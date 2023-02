Ξεκινά ο νέος κύκλος των δράσεων του προγράμματος EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί τις πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει σχεδιάσει ώστε να συμβάλλει στην ισότητα των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL που η Τράπεζα παρουσίασε τον Μάρτιο 2022, ανακοινώνει την έναρξη του 3ου κύκλου των δράσεων Women Founders and Makers, Women Βack to Work, καθώς και του 2ου κύκλου της δράσης Women in Agriculture, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με επιτυχία και η δράση Profession has no Gender που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στους νέους κύκλους των δράσεων ξεκινούν στις 28 Φεβρουαρίου και διαρκούν μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2023.

Το πρόγραμμα EQUAL αποτελεί κεντρικό άξονα της πολυδιάστατης στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Η έναρξη των επόμενων κύκλων καταδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της Τράπεζας να διευρύνει συνεχώς τις δράσεις της για ένα Αύριο που θα συμπεριλαμβάνει όλους και όλες ισότιμα.

Σκοπός των συγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος EQUALL είναι να προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία στις γυναίκες ώστε να διεκδικήσουν τη θέση που ανταποκρίνεται στην αξία και τις δυνατότητές τους, υποστηρίζοντας την ισότιμη πρόσβασή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματική δραστηριότητα, στοιχεία απαραίτητα για την αυτονομία και την εξέλιξή τους.

Οι δράσεις, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τους 100mentors και απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες άνω των 18 ετών σε όλη την Ελλάδα προσφέροντας επιμόρφωση, καθοδήγηση και δικτύωση, είναι οι ακόλουθες:

Women Founders and Makers για τις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και αποτελείται από 2 σκέλη:

επιμόρφωση (training) με βάση ενότητες που έχουν διαμορφωθεί ειδικά από την ομάδα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας AHEAD – Alba Hub for Entrepreneurship and Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, και καθοδήγηση (mentoring) και δικτύωση (networking), σχεδιασμένα από την ομάδα των 100mentors, ειδικά για τις συμμετέχουσες.

Women Back to Work για τις γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στην αγορά εργασίας και αποτελείται από δύο σκέλη:

επιμόρφωση (training) με βάση ενότητες που έχουν διαμορφωθεί ειδικά από την ομάδα του Executive Education του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, και καθοδήγηση (mentoring) και δικτύωση (networking), σχεδιασμένα από την ομάδα των 100mentors, ειδικά για τις συμμετέχουσες.

Women in Agriculture για τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Αγροδιατροφής ή/και του Αγροτουρισμού, με τη συμβολή καθηγητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Σε όλα τα προγράμματα, κάθε ενότητα εκπαίδευσης (training) συνδυάζεται με την αντίστοιχη κοινότητα μεντόρων, που, εκτός από τις πολύτιμες εμπειρίες τους, μοιράζονται συμβουλές καθοδήγησης, ενδυναμώνουν και υποστηρίζουν τις συμμετέχουσες στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων τους (soft skills).

Με γνώμονα την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η Τράπεζα προσφέρει το «Πειραιώς EQUALL 360°», μία ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδική τιμολόγηση και προνόμια, αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες.

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος EQUALL, η Τράπεζα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τις νέες γενιές όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος σε σχέση με τα έμφυλα στερεότυπα, με την ακόλουθη δράση:

Profession has no Gender

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με το The Tipping Point, συνεχίζεται και για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 και αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ανά την Ελλάδα διασυνδέοντάς τους με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το διαφορετικό φύλο. Μέσα από την παραπάνω δράση, η Τράπεζα επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά, όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος, και να καταρρίψει τα στερεότυπα που αναπαράγονται και λειτουργούν ως τροχοπέδη στις επιλογές των νέων για το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν, λόγω του φύλου τους.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Profession has no Gender είναι δωρεάν. Το 2023, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο να ωφεληθούν συνολικά 2.400 μαθητές και μαθήτριες. Για το 2022, από το Profession has no Gender ωφελήθηκαν 1.224 μαθητές και μαθήτριες από 30 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία ανήκουν στο δίκτυο του The Tipping Point (700+ σχολεία).

Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του προγράμματος EQUALL και τους τρόπους συμμετοχής στο www.equall.gr