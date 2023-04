e-Systems: Ο ρόλος των προϊόντων της Terafence για την προστασία κρίσιμων υποδομών ΙΤ

Την αποκλειστική διανομή των προϊόντων της Terafence Israel έχει αναλάβει η e-Systems, για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, με αφορμή τη συμμετοχή της στο συνέδριο Infocom Security, «το Ισραήλ ηγείται παγκοσμίως στον χώρο του IT Security και το συγκεκριμένο προϊόν Terafence, ενσωματώνει εξαιρετικά προηγμένη -πατενταρισμένη- τεχνολογία, η οποία παρέχει την μόνη απόλυτη προστασία IT Security, τύπου air-gap, data-diode, physical galvanic isolation, καθιστώντας 100% απαραβίαστες από τους hackers τις κρίσιμες υποδομές IT / OT / IoT».

Το Terafence, όπως αναφέρεται, «είναι προϊόν military-protection-grade, έχει zero lag, παρέχει security isolation στο OSI-layer 1, και είναι 100% unhackable, καθώς δεν έχει ούτε IP Address ούτε MAC address, οπότε είναι εντελώς αόρατο στους Ηackers, ενώ ακόμα και η CPU του είναι proprietary, ώστε να μην την γνωρίζουν οι Ηackers.

Για το γεγονός ότι είναι απαραβίαστο, το Terafence έχει πιστοποιηθεί επίσημα με την κορυφαία πιστοποίηση «Security Level Assessment IEC62443-4-2, SL2», η οποία δηλώνει ότι: “The solution does not expose any service and it can be considered as immune to direct attacks; beyond this digital protection level that it offers, there is also a physical protection level ensured by its Datadiode card”.

Το Terafence είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της πλήρους προστασίας των κρίσιμων υποδομών ΙΤ, των υποδομών Industrial IT (OT, Scada, PLCs, κλπ), των υποδομών video surveillance με IP cameras, των υποδομών IoT, των υποδομών Healthcare IT, κλπ. Κατά προτεραιότητα θα πρέπει να το εγκαταστήσουν άμεσα οι Εταιρείες και οι Φορείς στον χώρο της Βιομηχανίας, της Ενέργειας, των Utilities, των Τραπεζών, της Άμυνας, της Ασφάλειας, της Ναυτιλίας, των Αεροδρομίων, της Υγείας, των τροφίμων, των Επικοινωνιών, των Μεταφορών, του Χρηματοοικονομικού Τομέα, του Ασφαλιστικού Τομέα, κλπ».

Η εταιρεία προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, στο Συνέδριο «Infocom Security», όπου στις 2 μ.μ. θα παραθέσει σημαντική ομιλία με τίτλο: «Terafence: The unhackable ultimate protection for critical IT, OT, and IoT Infrastructures». Η συγκεκριμένη ομιλία θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Leandro Roisenberg, Global Sales Manager της Terafence Israel.

Την Πέμπτη 27/4, μετά το πέρας του Συνεδρίου Infocom Security, η εταιρεία θα παραθέσει, στις 6 μ.μ, αναλυτικότερη ενημέρωση για το Terafence στο Yacht Club of Greece, όπου θα επακολουθήσει δεξίωση. Μπορείτε να παραλάβετε πρόσκληση, από το περίπτερο / booth της εταιρείας, που θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου Infocom Security.

Στο περίπτερό της, θα παρέχει, επίσης, ενημέρωση και για τα παρακάτω κορυφαία παγκοσμίως προϊόντα στους Τομείς του IT Security, IT Monitoring, και IT Continuity, που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα: