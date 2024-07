Τι είπαν για την Τεχνητή Νοημοσύνη Χ. Μπρουμίδης και Π. Γεωργιόπουλος

Τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και τις επιπτώσεις από τη χρήση της στην εργασία και ευρύτερα στην κοινωνία ανέλυσαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Vodafone, Χάρης Μπρουμίδης και ο διευθύνων σύμβουλος της Nova, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, στο πλαίσιο του Economist.

Ο κ. Μπρουμίδης, συμμετείχε σε διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη και τον ρόλο της στη βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνιών και οικονομιών με τον παγκοσμίου φήμης ακαδημαϊκό Francis Fukuyama, Senior Fellow, Centre on Democracy, Development and the Rule of Law στο Stanford University.«Μία από τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι θα επηρεάσει αρνητικά το μέλλον της εργασίας, απειλώντας θέσεις εργασίας. Αντιθέτως, πιστεύω πως είναι στο χέρι μας να μετατρέψουμε αυτή την τεχνολογία πρωτίστως σε μια ευκαιρία για την ενίσχυση και εμπλουτισμό των επαγγελματικών ρόλων – και όχι για την αντικατάσταση ή εξάλειψή τους», σχολίασε ο κ. Μπρουμίδης.

Επ’ αυτού, αναφέρθηκε στη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αυξήσει κατά πολύ την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα, και μάλιστα με πιο βιώσιμο τρόπο από ποτέ, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι θα ξοδεύουν τον μέγιστο δυνατό χρόνο σε εργασίες υψηλής αξίας και δημιουργικότητας.

Μίλησε επίσης για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις Τηλεπικοινωνίες καθώς και τον ρόλο του κλάδου στην υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση της: «Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται σε ιδιαίτερα νευραλγικές λειτουργίες μιας τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, όπως είναι η επέκταση, ο σχεδιασμός και η συντήρηση των δικτύων, η αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη και η ουσιαστική διευκόλυνση των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης. Για παράδειγμα, μοτίβα προβλημάτων που συνήθως οδηγούν σε σφάλματα στην απόδοση του δικτύου εντοπίζονται νωρίς από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ψηφιακοί βοηθοί δημιουργούν περισσότερο χώρο για εξατομικευμένη διαπροσωπική εξυπηρέτηση του πελάτη σε σύνθετα αιτήματα».

Ο επικεφαλής της Vodafone υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει πράγματι την προοπτική να δώσει απαντήσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, όπως η κλιματική αλλαγή, η φτώχεια, η διαχείριση των πόρων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ωστόσο απαιτείται υπευθυνότητα στη χρήση της από τους οργανισμούς και συνετή νομοθέτηση από τις ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρωτοπορήσει με το AI Act, μια νομοθεσία που επιδιώκει να δημιουργήσει το πρώτο ολοκληρωμένο οριζόντιο πλαίσιο στον κόσμο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο για μια τεχνολογία με τόσο γρήγορα αναπτυσσόμενο παγκόσμιο αποτύπωμα να ακολουθήσουν με συνέπεια και οι υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες με νέους νόμους που θα επιτυγχάνουν μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ της παροχής κινήτρων για την υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας και της διασφάλισης ότι οι πιθανοί κίνδυνοι θα εντοπίζονται αποτελεσματικά και θα μετριάζονται, με γνώμονα την ασφάλεια, την ευημερία και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο κ. Γεωργιόπουλος σημείωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει την παραγωγικότητα και εισαγάγει την τεχνολογία εκεί που δεν υπήρχε πιο πριν, με ευρύτερο όφελος και παρέθεσε τρία παραδείγματα από την Nova και την United Cloud.

Όπως είπε «είναι πλέον σε επιχειρησιακή λειτουργία ο «έξυπνος Υμηττός», η πρώτη πανελλαδική εμβέλεια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για πολιτική προστασία. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής με έξυπνες κάμερες, ανιχνευτές και drones για να μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα και να προτείνει στον χρήστη αποφάσεις. Εάν γεμίσει η χώρα μας με αντίστοιχα έργα τα καλοκαίρια μας θα είναι πολύ καλύτερα.

