατηγικός μας στόχος είναι να βρισκόμαστε στην κορυφαία πεντάδα των προμηθευτών προϊόντων ΤΠΕ, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που θα βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και θα ενισχύουν τις κοινωνίες. Τα επόμενα πέντε με έξι χρόνια θα είναι καθοριστικά, καθώς δράσεις όπως η Ψηφιακή Πυξίδα 2030 στην Ευρώπη, και το πρόγραμμα Broadband Equity Access Deployment στις ΗΠΑ, δημιουργούν ευκαιρίες για σημαντικές δικτυακές υποδομές. Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τις αγορές της Αφρικής και της Άπω Ανατολής, όπου η αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές αποτελεί θεμέλιο για την οικονομική ανάπτυξη.

Παράλληλα βλέπουμε πολύ θετικά τη συμμετοχή μας σε έργα δορυφορικών τεχνολογιών, που απαιτούν ισχυρή τεχνογνωσία σε ραδιοεπικοινωνίες υψηλών και υπερυψηλών συχνοτήτων, τηλεμετρία και αρχιτεκτονική δικτύων, καθώς και ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού, τομείς στους οποίους έχουμε εκτενή γνώση αλλά και λύσεις. Η εμπειρία μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα τεχνολογίας, μας προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα για συνεργασίες με εξειδικευμένες επιχειρήσεις του χώρου, και διεκδίκηση αυτών των έργων μέσω κοινοπραξιών.

Κεντρικό μέρος της στρατηγικής μας είναι επίσης η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων μας, με έμφαση και στην ελληνική αγορά, όπου προσδοκούμε συμμετοχή σε έργα ευρυζωνικότητας, αλλά και έργα που απαιτούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης που ενσωματώνουμε ήδη στις πλατφόρμες μας. Πιστεύουμε ότι η διείσδυση του AI πρέπει να επεκταθεί σε όλο το εύρος του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό βραχίονα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας. Εμείς, ως Intracom Telecom, είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων για το μέλλον.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Infocom