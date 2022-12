APC Smart-UPS Ultra

Μικρότερο, ελαφρύτερο, με μεγαλύτερη προστασία ισχύος και 3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. To πιο αξιόπιστο brand, η APC by Schneider Electric, προσφέρει το μικρότερο, ελαφρύτερο UPS ιόντων λιθίου 5 kW.

O πιο δημοφιλής server UPS στον κόσμο, τώρα μικρότερος και ελαφρύτερος

Το πιο δημοφιλές UPS στον κόσμο είναι πλέον διαθέσιμο με βελτιωμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και εργονομικό σχεδιασμό. Το Smart-UPS Ultra της APC προσφέρει αξιόπιστη, κορυφαία προστασία ισχύος για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας δικτύου και δεδομένων. Σχεδιασμένο για τοπικά περιβάλλοντα περιορισμένης υπολογιστικής ισχύος (local edge environments) και micro data centers, το Smart-UPS Ultra παρέχει σταθερή και αξιόπιστη συνδεσιμότητα στις πιο κρίσιμες στιγμές. Το ελαφρύ και μικρό μέγεθος του UPS μαζί με την αυτόματα περιστρεφόμενη οθόνη επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση. Η αυξημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του UPS και το χαμηλότερο κόστος συντήρησης παρέχουν χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει εγγύηση σε έναν συνδεδεμένο κόσμο.

Τα χαρακτηριστικά του Smart-UPS Ultra

Το μικρότερο και ελαφρύτερο 5Kw UPS ιόντων λιθίου

30% μικρότερο, 50% ελαφρύτερο, με 1,5x περισσότερη ισχύς

Η τεχνολογία ημιαγωγών επόμενης γενιάς δίνει σε αυτό το UPS 1,5 φορές περισσότερη ισχύ σε αποτύπωμα 2U

High resolution LCD

Αυτόματη περιστρεφόμενη οθόνη με virtual πλήκτρα αφής

LED status indicator

Ένδειξη για την κατάσταση του UPS με μια ματιά

3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Η μπαταρία ιόντων λιθίου διαρκεί 8-10 χρόνια (3x VRLA) και δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, μειώνοντας το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

EcoStruxure Ready

Σύνδεση με το EcoStruxure IT μέσω της ενσωματωμένης θύρας δικτύου

Εκτεταμένες επιλογές χρόνου εκτέλεσης

Έως 10 εξωτερικές μπαταρίες

EcoStruxure Ready Smart-UPS

Ασφαλής παρακολούθηση και διαχείριση UPS fleet

Η προηγμένη do–it–yourself παρακολούθηση

Η APC by Schneider Electric σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε και να εξυπηρετείτε τους πελάτες μόνοι σας ή να τους παρέχετε το EcoStruxure IT Expert αν προτιμούν μια αυτοδιαχειριζόμενη επιλογή. Ιδανικό για distributed IT sites και επιχειρήσεις με μικτά ΙΤ περιβάλλοντα.

Ιδανικό για συνεργάτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη δική τους επιτόπια υπηρεσία.

Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πελατών με υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης

Ιδανικό για παρόχους λύσεων ΙΤ που θέλουν να προσθέσουν υπηρεσίες χωρίς επιπλέον κόστος στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.