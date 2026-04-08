Η Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα ανοίγει τις πύλες της μέσα από το κανάλι Nova Πάσχα

Ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας, η Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της στον τηλεοπτικό φακό, μέσα από το θεματικό κανάλι Nova Πάσχα και αποκαλύπτει την μυστηριακή ζωή των μοναχών την πιο ιερή εβδομάδα του χρόνου. Κατά τη διάρκεια της φετινής Μεγάλης Εβδομάδας οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση τις εμβληματικές Ακολουθίες των Παθών την Μεγάλη Πέμπτη 9/4 (18:00) και της Αποκαθήλωσης την Μεγάλη Παρασκευή 10/4 (12:45) από τη Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα.

Σε ένα μοναδικό περιβάλλον, φωτισμένο μόνο από το φως των κεριών και των καντηλιών, πάνω στον επιβλητικό βράχο που ενώνει γη και ουρανό, οι μοναχοί της δεύτερης σημαντικότερης Μονής των Μετεώρων θα μοιραστούν με τους συνδρομητές το μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο μοναστηριακό τυπικό, δίνοντας για πρώτη φορά άδεια στον τηλεοπτικό φακό να απαθανατίσει και να μεταδώσει στιγμές κατάνυξης και δέους.

Το οδοιπορικό του καναλιού Nova Πάσχα στην ιερή γη των Μετεώρων θα ξεκινήσει την Μεγάλη Τετάρτη με την Ακολουθία των Νιπτήρα και του Μυστικού Δείπνου από έναν ακόμη εμβληματικό ναό. Στις ρίζες των βράχων των Μετεώρων στο ιστορικό κέντρο της Καλαμπάκας διασώζεται εδώ και 1.500 χρόνια ναός της Παναγίας, ο μοναδικός σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο σήμερα με μαρμάρινο άμβωνα κατασκευασμένο στη μέση του οικοδομήματος, όπως ήταν ο αντίστοιχος άμβωνας της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

Το οδοιπορικό στην Θεσσαλία θα συνεχιστεί με την Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου στον μεγαλοπρεπή μητροπολιτικό Ναό της Καρδίτσας και την λιτανεία των Επιταφίων στο κέντρο της πόλης. Το Μεγάλο Σάββατο το «Ανάστα ο Θεός» της πρώτης Ανάστασης θα ακουστεί από τον ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Καρδίτσα μια από τις ομορφότερες εκκλησιές της Θεσσαλίας ενώ το «Χριστός Ανέστη» και η Λειτουργία της Αναστάσεως από τον λαμπρό Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλίου της Λάρισας στον «Λόφο του Φρουρίου» της πρωτεύουσας της Θεσσαλίας.

Η Ιστορία και η Παράδοση συναντώνται για μια ακόμη φορά στο Nova Πάσχα, τις Μεγάλες Μέρες της Πίστης δίνοντας την ευκαιρία στους συνδρομητές να ζήσουν στιγμές που σπάνια απαθανατίζει ο φακός.