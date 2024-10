Νέες ταινίες της Disney διαθέσιμες για αγορά στο Movies Club της Cosmote TV

Τη δυνατότητα να αγοράσουν ταινίες της Disney, λίγο μετά την προβολή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες, και να τις παρακολουθήσουν όποτε και όσες φορές επιθυμούν, έχουν για πρώτη φορά οι συνδρομητές της Cosmote TV, μέσω της on demand υπηρεσίας Movies Club. Οι πρώτες ταινίες που είναι διαθέσιμες για αγορά, είναι το blockbuster του φετινού καλοκαιριού, «Deadpool & Wolverine», η ταινία κινουμένων σχεδίων «Inside Out 2» και η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Kinds Of Kindness».

Στον ίδιο κατάλογο, διαθέσιμες για αγορά ή ενοικίαση, είναι και άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπως: Inside Out, Poor Things, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Kingdom of the Planet of the Apes, The First Omen, Wish, The Lion King, Aladdin, Frozen, Alien, Avatar, Pirates of the Caribbean κ.α.

Οι συνδρομητές της Cosmote TV μπορούν να βρουν τις αγορασμένες ταινίες μέσα από το μενού «Η Λίστα μου», ενώ έχουν και τη δυνατότητα να τις κατεβάσουν σε κινητό ή tablet για να τις βλέπουν από οπουδήποτε επιθυμούν, μέσα από το μενού «Λήψεις».

Συνεχής εμπλουτισμός περιεχομένου

Ο κατάλογος του Movies Club θα εμπλουτίζεται κάθε μήνα με επιπλέον ταινίες για αγορά από τα studio της Disney και της 20th Century Studios, blockbusters της Marvel και αγαπημένα κινούμενα σχέδια της Pixar.

Στις 16/10 το Workforce Innovation 2024!



Το συνέδριο θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να ανακαλύψετε τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον του ανθρώπινου δυναμικού! Μάθετε περισσότερα ΕΔΩ!