Με το εθνικό μητρώο για τον καρκίνο δημιουργείται μεγάλης κλίμακας βάση δεδομένων και ανάπτυξη μοντέλων απόφασης που θα βοηθούν την γρήγορη διάγνωση, τη επιλογή της κατάλληλης θεραπείας και θα δώσει πολύτιμα δεδομένα για την ανάπτυξη φαρμάκων.

Ακόμη, με τις εφαρμογές που έχουμε στην United Cloud αναλύονται δεκάδες χιλιάδες video content από διάφορες πηγές ανιχνεύοντας πιθανά πειρατικά κανάλια».

Όσο για το αν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός από κάποιο νομοθετικό πλαίσιο ή αυτορρύθμιση ο επικεφαλής της Nova επεσήμανε δύο ζητήματα: Πρώτον σε ποιον ανήκουν τα data. Υπενθύμισε ότι ένας από τους λόγους που βρισκόμαστε σήμερα σε AI boom είναι γιατί η υπολογιστής ισχύς είναι εκθετικά μεγαλύτερη. Αυτή την στιγμή οι big tech χρησιμοποιούν δεδομένα δικά μας, που διατίθενται δημοσίως και εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα στο επεξεργασμένο αποτέλεσμα.

Το δεύτερο είναι γεωπολιτικό. Η η OpenAI είναι πλέον ClosedAI. Από ανοιχτό κώδικα γύρισε σε ιδιόκτητο κώδικα. Πολλά ερωτήματα τίθενται εδώ. Υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση για ανοιχτό κώδικα; Εμείς θα εκπαιδεύουμε το ChatGPT και θα κλειδωθούμε σε αυτό δημιουργώντας μία σχέση εξάρτησης;

Ο κ. Γεωργιόπουλος επεσήμανε σχετικά ότι «εδώ θέλει αντανακλαστικά σε πολιτικό επίπεδο, είτε τοπικά είτε σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης. Ειδάλλως πορευόμαστε, ειδικά στην Ευρώπη, σε παρατηρητές και αποδέκτες των εξελίξεων» ενώ πρόσθεσε:

«Επιχειρηματικά βλέπω μόνο ευκαιρίες. Τα δίκτυα μας έχουν γίνουν ήδη πιο έξυπνα και ανιχνεύουν και λύνουν αστοχίες πιο γρήγορα. Η παραγωγικότητα μας ανεβαίνει και απελευθερώνουμε πόρους για να εμβαθύνουμε σε νέες περιοχές.»

Κατά τον κ. Γεωργιόπουλο επίσης η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ήδη εδώ. «Το google search είναι ΤΝ. Το “skip intro” στην ΕΟΝ πλατφόρμα είναι βασισμένο σε ΤΝ. Υπάρχει η συνήθης πρακτική, όταν μία εφαρμογή έχει μαζική χρήση να παύει να κατηγοριοποιείται ως AI και θεωρείται general application».

«Έχω την εντύπωση» συμπλήρωσε ο ίδιος ότι «δεν υπάρχει σαφήνεια τι είναι ΤΝ, τι είναι η ρομποτική, που και πώς συναντιούνται. Δημιουργούνται προσδοκίες και ξεκινάει μία μελλοντολογία που απέχει, προς το παρόν κατά πολύ, από το τι έπεται ενόψει ΤΝ. Χρειάζεται οι κυβερνήσεις να επενδύσουν σε νεοφυείς εταιρείες ή σε ερευνητικά κέντρα που παράγουν ανοιχτό κώδικα διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι θα είναι διαθέσιμο και εκμεταλλεύσιμο σε όσο πιο πλατιά παραγωγική βάση.

Ξεκινάει ένας νέος τεχνολογικός κύκλος. Δεν πρέπει ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ευρώπη να συμμετέχει παθητικά. Με επενδύσεις και εξωστρέφεια πρέπει να καταστήσουμε τα πλεονεκτήματα που φέρνει το ΤΝ σε όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις με χαμηλό κόστος».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιόπουλο «σε κοινωνικό επίπεδο, η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική. Βλέπουμε μελέτες όπου η επαφή με το ρομπότ είναι πιο επιθυμητή από ότι η ανθρώπινη. Οφείλουμε σε οικογενειακό επίπεδο να νικήσουμε την ανάγκη για αυτοαναφορά που την βλέπουμε συχνά στα κοινωνικά δίκτυα και να επιδιώκουμε σχέσεις με ρίσκο που εν τέλει θα φέρουν και την προσωπική μας ανάπτυξη».