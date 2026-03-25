Τέλος στο Sora και στη συνεργασία του ενός δισ. μεταξύ OpenAI και Disney

Η OpenAI προχώρησε στην οριστική διακοπή της εφαρμογής παραγωγής βίντεο Sora, στρέφοντας το επιχειρηματικό της ενδιαφέρον προς τον τομέα της ρομποτικής και της γενικής τεχνητής νοημοσύνης. Η απόφαση αυτή συνεπάγεται τον τερματισμό της φιλόδοξης συνεργασίας με την Disney, η οποία είχε αποτιμηθεί στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Η αμερικανική εταιρεία ενημέρωσε ότι αποσύρει τόσο την καταναλωτική εφαρμογή όσο και την πλατφόρμα για επαγγελματίες χρήστες, προκειμένου να επικεντρωθεί σε τεχνολογίες που βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων του φυσικού κόσμου. Οι πόροι που δαπανούνταν για το Sora θα διοχετευθούν πλέον σε προγράμματα που απαιτούν αυξημένη υπολογιστική ισχύ.
Η συμφωνία με τη Disney προέβλεπε τη χρήση περισσότερων από διακοσίων εμβληματικών χαρακτήρων, όπως ο Mickey Mouse, για τη δημιουργία σύντομων βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, η συναλλαγή μεταξύ των δύο εταιρειών δεν ολοκληρώθηκε ποτέ επίσημα και δεν υπήρξε ανταλλαγή κεφαλαίων πριν από την ακύρωση. Εκπρόσωποι της Disney δήλωσαν ότι σέβονται την απόφαση της OpenAI να αποχωρήσει από τον κλάδο του βίντεο και να αναδιαμορφώσει τις προτεραιότητές της. Η Disney προτίθεται πλέον να εξετάσει συνεργασίες με άλλες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας χωρίς την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων μερών.
Αναδιάρθρωση προτεραιοτήτων προς τη γενική τεχνητή νοημοσύνη
Η διοίκηση της OpenAI επικεντρώνεται πλέον στην ανάπτυξη συστημάτων που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, γνωστά ως «πρακτορική» τεχνολογία. Οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν για την εκπαίδευση του Sora θα αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία ρομποτικών συστημάτων, μεταφέροντας την τεχνογνωσία από την παραγωγή εικόνας στην κίνηση στον φυσικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής στροφής, η Fidji Simo ανέλαβε τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου για την εξάπλωση της γενικής τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ο Sam Altman ανακοίνωσε ότι οι ομάδες ασφαλείας της εταιρείας θα ακολουθούν νέα δομή, καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για μια νέα φάση λειτουργίας.
Η διακοπή του Sora αποδίδεται επίσης στις προκλήσεις οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς το εργαλείο απαιτούσε τεράστιους υπολογιστικούς πόρους χωρίς να εξασφαλίζει ανάλογα έσοδα. Αναλυτές του κλάδου περιέγραψαν την πλατφόρμα ως μια δαπανηρή επένδυση με περιορισμένες δυνατότητες κερδοφορίας και σημαντικούς κινδύνους σχετικά με τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προσπάθεια εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της OpenAI ενόψει της αναμενόμενης εισόδου της στο χρηματιστήριο αργότερα εντός του έτους. Η μείωση των νομικών κινδύνων που σχετίζονται με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της αγοράς.
Αυξανόμενος ανταγωνισμός και στρατηγική εισόδου στο χρηματιστήριο
Η απόφαση επηρεάζει άμεσα τους επαγγελματίες δημιουργούς, ωστόσο η OpenAI διαβεβαίωσε ότι τα εργαλεία δημιουργίας εικόνας στο ChatGPT παραμένουν σε λειτουργία. Η εταιρεία δέχεται αυξανόμενη πίεση από ανταγωνιστές όπως η Anthropic, η οποία κερδίζει έδαφος στον τομέα των εργαλείων κώδικα για επιχειρηματικούς πελάτες. Η στρατηγική της OpenAI περιλαμβάνει πλέον την ενσωμάτωση όλων των δυνατοτήτων της σε μια ενιαία υπερ-εφαρμογή, στοχεύοντας στην κυριαρχία στην αγορά της επιχειρηματικής τεχνητής νοημοσύνης. Παρά την απογοήτευση που εξέφρασαν ορισμένα στελέχη για την απότομη διακοπή του έργου, η εταιρεία επιμένει στη δέσμευσή της για τη δημιουργία τεχνολογιών που προσφέρουν άμεση πρακτική αξία.