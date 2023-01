Πιστοποίηση Great Place to Work για τις εταιρείες του Ομίλου Quest

H Info Quest Technologies, η Team Candi, η Quest on Line (you.gr) και η Clima Quest, εταιρείες του Ομίλου Quest, έλαβαν την πιστοποίηση Great Place to Work συμμετέχοντας στην αξιολόγηση του εργασιακού τους περιβάλλοντος, βάσει της μεθοδολογίας του οργανισμού Great Place to Work, (CERTIFIED by Great Place to Work). Η Πιστοποίηση αυτή βασίζεται κατά κύριο λόγο, στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εκάστοτε εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Οι τέσσερεις εταιρείες που συμμετείχαν στην αξιολόγηση διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και η πιστοποίηση που έλαβαν αναδεικνύει τη σημασία που συνολικά δίδεται στον Όμιλο στην ανάπτυξη ενός δυναμικού, ευχάριστου, δίκαιου και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος και στην επιτυχή διάχυση των κοινών αρχών, αξιών και πρακτικών που διαμορφώνουν την εταιρική κουλτούρα σε όλο τον Οργανισμό: η Info Quest Technologies, έχει περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική αγορά και περίπου 400 εργαζόμενους, οι οποίοι εργάζονται σε 9 διαφορετικά σημεία, η 100% θυγατρική της Team Candi εντάχθηκε σχετικά πρόσφατα στον Όμιλο και το δυναμικό της είναι κυρίως developers και project managers νεαρής ηλικίας, η Quest on Line (www.you.gr) μια νέα δυναμική ομάδα εργαζομένων, ενώ η Clima Quest, αντιπρόσωπος των ειδών κλιματισμού Gree είναι μία εταιρεία που ξεκίνησε στα τέλη του 2020 τη λειτουργία της και έχει στελεχωθεί από εξειδικευμένους συνεργάτες από τον χώρο του κλιματισμού.

Όπως δήλωσε ο κ. Δημήτρης Εφορακόπουλος, Πρόεδρος και CEO της Info Quest Technologies, με πεδίο ευθύνης του και την ανάπτυξη των τριών άλλων εταιρειών «Η πιστοποίηση που λάβαμε από τον οργανισμό Great Place to Work, αξιοποιώντας τη στήριξη, τις αρχές και την καθοδήγηση του Ομίλου Quest, μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους. Κυρίως όμως, καθώς πρόκειται για ένα θεσμό αξιολόγησης, μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τις αδυναμίες μας και να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για βελτίωση της εργασιακής μας καθημερινότητας, ώστε να εξακολουθήσουμε να αποτελούμε ένα σπουδαίο οργανισμό για να εργάζεται κάποιος και να ευημερεί και παράλληλα μία επαγγελματική στέγη που προσφέρει προοπτικές, εφόδια, ικανοποίηση και υπερηφάνεια σε κάθε εργαζόμενο που θέλει να δημιουργεί αξία με τη χρήση της τεχνολογίας.